Emilia Bianchi trovata morta nel letto con diverse coltellate a Palosco vicino Bergamo, fermato il figlio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una donna uccisa con diverse coltellate e trovata nel suo letto, forse giorni dopo la morte. È successo a Palosco, in provincia di Bergamo, in una villetta di via Paolo VI. Per l’omicidio, scoperto l’8 novembre, i carabinieri hanno fermato il figlio 47enne, che viveva al piano di sopra.

Donna uccisa nel letto della villetta di via Paolo VI

Come riporta Tgcom24, la vittima aveva 71 anni e si chiamava Emilia Bianchi. A far scattare l’allarme, nella tarda mattinata, è stato un parente che da giorni non riusciva a contattarla.

Secondo il Corriere della Sera, ripreso da Ticinonline, nessuno rispondeva al campanello ed è stato avvisato il comandante della polizia locale.

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Ad aprire la porta, sempre secondo il Corriere, è stato proprio il figlio. All’interno i soccorritori hanno trovato il corpo della donna in camera da letto, con ferite da arma da taglio: per lei non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Treviglio e della stazione di Martinengo, che hanno chiuso la strada e istituito una zona di sicurezza.

Il figlio fermato dai carabinieri

Il 47enne, sotto shock, è stato portato in caserma. Il Corriere scrive che sarebbe stato fermato, mentre altre fonti parlano di un uomo trattenuto in attesa di provvedimenti. Il suo nome non è stato reso noto. Secondo il quotidiano milanese, l’uomo avrebbe manifestato da tempo delle fragilità.

PerTgcom24, madre e figlio vivevano in un contesto familiare difficile, su cui sono in corso accertamenti. Nella villetta in provincia di Bergamo hanno lavorato anche il reparto scientifico per i rilievi e un’unità cinofila, che potrebbe essere stata impiegata nella ricerca di droga.

Le coltellate, l’ora della morte e il sindaco di Palosco

Il punto da chiarire è quando la donna sia stata uccisa. Secondo una prima ispezione del medico legale, il decesso potrebbe risalire a qualche giorno fa, ipotesi che anche gli investigatori sentiti da Adnkronos non escludono. Saranno gli accertamenti dei prossimi giorni a stabilire l’ora esatta e il possibile movente.

A pochi passi, intanto, il paese era in festa. “Eravamo alla festa del ringraziamento, con gli agricoltori, all’oratorio che dista 50 metri dall’abitazione”, ha raccontato al Corriere della Sera il sindaco Mario Mazza.

Pochi giorni fa, a Chiari, nel Bresciano, una donna di 39 anni era stata uccisa a coltellate dal figlio 21enne.