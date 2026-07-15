Emergenza sul volo Ryanair da Manchester ad Alicante, aereo dirottato a Parigi per il malore di un passeggero

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un aereo di Ryanair partito da Manchester e diretto ad Alicante è stato dirottato a Parigi per un atterraggio d’emergenza a causa di un malore di un passeggero durante il volo. Al momento, non si hanno ulteriori dettagli sullo stato di salute del passeggero, che è stato fatto sbarcare ed è stato accolto dai paramedici. L’aereo è poi ripartito poco dopo per Alicante, destinazione originaria del volo.

Emergenza sul volo Ryanair da Manchester ad Alicante: cos’è successo

Un volo Ryanair partito nella mattinata di martedì 14 luglio da Manchester, in Inghilterra, e diretto ad Alicante, in Spagna, è stato dirottato all’aeroporto di Parigi Beauvais per un'”emergenza generale” (codice 7700).

Un portavoce di Ryanair, in alcune dichiarazioni riportate dal Manchester Evening News, ha reso noto che un passeggero “si è sentito male a bordo”.

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I soccorsi al passeggero del volo Ryanair

I paramedici hanno accolto il passeggero dopo l’atterraggio a Parigi. Non sono noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

Il portavoce di Ryanair ha riferito: “L’equipaggio ha richiesto in anticipo assistenza medica per accogliere il velivolo all’atterraggio all’aeroporto di Beauvais. Il passeggero è stato fatto sbarcare ed è stato accolto dai paramedici“.

Il volo Ryanair è poi ripartito per Alicante in Spagna

Dopo l’atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Parigi Beauvais e i soccorsi al passeggero che aveva accusato un malore in volo, l’aereo Ryanair è poi ripartito in direzione Alicante alle 11,10 ora locale di martedì 14 luglio.

Allo stato attuale, non sono noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

Cosa significa il codice 7700 di emergenza sugli aerei

Nell’ambito dell’aviazione il codice transponder è un codice numerico che viene selezionato sull’apparato transponder di un aereo con l’obiettivo di facilitare la gestione del volo da parte dei controllori del traffico aereo. In aeronautica questo codice è chiamato anche “squawk code”.

Esistono diversi numeri. Il codice transponder 7700, nello specifico, indica un'”emergenza generica a bordo“. L’allarme indicato dal pilota viene inoltrato automaticamente alla torre di controllo.