Emergenza Epatite A in Campania, casi in aumento a Napoli e ipotesi sui frutti di mare come causa: cosa si sa

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Continuano ad aumentare i casi di Epatite A in Campania. Al punto che l’ospedale Cotugno continua ad accogliere coloro che arrivano al pronto soccorso ma ha smesso invece di accettare i trasferimenti da altre strutture. Sono 133 i casi registrati in questo inizio 2026: per questo la Regione ha intensificato i controlli sui molluschi bivalvi invitando a fare attenzione al cibo crudo e ai frutti di mare e di bosco.

L’emergenza Epatite A in Campania

Con altri 10 pazienti ricoverati per Epatite A nelle ultime ore, l’ospedale Cutugno di Napoli ha smesso di accettare i trasferimenti da altre strutture.

L’ospedale napoletano (dove sono in tutto una cinquantina le persone ricoverate) continua, invece, ad accogliere, coloro che arrivano al pronto soccorso.

“Dobbiamo registrare una decina di persone in pronto soccorso più circa quaranta ricoverate in queste settimane”, ha detto, a NapoliToday, l’infettivologa Novella Carannante.

I casi in aumento a Napoli

I pazienti ricoverati al Cutugno di Napoli sono stabili e sotto controllo, tranne uno in condizioni più preoccupanti che è stato trasferito al Cardarelli.

L’allarme Epatite A in Campania risulta dai numeri: nei primi mesi del 2026 sono stati registrati 133 casi.

La Regione ha spiegato in una nota che c’è stato “un incremento che richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e dell’informazione ai cittadini”.

L’ipotesi dei frutti di mare come causa

Al momento i frutti di mare sembrano essere una possibile causa: in ogni caso serve la massima attenzione sui cibi consumati, soprattutto se crudi.

“La Regione Campania ha disposto un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione contro l’Epatite A, alla luce dell’andamento dei casi registrati dall’inizio dell’anno”, si legge in una nota.

La Regione poi spiega che “nella trasmissione alimentare un ruolo importante può essere svolto da alcuni cibi consumati crudi o non sufficientemente cotti, in particolare i molluschi bivalvi, ma anche acqua contaminata, frutta, verdura e frutti di bosco”.

“I molluschi bivalvi, come cozze, vongole e ostriche, possono accumulare particelle virali durante la filtrazione di acque contaminate”, motivo per cui “il consumo crudo o poco cotto rappresenta un rischio che va evitato”.

Come proteggersi: evitare cibi crudi

Sempre dalla Regione Campania arriva l’invito a proteggersi, evitando “il consumo di molluschi crudi o appena scottati.

Per cozze, vongole e altri molluschi bivalvi, la sola apertura delle valve non deve essere considerata una garanzia sufficiente di sicurezza: la cottura deve proseguire fino a quando il prodotto risulta ben cotto in modo uniforme”.

In pratica non vanno consumati molluschi appena aperti, tiepidi o parzialmente cotti. L’invito della Regione, inoltre, è quello di acquistare da rivenditori autorizzati, verificando etichettatura, provenienza e corrette modalità di conservazione.

Cos’è e come si trasmette l’Epatite A

L’Epatite A è un’infezione acuta del fegato causata dal virus HAV. Si trasmette per via oro-fecale attraverso ingestione di acqua o cibi contaminati oppure per contatto stretto con una persona infetta.

Il contagio può avvenire anche prima che compaiano i sintomi, perché il virus è presente nelle feci già 7-10 giorni prima dell’esordio clinico. Il periodo di incubazione varia in genere da 15 a 50 giorni.

I sintomi più frequenti sono febbre, malessere, nausea, dolori addominali, urine scure e ittero; nei bambini l’infezione può anche decorrere senza sintomi evidenti.