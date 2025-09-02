Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni, parlano i medici e i familiari: peggioramento improvviso

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Emilio Fede sta male ed è in condizioni gravissime. Lo stato di salute dell’ex direttore del TG4 ha subito un peggioramento improvviso nelle ultime ore. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. C’è grande preoccupazione per l’evolversi della vicenda. A dichiarare la situazione critica sono stati i medici che hanno in cura il giornalista 94enne che è costantemente monitorato in terapia intensiva. Attualmente è ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate, in provincia di Milano.

Emilio Fede in condizioni critiche, famiglia chiede riservatezza

Emilio Fede, volto storico del giornalismo televisivo italiano, da mesi è ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate. Nelle scorse ore le sue condizioni di salute si sono aggravate.

Il team sanitario che ha in cura il 94enne ha avviato tutte le procedure per stabilizzare clinicamente il paziente, ma la situazione rimane critica. Fede resta estremamente fragile.

ANSA Un’immagine di Emilio Fede, l’ex direttore del Tg4

La famiglia è molto preoccupata e ha chiesto riservatezza. Inoltre ha ringraziato tutte le persone che stanno mostrando affetto e vicinanza al giornalista.

Non è stata ancora fornita una prognosi dettagliata, ma l’allerta è massima vista l’età avanzata e le patologie pregresse contro cui lotta Fede.

C’è grande apprensione attorno all’ex direttore del Tg4. Saranno cruciali le prossime ore per comprendere l’evoluzione del quadro clinico del paziente.

La frase dolorosa sulla moglie defunta

Pochi mesi fa Emilio Fede aveva concesso un’intervista a Libero in cui aveva ripercorso le tappe salienti della sua carriera, oltre a rilasciare una frase tanto dolorosa quanto amorevole verso la moglie defunta.

Il giornalista aveva espresso il desiderio di raggiungere al più presto la compagna di vita. “Lei è ancora con me, sarà sempre con me”, aveva affermato Fede, per poi aggiungere “di pensare di arrivare al più presto accanto a lei”.

La riflessione sulla vecchiaia: “Brutta, ma la rispetto”

“La vecchiaia è brutta, ma la rispetto – aveva riflettuto -. Ho appena compiuto 94 anni, sono vicino ai 100: un bel traguardo. In questa struttura mi trovo bene perché ci sono rapporti umani veri. Ho riscoperto l’importanza dell’affetto: il vero potere è avere l’affetto degli altri”.