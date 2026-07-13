Emergenza idrica in Piemonte e fiume Po ricoperto dalle alghe, chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Svizzera

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il Piemonte è in crisi idrica, definita “grave emergenza”. Il caldo e la totale assenza di precipitazioni hanno messo sotto pressione i fiumi (come il Po che è invaso da alghe) e gli acquedotti. È stato convocato un tavolo per l’emergenza idrica, che si prepara a chiedere lo stato di emergenza. Sono circa cento i comuni che hanno emanato un’ordinanza per limitare i consumi potabili. Il settore agricolo teme la perdita di raccolti e nel frattempo la regione si fa prestare l’acqua.

Serve aiuto in Piemonte

Quest’anno l’emergenza siccità non è al sud, ma al nord. Diverse regioni stanno riscontrando problemi con la siccità del Po, di diversi laghi maggiori e fiumi. Tra queste regioni c’è il Piemonte, che ha convocato d’urgenza un tavolo per l’emergenza idrica nel quale si è affrontato il problema.

Il governatore Alberto Cirio, che ha riunito e presieduto il tavolo per l’emergenza, ha dichiarato che non si può aspettare un minuto in più e per questo sono al lavoro con la regione Valle d’Aosta e con il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura d’acqua che viene immessa in Piemonte per l’uso agricolo.

Cirio sottolinea anche come il caldo e l’assenza di piogge stiano determinando un’emergenza da affrontare con attenzione, per quanto riguarda soprattutto l’agricoltura.

Il rischio acqua potabile

C’è però anche il rischio di carenza per l’acqua potabile. Diverse richieste di utilizzo consapevole sono state rivolte ai cittadini, ma soprattutto è stato annunciato che verranno valutati con attenzione i consumi dei prossimi 10 giorni per poter capire quanta acqua si consuma e se saranno necessarie limitazioni.

L’assessore Marnati, a margine del tavolo di emergenza, ha ricordato che al momento sono circa cento i comuni piemontesi che hanno emesso ordinanze di restrizioni dei consumi di acqua non strettamente necessaria.

In diversi di questi comuni, circa una cinquantina, si ricorre all’uso di autobotti per aumentare la quantità di acqua presente nelle vasche degli acquedotti.

La situazione idrica

La relazione presentata da Arpa non lascia dubbi: la situazione idrica in Piemonte è grave. Si trova infatti ad essere deficitaria, con criticità evidenti sulle portate dei corsi d’acqua e sulle risorse idriche superficiali disponibili.

Si parla di siccità severa in tutto il bacino del Tanaro, dello Scrivia e del Po (che tra alte temperature siccità è insofferenza e stanno proliferando da oltre un mese, alghe e pianta acquatiche invasive) a monte della confluenza con la Dora Baltea. Una carenza dovuta anche alle scarse precipitazioni, che a giugno sono state di 62 mm, con un deficit del 36% rispetto alla media mensile degli anni passati.

Alla carenza si aggiungono anche le alte temperature, che sono marcatamente superiori alla media del periodo e fanno segnare un’anomalia termica di +3,5 °C, collocando giugno tra i mesi più caldi della serie storica. Il risultato sono risorse superficiali ridotte del 37% rispetto alla media del periodo.