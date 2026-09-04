Emergenza sangue in Italia, allarme sulla carenza di alcuni gruppi e richiesta ai donatori in diverse Regioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È scattato l’allarme per la carenza di sangue su tutto il territorio nazionale. In particolare c’è forte scarsità del gruppo sanguigno Zero positivo (0+). Le regioni che rilevano le maggiori difficoltà sono Lazio, Campania e Sicilia. Una situazione aggravata dal fatto che nelle regioni non coinvolte dall’allarme c’è un’assenza di disponibilità di sangue in esubero. È stato chiesto uno sforzo straordinario alle associazioni dei donatori.

Carenza di sangue

In estate è normale che calino le donazioni di sangue, ma al momento alcune regioni stanno vivendo un vero e proprio allarme per un’eccessiva riduzione delle scorte.

Negli ospedali, soprattutto di Lazio, Campania e Sicilia, il gruppo sanguigno che scarseggia di più è lo Zero positivo.

L’allarme è stato lanciato dal Centro Nazionale Sangue, che parla di carenza diffusa su tutto il territorio nazionale, sebbene con alcune regioni particolarmente critiche.

La richiesta di donazioni

Il Centro Nazionale Sangue ha così chiesto alle associazioni dei donatori uno sforzo extra per incrementare le sessioni di raccolta.

Le reti hanno risposto, come la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS), che ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata.

Il presidente Giovanni Musso ha dichiarato che è un momento nel quale la rete è chiamata a dimostrare la propria capacità di presenza e di risposta: “Chiedo a tutte le strutture associate di intensificare fin da subito, in stretto accordo con i servizi trasfuzionali e le strutture sanitarie di riferimento, la chiamata dei donatori e ogni iniziativa utile a sostenere la raccolta”.

Chi può donare il sangue

Ci sono tre requisiti fondamentali per donare il sangue. Il primo è avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni (fino a 65 per i donatori periodici), il secondo è un peso corporeo non inferiore a 50 kg e l’ultimo è uno stile di vita sano. Prima di una donazione di sangue non c’è bisogno di un digiuno completo, ma è sufficiente seguire una corretta alimentazione.

Come ricorda Avis Roma, è consigliato fare colazione, anche se leggera, evitando l’assunzione di latte e derivati. Dopo la donazione, invece, è meglio evitare attività fisica o altri tipi di sforzo.

Se possibile, è bene anche evitare di fumare nelle due ore successive e preferire pasti leggeri e facilmente digeribili, evitando gli alcolici. Si ricorda inoltre che gli uomini e le donne non in età fertile possono donare ogni 90 giorni, fino a un massimo di quattro volte all’anno.