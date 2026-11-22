Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Fratelli d’Italia prepara un emendamento alla Legge di Bilancio, il 98-bis, con il quale si intende rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alle condotte violente in occasione delle manifestazioni pubbliche. Nel concreto la proposta di Alessandro Urzì è quella di marchiare con dei colori i manifestanti considerati violenti così da semplificare l’identificazione anche a evento concluso. Nel testo si prevede anche quali sostanze vadano utilizzate, ovvero quelle non tossiche, non lesive e compatibili con la salute delle persone.

Emendamento per identificare i manifestanti

Alessandro Urzì, deputato di Fratelli d’Italia, ha proposto un emendamento alla Legge di Bilancio per rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alle condotte violente durante le manifestazioni pubbliche.

Nell’emendamento si parla di dare in dotazione, a partire dal 2027, dei marcatori colorati alla Polizia di Stato per identificare i cosiddetti “violenti” dei cortei. Nella pratica questi marcatori servirebbero ad agevolare l’identificazione dei soggetti responsabili di generiche violenze, dall’aggressione al danneggiamento, anche una volta concluso l’evento pubblico.

Come si legge nel testo, tali dispositivi sarebbero destinati esclusivamente ai servizi di ordine e sicurezza pubblica e potrebbero essere impiegati nel corso di manifestazioni pubbliche, in presenza di “concrete condotte violente o di gravi disordini” ed “esclusivamente nei confronti dei soggetti rispetto ai quali sussistono elementi oggettivi e documentabili di coinvolgimento nelle predette condotte”.

Il testo dell’emendamento

Nell’emendamento presentato da Fratelli d’Italia alla Legge di Bilancio si legge la volontà di agire al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle condotte violente e di agevolare l’identificazione dei soggetti responsabili delle aggressioni o dei danneggiamenti.

Si tratterebbe di una proposta che, una volta autorizzata, partirebbe in versione sperimentale per l’anno 2027. Alla Polizia sarebbero dati in dotazione dei dispositivi marcatori idonei a rilasciare in maniera perdurante delle sostanze coloranti, traccianti o altri elementi identificativi.

Ma nel testo si parla anche di altre dotazioni e attrezzature di supporto a tale fine. Tutti i dispositivi sarebbero destinati esclusivamente ai servizi d’ordine e di sicurezza pubblica. L’identificazione dei soggetti diventerebbe così più semplice una volta conclusa la manifestazione e ove ricorrano i presupposti per l’applicazione degli istituti processuali previsti dalla normativa vigente, compreso l’arresto in flagranza differita.

Bonelli: “Il Cile di Pinochet”

Dopo la proposta arrivano i commenti, soprattutto le critiche dell’opposizione come quella presentata da Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce di Europa Verde. Secondo il deputato è “roba da squallido regime“.

Bonelli, infatti, commenta che con questo emendamento si vuole arrivare a marchiare le persone che scendono in piazza come si marchia il bestiame. “Vernice sui manifestanti, borse di studio tolte agli studenti, sanzioni alle famiglie: sembra che a qualcuno di Fratelli d’Italia piaccia il Cile di Pinochet”, commenta.

Se da una parte per Bonelli si tratta di uno strumento di intimidazione per fare pressione su chi protesta, dall’altra Urzì risponde di come questa sia “un’inguaribile allergia alla legalità”, perché “ogniqualvolta si cita il tema del creare argine alle violenze di piazza e agli scontri contro le forze dell’ordine, come degli orologi svizzeri intervengono stracciandosi le vesti per prendere le parti di chi viola la legge“.