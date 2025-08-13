Emiliano Volpe a processo immediato per la morte di Andrea Prospero, gli diede consigli sul suicidio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il gip di Perugia ha disposto il giudizio immediato per Emiliano Volpe, 18 anni, accusato di aver istigato al suicidio Andrea Prospero, studente di Lanciano trovato morto a Perugia il 29 gennaio. Il processo inizierà l’8 ottobre. Dalle indagini emergono chat e contatti che avrebbero rafforzato il proposito della vittima.

Emiliano Volpe a processo immediato

Il gip di Perugia ha disposto il giudizio immediato per Emiliano Volpe, 18 anni, accusato di istigazione o aiuto al suicidio in relazione alla morte di Andrea Prospero, studente di Lanciano trovato senza vita il 29 gennaio scorso in un appartamento del centro storico di Perugia.

Il processo è fissato per l’8 ottobre. Secondo le indagini, il giovane romano avrebbe fornito indicazioni e incoraggiamenti alla vittima per togliersi la vita.

ANSA In foto sorella e avvocato di Prospero alla conferenza stampa nella questura di Perugia a marzo 2025

Il suicidio di Andrea Prospero

Andrea Prospero, universitario di Lanciano, era stato trovato morto in una stanza in affitto in via del Prospetto, a Perugia, presa all’insaputa dei familiari.

Qui, il 29 gennaio, si è consumato il dramma su cui ha indagato la Procura di Perugia. Prospero e Volpe non si erano mai incontrati di persona: si erano conosciuti online, tramite nickname.

Per l’accusa, il diciottenne avrebbe fornito consigli sul mezzo “più indolore” per uccidersi, incoraggiando Prospero a ingerire farmaci oppiacei. È stato arrestato il 17 marzo e posto ai domiciliari con il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare.

Le indagini e le prove raccolte

La polizia postale e la squadra mobile hanno sequestrato nella stanza della vittima 46 sim card, cinque cellulari e un computer portatile. L’analisi dei dispositivi ha permesso di ricostruire le conversazioni tra i due, con messaggi in cui Volpe avrebbe incitato Prospero, alternando toni perentori e di convincimento.

Secondo il gip, il giovane romano era pienamente consapevole che Prospero possedesse compresse di ossicodone, inviate in foto nelle chat. In un messaggio, riportano gli inquirenti, avrebbe scritto: “Mangiati tutto, senza togliere la plastica. Beviti una bottiglia di vino, così muori“.

Dopo aver appreso che la vittima aveva eseguito, Volpe si sarebbe preoccupato per i dispositivi trovati nella stanza, temendo di essere collegato alla vicenda.