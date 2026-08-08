Embrione impiantato al San Raffaele nella donna sbagliata, sospeso il laboratorio Pma per scambio di provette

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il laboratorio di Procreazione medicalmente assistita del San Raffaele di Milano è stato sospeso in seguito a uno scambio di provette durante un’operazione di impianto. La Regione Lombardia, di concerto con il ministero della Salute, ha comunicato il provvedimento valido per almeno 15 giorni dopo che una donna ha ricevuto l’embrione sbagliato, destinato a un’altra paziente.

Lo scambio di provette

L’episodio, riportato da Repubblica, è avvenuto il 23 luglio ed è stato riferito in una relazione di quattro giorni più tardi, con oggetto “evento avverso grave di tipo mix up”.

Un errore umano che ha portato all’impianto dell’embrione nella donna sbagliata, per “un’errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operatorio” si legge, con l’identificazione “come paziente da preparare per il transfer successivo la seconda paziente prevista in lista”.

ANSA

L’impianto dell’embrione sbagliato

Dal rapporto è emerso che nessuno degli operatori e dei biologi impegnati nell’operazione si sarebbe accorto dello scambio, fino al termine dell’impianto.

“Alle 11.18 circa, al termine della procedura, il biologo testimone ha nuovamente consultato il programma operatorio e ha rilevato che la paziente (…) risultava essere la seconda paziente prevista nella lista giornaliera – si legge ancora nel documento riportato da Repubblica – A seguito di tale verifica, l’operatore biologo ha immediatamente accertato che la piastra appena utilizzata per il transfer apparteneva alla paziente (…). L’errore è stato pertanto riconosciuto immediatamente dopo il completamento del transfer”.

La sospensione del laboratorio Pma del San Raffaele

In seguito alla vicenda, la Regione Lombardia ha comunicato la sospensione disposta dall’Ats Città Metropolitana di Milano, alla luce degli elementi emersi dalle ispezioni condotte anche dal ministero della Salute.

Il provvedimento ha validità dal 6 agosto 2026 e “una durata minima di 15 giorni e potrà essere prorogato fino al completamento degli interventi correttivi e preventivi prescritti da Ats e alla verifica della loro piena efficacia”, mantenendo “l’obbligo per la struttura di garantire la continuità dei percorsi clinici già avviati”.

“Solo una volta accertato il pieno rispetto di quanto richiesto e il ripristino di tutte le condizioni necessarie a garantire la massima sicurezza e qualità del servizio, potrà essere disposta la riattivazione dell’attività. Il nostro unico interesse è assicurare ai cittadini prestazioni che rispondano ai più elevati standard di affidabilità e tutela” ha dichiarato l’assessore al Welfare di Milano, Guido Bertolaso.