Emanuele Pozzolo ubriaco al volante, incidente a Cossato per il deputato di Futuro Nazionale: patente ritirata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una nuova disavventura per Emanuele Pozzolo, il deputato di Futuro Nazionale già finito sotto i riflettori nel 2024 a causa del colpo di revolver esploso a una festa di Capodanno che ferì il capo scorta di Delmastro: il 41enne è rimasto coinvolto in un incidente a Cossato, in Piemonte, uscendo fuori strada con il suo Suv. Dai test sarebbe risultato ubriaco alla guida, gli sarebbe stata ritirata la patente.

L’incidente a Cossato di Emanuele Pozzolo

Nel pomeriggio di martedì 2 giugno 2026, il parlamentare Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo in Piemonte, lungo la superstrada che collega Biella a Cossato.

Mentre si trovava alla guida del suo SUV Mercedes, il parlamentare ha perso il controllo del veicolo all’altezza di Vigliano Biellese, finendo fuori dalla carreggiata all’interno di un fossato. L’impatto ha causato la totale distruzione dell’autovettura, ma fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi né ha provocato feriti.

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Stando a quanto riportato Rai News, la sbandata sarebbe stata causata da un improvviso effetto di aquaplaning sull’asfalto bagnato, dovuto a una forte ondata di maltempo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo, la Polizia Stradale e il personale sanitario del 118, che hanno assistito il conducente uscito da solo dalla vettura completamente illeso.

Ubriaco il deputato di Futuro Nazionale

Durante i rilievi di rito sul luogo del sinistro, gli agenti della Polizia Stradale hanno sottoposto Emanuele Pozzolo all’alcoltest. Il parlamentare è risultato positivo con un tasso alcolemico pari al doppio rispetto a quanto consentito dai limiti di legge.

Come riportato da ANSA, i verbali delle Forze dell’Ordine “contesteranno al parlamentare la positività alla guida e seguiranno i provvedimenti del caso”.

L’episodio farà scattare nei suoi confronti una contestazione penale e le sanzioni previste dal Codice della Strada, oltre a riaccendere le luci sulla figura del politico biellese, recentemente espulso da Fratelli d’Italia e accolto tra le fila di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci.

La versione di Pozzolo: “Non avredi dovuto guidare con quel meteo”

Intervistato da Adnkronos, Pozzolo ha dichiarato che “non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo”.

E ancora: “C’era un fortissimo temporale e l’auto che guidavo ha fatto acquaplaning, sono finito fuori strada in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti”.

Patente ritirata

Secondo Adnkronos, a Pozzolo sarebbe stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente.

I precedenti di Emanuele Pozzolo

La vicenda riporta l’attenzione sui precedenti giudiziari di Emanuele Pozzolo, condannato in primo grado dal Tribunale di Biella a un anno e tre mesi di reclusione per porto abusivo di arma da fuoco, con sospensione condizionale della pena.

La condanna, risalente all’ottobre dello scorso anno, è legata ai fatti del Capodanno 2024 trascorsi a Rosazza, quando da un revolver di sua proprietà partì un proiettile che ferì alla gamba Luca Campana, compagno della figlia del capo scorta dell’allora sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Nonostante il successivo ritiro della querela per lesioni a seguito di un risarcimento economico transattivo, la magistratura ha sanzionato il porto dell’arma da collezione, che per legge non poteva circolare in pubblico.