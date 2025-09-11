Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disinnescato e distrutto un ordigno bellico da cannone rinvenuto in una zona boschiva di Como nella serata di ieri. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area fino all’arrivo degli artificieri. Le operazioni si sono svolte senza danni a persone o cose, sotto il coordinamento delle autorità locali.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 19:30 di ieri sera, quando un 57enne ha contattato le autorità dopo aver individuato un possibile ordigno esplosivo mentre si trovava in una zona boschiva nei pressi di via Valbasca, a Como. La chiamata ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi e della sicurezza pubblica.

La messa in sicurezza dell’area e il coinvolgimento delle forze dell’ordine

Gli agenti della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como sono giunti rapidamente sul posto, verificando la presenza dell’ordigno e provvedendo a mettere in sicurezza l’area circostante. Sono stati allontanati i presenti e la zona è stata presidiata con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno garantito la sorveglianza continua del sito con pattuglie dinamiche, in attesa dell’arrivo degli specialisti.

L’arrivo degli artificieri e le operazioni di disinnesco

La situazione è rimasta sotto controllo per tutta la notte, fino a questa mattina, quando sono intervenuti gli Artificieri Antisabotaggio della Questura di Milano. Gli specialisti hanno preso in carico l’ordigno, identificato come un ordigno bellico da cannone, e hanno proceduto al disinnesco in totale sicurezza. Successivamente, su disposizione del Pubblico Ministero, l’ordigno è stato distrutto, eliminando ogni rischio per la popolazione.

Il rispetto dei protocolli di sicurezza e il ritorno alla normalità

Tutte le operazioni si sono svolte nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per la gestione di potenziali ordigni esplosivi. Il coordinamento tra le diverse forze dell’ordine e le autorità locali ha permesso di gestire la situazione senza alcun danno a persone o cose. Al termine delle operazioni, l’area è stata dichiarata nuovamente sicura e la circolazione è tornata regolare.

Il ringraziamento della Polizia e l’importanza della collaborazione dei cittadini

La Polizia di Stato di Como ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento ai cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrata durante le operazioni di bonifica. Le autorità hanno sottolineato quanto sia fondamentale segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta, al fine di garantire la sicurezza collettiva e prevenire possibili rischi legati alla presenza di ordigni inesplosi, residuati bellici o altri oggetti pericolosi.

La gestione degli ordigni bellici: un rischio ancora attuale

Nonostante siano trascorsi decenni dai principali conflitti che hanno interessato il territorio italiano, il ritrovamento di ordigni bellici inesplosi resta un fenomeno tutt’altro che raro. Ogni anno, numerosi interventi vengono effettuati dalle squadre di artificieri in tutta Italia, a seguito di segnalazioni analoghe a quella avvenuta a Como. Questi residuati rappresentano un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, motivo per cui è fondamentale mantenere alta l’attenzione e affidarsi sempre alle autorità competenti in caso di ritrovamenti sospetti.

Le raccomandazioni delle autorità

Le autorità invitano la popolazione a non toccare o spostare oggetti che possano sembrare ordigni o residuati bellici, ma a contattare immediatamente le forze dell’ordine. Solo personale specializzato, come gli artificieri antisabotaggio, è in grado di valutare correttamente la situazione e intervenire in sicurezza. La collaborazione tra cittadini e istituzioni si conferma, ancora una volta, la chiave per garantire la sicurezza di tutti.

Polizia