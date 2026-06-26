Emergenza caldo, gli animali rischiano come le persone e soprattutto i cani a muso schiacciato: decalogo Enpa

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L’emergenza caldo mette a rischio anche la salute degli animali, oltre che delle persone fragili come anziani e bambini. Le giornate con termometri che segnano 40 °C sono un serio pericolo per gatti e cani, in particolare per alcune specie come quelli con il muso schiacciato. L’Enpa, ente nazionale protezione animali, ha stilato un decalogo con le regole essenziali per affrontare in sicurezza i giorni più caldi.

Le regole Enpa per l’emergenza caldo

Il decalogo dell’Enpa elenca dieci regole da seguire per tutelare la salute degli animali domestici. Una di queste è uscire la mattina presto o dopo le 20:30 e ridurre le attività fisiche intense.

L’asfalto sotto il sole può raggiungere temperature che ustionano i cuscinetti plantari: se il manto stradale è troppo caldo per camminarci a piedi scalzi, lo è anche per il cane.

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Attenzione poi alla ciotola dell’acqua che va controllata e rinnovata più volte al giorno. Durante le uscite, è bene portare sempre una borraccia. In casa, collocare le ciotole in luoghi freschi e ombreggiati.

Bisogna ricordare che all’interno di un abitacolo chiuso, anche con i finestrini socchiusi, la temperatura può superare i 70 °C in pochi minuti. Lasciare un animale in macchina, anche brevemente, può essere fatale. Se si nota un animale in difficoltà dentro un veicolo, una buona condotta sarebbe verificarne le condizioni, cercare il custode e, se irreperibile, contattare subito le forze dell’ordine. Nel frattempo creare ombra sul parabrezza e, dove possibile, far bere o bagnare l’animale.

Carlino, Bulldog inglese e francese, Pechinese, Sharpei, Shi-tzu, Cavalier King Charles Spaniel, Boston Terrier sono le razze canine con le vie aeree più brevi, faticano a termoregolarsi e sono i più esposti al colpo di calore.

È da sapere che anche i cani, in particolare quelli con manto bianco o poco pigmentato, possono riportare eritemi solari e quindi la loro pelle va protetta. Le aree più esposte sono le estremità e le punte delle orecchie su cui si possono applicare creme solari ad alta protezione adatte agli animali.

Le regole su alimentazione, pesci, uccelli e fauna selvatica

Altre cinque regole per tutelare gli animali dal caldo riguardano l’alimentazione, i pesci, gli uccelli e la fauna selvatica.

Nella stagione calda è preferibile scegliere cibi facili da digerire e non lasciare residui nelle ciotole, soprattutto in ambienti caldi.

I pesci nell’acquario non vanno mai esposti alla luce solare diretta ed è bene rinnovare l’acqua regolarmente e controllare la formazione di alghe. Chi ha un laghetto in giardino deve integrare l’acqua evaporata per garantire un’adeguata ossigenazione.

Anche per canarini, criceti, conigli e cavie non vanno lasciati mai al sole diretto: gli spazi in cui vivono vanno collocati in ambienti freschi, arieggiati e in ombra. Per conigli e cavie, ispezionare ogni giorno il mantello alla ricerca di uova di insetti e cambiare la lettiera almeno due volte a settimana.

Applicare preventivamente un antiparassitario adeguato alla specie e al peso, ricordando che alcuni prodotti sicuri per il cane sono tossici per il gatto. Per i cani è fondamentale la protezione dai flebotomi, vettori della leishmaniosi. Sono disponibili anche prodotti a base di olio di Neem, privo di controindicazioni anche per i soggetti più sensibili.

Come ultima regola l’Enpa ricorda che in questa stagione gli animali selvatici trovano cibo, ma l’acqua può scarseggiare. Chi ha un balcone o un giardino può mettere a disposizione una ciotola d’acqua bassa, da rinnovare ogni giorno, e creare piccole zone d’ombra con piante o ripari per tutelare la biodiversità urbana.

Quali sono i cani più a rischio a causa del caldo

A La Repubblica, Ivana Ilacqua, veterinaria esperta in endoscopia, gastroenterologia e medicina integrata, ha spiegato che “i cani non sudano, ma disperdono il calore corporeo quasi esclusivamente ansimando: regolano la propria temperatura corporea principalmente tramite la polipnea termica (ansimare con la bocca aperta), sfruttando l’evaporazione dell’acqua da lingua e mucose”.

Ci sono razze di cani che sono molto più vulnerabili al caldo come i brachicefali, ovvero quelli a muso schiacciato. Queste tipologie di cuccioli hanno una conformazione anatomica sfavorevole, nota come sindrome ostruttiva delle vie aeree (Baos).

“A causa della selezione genetica – ha spiegato l’esperta – la lunghezza del loro cranio si è ridotta, ma i tessuti molli interni, come il palato e la lingua, sono rimasti delle stesse dimensioni, finendo per comprimersi e ostacolare gravemente il passaggio dell’aria. Se le vie respiratorie superiori sono ostruite, il meccanismo dell’ansimare perde drasticamente efficienza”.