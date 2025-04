Emiliano Civico scomparso a Trivento da due anni, il messaggio dei genitori a Chi l'ha visto: "Fatti sentire"

Non si danno pace Ida e Loreto, i genitori di Emiliano Civico, l’uomo di Trivento, comune in provincia di Campobasso, scomparso nel nulla quasi due anni fa. Il suo ultimo avvistamento risale al maggio del 2023. Oggi l’uomo avrebbe 61 anni. Suo padre e sua madre, ospiti a Chi l’ha Visto?, hanno lanciato un nuovo e accorato appello rivolgendosi direttamente al figlio che è stato invitato a farsi sentire.

Chi l’ha visto?, l’appello dei genitori di Emiliano Civico

Ida e Loreto sono intervenuti a Chi l’ha visto? nel corso della puntata in onda su Rai Tre mercoledì 9 aprile. “Ovunque ti trovi fatti sentire”, l’appello dei due genitori che, comprensibilmente, non trovano sollievo, vivendo da due anni nell’incertezza.

La speranza è che Emiliano sia ancora vivo e che batta un colpo prima o poi.

Federica Sciarelli, conduttrice e giornalista di Chi l’ha visto?

Anche il migliore amico di Civico, sempre nel programma condotto dalla giornalista Federica Sciarelli, si è rivolto ad Emiliano, affermando che sarebbe pronto a raggiungerlo in qualunque luogo, anche “in capo al mondo”, se solo arrivasse un segnale o un messaggio.

L’ultimo avvistamento dell’uomo

Emiliano Civico oggi avrebbe 61 anni. L’ultimo suo avvistamento è datato 24 maggio 2023 mentre camminava lungo la strada che dal comune di Trivento porta verso la costa.

Da allora, non è più trapelata alcuna notizia sull’uomo la cui scomparsa continua a essere avvolta nel mistero. In questi due anni sono state effettuate diverse ricerche che, però, non hanno dato i risultati sperati.

“I carabinieri ci hanno chiesto anche di fare l’esame del Dna”, ha spiegato la madre che credeva che avessero ritrovato il figlio morto. Invece l’esame non era servito.

L’appello del sindaco di Trivento

Non è la prima volta che Chi l’ha visto? si interessa della vicenda. Le telecamere della trasmissione, nei mesi scorsi, erano giunte a Trivento, accompagnate dal sindaco Pasquale Corallo che già in precedenza aveva lanciato un appello pubblico alla cittadinanza e allo stesso Emiliano.

Le speranze che Emiliano sia ancora vivo e che un giorno si possa far sentire, ogni giorno che passa, si affievoliscono. Non le abbandonano però Ida e Lorenzo che continuano a pensare che il figlio, prima o poi, possa far ritorno a casa o contattare i familiari per tranquillizzarli.