Emergenza migranti a Ceuta, vertice urgente dei ministri Ue: Sanchez arrabbiato con l'Italia

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Più Paesi dell’Unione Europea, e la stessa Spagna, hanno chiesto una riunione d’urgenza per discutere dell’emergenza migranti a Ceuta. Il vertice, in videocall, è stato fissato per martedì 4 agosto. Ad annunciarlo è stato il presidente di turno del Consiglio dell’Ue, Micheal Martin Taoiseach dell’Irlanda. Intanto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha criticato lo stop a Schengen annunciato dall’Italia per l’arrivo in massa di migranti nell’exclave spagnola in Marocco: “atteggiamento dettato da pregiudizi e disinformazione”.

Il vertice urgente dei ministri Ue

“In qualità di Paese di turno alla presidenza, l’Irlanda convocherà martedì una riunione del Consiglio ‘Giustizia e Affari interni’ dell’Ue, presieduta dal ministro della Giustizia Jim O’Callagh, per discutere degli sviluppi a Ceuta. Restiamo in stretto contatto con tutti gli Stati membri e le istituzioni e continuiamo a monitorare la situazione”, ha annunciato il presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea, Micheál Martin Taoiseach dell’Irlanda.

La riunione si terrà in videoconferenza.

ANSA

A chiedere per primo un vertice con i Paesi Ue è stato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, seguito poi dalle lettere di altri 22 Stati.

La presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, ha risposto che “la Commissione ha offerto il suo sostegno alla Spagna fin dal primo momento. Ho ricevuto lettere da diversi leader e accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto accaduto. La lotta contro l’immigrazione clandestina richiede solidarietà e una risposta europea unitaria”.

La gestione della crisi migratoria a Ceuta dimostra “perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante”, ha scritto su X Von Der Leyen.

“Abbiamo un sistema solido, ma deve essere ulteriormente rafforzato. Dobbiamo rimanere vigili – ha aggiunto – in ogni punto di ingresso critico e mantenere uno stretto coordinamento tra tutte le autorità”.

L’ira di Sanchez sullo stop a Schengen

La Spagna non ha gradito lo stop all’accordo di Schengen annunciato da alcuni Paesi, primo tra tutti l’Italia.

Lo stop a Schengen è “un’azione imperdonabile” ha commentato il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande Marlaska, in conferenza stampa a Ceuta.

Il riferimento è alla lettera inviata da Pedro Sanchez a Bruxelles, in cui il premier ha chiesto una riunione dei ministri dell’Interno dei Ventisette, criticando lo stop al trattato annunciato dall’Italia per l’arrivo in massa di migranti nell’exclave spagnola in Marocco.

“È vero che la maggior parte dei Paesi dell’Ue ha manifestato il suo sostegno alla Spagna in una situazione difficile, complessa, che abbiamo invertito in un breve lasso di tempo. Ma ci sono altri Paesi che hanno manifestato un’atteggiamento assolutamente egoista, insolidale, poco responsabile”, ha detto il ministro.

Nella lettera inviata a Bruxelles, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha definito “piuttosto asimmetrica” la reazione Ue sulla crisi a Ceuta.

“La maggior parte” dei governi “ci ha mostrato sostegno e solidarietà, offrendo assistenza”, ha scritto.

“Altri, invece, hanno scelto di attaccare la Spagna e di chiedere l’esclusione temporanea dall’area Schengen. Un simile atteggiamento – dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici – non solo è contrario al diritto europeo, al diritto umanitario e ai principi di solidarietà che ci uniscono, ma anche agli interessi a lungo termine dell’Europa e al più elementare buonsenso”, ha aggiunto in riferimento alla decisione di Roma senza tuttavia citare l’Italia.

L’accordo di Schengen si applica a Ceuta?

Il trattato di Schenghen consente la libera circolazione dei cittadini tra i vari Paesi che hanno aderito all’accordo. Nel caso dell’enclavi spagnole in Marocco, Ceuta e Melilla, ci sono però delle limitazioni.

Il codice delle frontiere di Schengen prevede regole specifiche per questi due territori poiché rappresentano l’unico confine terrestre tra Unione europea e l’Africa.

In particolare, la Spagna deve “mantenere controlli sui voli interni e sui collegamenti regolari in traghetto in partenza dalle città di Ceuta e Melilla verso una destinazione in un altro Stato parte della Convenzione”.

In sintesi, chi parte dalle due città per recarsi verso la Spagna peninsulare, deve mostrare i documenti d’identità quando esce dai due territori.

Durante la crisi migratoria in corso, alti funzionari dell’Ue hanno assicurato appunto che chi è entrato irregolarmente a Ceuta non avrà la possibilità di raggiungere la Spagna, né tantomeno altri Paesi membri dell’Ue. Inoltre, il Marocco è un nella lista dei Paesi di origine sicura, facilitando quindi le procedure di rimpatrio qualora ce ne fosse bisogno.