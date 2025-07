Emilio Fede è stanco di vivere e vuole raggiungere la moglie morta, la frase sulla vecchiaia e su Berlusconi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Emilio Fede a 94 anni ripercorre la sua carriera e la vita attuale in una Rsa, ammettendo di soffrire la vecchiaia ma di non temere la morte. Dal legame con Silvio Berlusconi all’amore per la moglie scomparsa, l’ex giornalista ha parlato della sua quotidianità tra il sereno e il malinconico, fra le giornate da spettatore di una Tv che non è più quella di un tempo e i tanti ricordi.

Emilio Fede e la vecchiaia

A 94 anni Emilio Fede ha fatto l’abitudine alle bufale che, di tanto in tanto, è costretto a smentire in merito alla sua dipartita. La morte è un fatto inevitabile, specie per chi si avvicina a essere centenario, ma non gli suscita timore.

Discorso diverso, invece, per la vecchiaia. “È brutta, ma la rispetto” ha ammesso nell’intervista a Libero. “In questa struttura mi trovo bene perché ci sono rapporti umani veri. Ho riscoperto l’importanza dell’affetto: il vero potere è avere l’affetto degli altri” ha raccontato.

IPA

Emilio Fede nel 2020

La sua vita è stata perlopiù dominata dal piccolo schermo, e in fondo non è cambiato nulla adesso, se non la sua posizione: ieri era uno dei protagonisti indiscussi, oggi un annoiato spettatore.

“È diversa da quella che facevo io. Il giornalismo è cambiato rispetto a quando ho iniziato”.

La Rai, il casinò e Silvio Berlusconi

Nell’intervista Fede ripercorre qualche passo della sua carriera sulle montagne russe. Dagli inizi all’odore di presidenza Rai, un obiettivo sfumato a causa della sua febbre per il gioco d’azzardo e dell’accusa per associazione a delinquere, poi assolto.

Inevitabile il passaggio su Silvio Berlusconi. “Mi chiede se voglio lavorare per lui. Prende un pezzettino di carta, segna una serie di cifre, telefona al direttore del personale e gli dice: ‘Verrà da lei Emilio Fede, lo assumiamo e gli dia quello che vuole'”.

Ma proprio a quel personaggio tanto amato tirò involontariamente uno scherzo da incubo, la miccia per la più epica delle gaffes. “Sono in redazione e le agenzie annunciano che è stato catturato Saddam Hussein. Clamoroso, faccio l’edizione straordinaria, do la notizia e dico in diretta: ‘E ora vi mostro la prima immagine di questo feroce assassino…’. Ma dalla regia sbagliano e mandano in onda la fotografia di Berlusconi. E io: ‘Che figura di m**da’ “.

La frase sulla moglie

Per un uomo rimasto per decenni sulla cresta dell’onda, la quotidianità oggi è fatta di rapporti semplici e ricordi. Anche dolorosi, come quello della moglie scomparsa e che Emilio Fede vuole raggiungere al più presto.

“Ma è ancora con me, sarà sempre con me” ha affermato l’ex giornalista, che ormai pensa soltanto ad “arrivare al più presto accanto a lei”.