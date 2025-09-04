Emilio Fede, oggi i funerali: i ricordi della figlia Sveva su Berlusconi e i processi, documentario in arrivo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Camera ardente aperta solamente ai familiari e funerali sobri. Emilio Fede, scomparso a 94 anni pochi giorni fa, non avrebbe nemmeno voluto che ci fossero le esequie. Lo riferisce la figlia Sveva che ha parlato ampiamente del padre. E lo ha fatto con orgoglio, ricordando la carriera del genitore, i guai che ha affrontato con tenacia e in che modo ha trascorso gli ultimi giorni di vita.

Emilio Fede, i ricordi della figlia Sveva

“Mi diceva: quando muoio, alle sei del mattino, voglio già stare sull’auto che mi porta a Mirabella Eclano per stare accanto alla mamma“. Così Sveva, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, nel rivelare che suo papà non avrebbe nemmeno voluto i funerali. A Mirabella Eclano, vicino a Napoli, c’è la tomba della famiglia De Feo, con le ceneri di Diana, la donna deceduta nel 2021 che l’ex direttore del Tg4 ha amato per quasi sessant’anni.

Sveva, che è stata accanto al genitore negli ultimi giorni, ha spiegato di essere molto contenta in quanto tantissime persone, tra cui molti colleghi, hanno espresso in queste ore parole di stima e affetto nei confronti del padre.

La donna ha raccontato che Fede ha affrontato gli ultimi giorni da “guerriero” ed “era sereno perché sapeva che avrebbe raggiunto la sua adorata Diana”. E ancora: “Fino alla fine è stato combattivo. I medici non si spiegavano come facesse a resistere. È rimasto lucido fino al giorno prima: mi ha abbracciata, mi ha sorriso. Salutava tutte le persone della casa di riposo con baci mandati con la mano”.

Il dolore per la morte di Diana de Feo

Quattro anni fa è venuta a mancare sua madre. Un colpo durissimo per tutta la famiglia, in particolare per Emilio. Con la moglie ha condiviso una “storia forte, fatta anche di lavoro condiviso”. “Papà – ha raccontato Sveva – chiamava la mamma prima di andare in onda e subito dopo il telegiornale, per avere il suo parere. Lei era innamoratissima, lo ha amato fino all’ultimo”.

“Anche quando era molto malata – ha proseguito la figlia -, se papà telefonava, chiedeva il rossetto prima di rispondere. Ed erano chiamate, non videochiamate. Quando è mancata, lui ha perso una parte enorme della sua vita”.

I guai giudiziari, Sveva: “Mai dubitato dell’onestà di mio papà”

Tanti successi, poi i guai giudiziari. Fede fu travolto dai processi, dalle inchieste e dal caso Ruby. Così Sveva su quel periodo:

"Durissimo. Per lui, per la mamma e per noi. Ma lo abbiamo visto forte, convinto della sua verità. La mamma non ha mai dubitato di lui. Sapeva che era un discolo, lo amava anche per quello. Aveva delle fragilità, ma la mamma, e noi con lei, non ha mai dubitato della sua onestà. Per noi, restare uniti in quel momento era ciò che contava. Papà ci ha insegnato che si cade e ci si rialza, e lo ha fatto anche allora".

Il doloroso addio a Mediaset

Il colpo di grazia a livello professionale arrivò nel 2012, con l’addio a Mediaset fra polemiche e inchieste: “Un dolore terribile. Ma preferisco non parlarne: voglio ricordarlo com’era nei momenti più felici. Ora, Mediaset ha mandato dei servizi con immagini molto belle ed è uscito un necrologio firmato da Piersilvio Berlusconi e dalla famiglia. Lo apprezzo come avrebbe fatto lui”.

Per anni Fede è stato criticato in quanto ritenuto troppo adulatore di Silvio Berlusconi. “Diceva che era il suo secondo amore, dopo la mamma – ha spiegato Sveva -. Si affezionava alle persone, e con Berlusconi fu un percorso professionale bellissimo. Grazie a lui, papà ebbe una seconda occasione e, senza Mediaset non ci sarebbe stato il Tg4, la voce alternativa al Tg1, le notizie date in anticipo sulla guerra del Golfo…”

Il progetto di un documentario sulla vita dell’ex direttore del Tg4

Sveva ha anche rivelato che sta raccogliendo materiale per un documentario, per ricordare suo padre nei suoi slanci. “Era un caos, una tempesta, un’esplosione”, ha raccontato. Ha già alcune testimonianze. Uno spoiler?

“Quella di Lucia Annunziata. Era amica di mamma e papà aveva un grande rispetto per lei. Ovviamente, non condividevano le stesse posizioni politiche. E quindi, continuamente, si azzuffavano, discutevano, papà la insultava. E Lucia mi ha raccontato che quando la mandava al diavolo pesantemente, il giorno dopo, le spediva sempre un mazzo di rose rosse. E poi, stamattina, mi ha chiamato il suo carissimo Paolo Brosio”.

L’amore-odio con Striscia la Notizia

Per anni Fede è stato bersagliato da Striscia la Notizia. Sveva ha assicurato che, in fin dei conti, con il tg satirico di Antonio Ricci, c’era affetto e stima.

“Le viveva come una testimonianza di affetto e di stima. In fondo, senza quelle prese in giro sarebbe mancato un pezzo importante della sua notorietà: lui e Striscia si sono creati a vicenda. A papà piaceva il casino, era nato casinista. Già sedicenne combinava guai per il giornalino di Ostia. Era un caos continuo, e si divertiva. Anzi, ogni tanto le fomentava pure lui, quelle prese in giro”, ha concluso la figlia di Emilio Fede.