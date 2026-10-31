Emergenza sicurezza a Milano, i 500 militari resteranno in città fino al 31 marzo: stanziati oltre 6 milioni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I 500 militari arrivati a Milano dopo gli scontri del 17 e 18 ottobre resteranno in città fino al 31 marzo. La decisione è stata presa dal governo, che ha stanziato 6,1 milioni di euro per le coperture finanziarie. La scadenza naturale della missione di presidio era prevista alla fine dell’anno, ma anche per garantire la sicurezza la notte di Capodanno è stato deciso di prorogare la permanenza dei militari nel capoluogo lombardo fino alla fine di marzo.

Militari a Milano, scatta la proroga per i 500 parà

La proroga è stata messa nero su bianco in uno degli articoli della legge finanziaria appena varata dal governo. Tra i tanti provvedimenti, uno riguarda il mantenimento del presidio dei 500 militari a Milano per garantire la sicurezza della città. I militari erano arrivati dopo i disordini del 17 e 18 ottobre.

La scadenza naturale della missione, prevista per il 31 dicembre, è stata prorogata di altri tre mesi, fino al 31 marzo 2027. Per la norma è previsto uno stanziamento di 6,1 milioni.

ANSA

L’arrivo di 500 militari in più a Milano dopo i fatti del 17 e 18 ottobre

I militari sono in strada a Milano dal 24 ottobre e affiancano polizia e carabinieri nell’ambito dell’operazione Strade sicure, avviata nel 2008. Il loro ruolo è limitato alle funzioni di pubblica sicurezza: non possono effettuare arresti o perquisizioni, attività riservate alle forze di polizia.

Era stata accantonata anche l’ipotesi, sostenuta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, di attribuire loro maggiori poteri. Il decreto del 20 ottobre aveva inizialmente fissato il termine al 31 dicembre. La nuova proroga dovrà ora essere approvata dal Parlamento.

I 500 parà si aggiungono ai militari già impiegati in città per presidiare stazioni e luoghi sensibili. La misura è contenuta nell’articolo 100 del disegno di legge di Bilancio 2027 e punta a garantire la prosecuzione del rafforzamento dei controlli sul territorio.

Calabresi contro la scelta del governo: “Milano ha anticorpi di civiltà”

La proroga dei militari divide già il fronte politico di Milano, con la sicurezza destinata a diventare uno dei temi centrali della prossima campagna elettorale per le elezioni comunali. Tra i primi a intervenire Mario Calabresi, possibile candidato sindaco del centrosinistra, che contesta la scelta del governo di spendere oltre 6 milioni di euro per mantenere 500 militari in città fino alla primavera.

Pur ringraziando l’Esercito, Calabresi sostiene che Milano abbia già dimostrato di possedere “anticorpi di civiltà” e propone di destinare quelle risorse ad agenti di polizia stabili ed educatori, superando una logica emergenziale per costruire sicurezza nel lungo periodo.

Di segno opposto le dichiarazioni del centrodestra: Matteo Salvini aveva definito i parà “una garanzia”, mentre Antonio Tajani, il 26 ottobre in piazza Duomo, aveva assicurato che i militari sarebbero rimasti “finché sarà necessario”. Tra i promotori dell’iniziativa figura anche il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego, possibile candidato sindaco del centrodestra.