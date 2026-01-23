Emine Meyrem, intervista all'attrice di Amare e Perdere su Netflix: “Non devo piacere a tutti, ma essere vera”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

In Amare e perdere, la nuova serie turca prodotta da Netflix tra le più viste al mondo, Emine Meyrem interpreta Afife, una sceneggiatrice idealista che lotta per non perdere sé stessa mentre cerca di salvare un ristorante di famiglia sull’orlo del fallimento. Il suo primo incontro con Kemal (Ibrahim Ḉelikkol), l’uomo venuto a riscuotere un debito, non ha nulla di romantico, ma dà il via a una tensione profonda, fatta più di rispetto che di seduzione. Il cuore della serie non è un amore da sogno, ma un confronto fra due adulti, ciascuno con le proprie crepe, il proprio passato, le proprie responsabilità. Ed è proprio la parola adulto che sembra definire al meglio il modo in cui Emine Meyrem sta al mondo. È un’adulta che non finge di esserlo: non lotta per apparire giovane, non rincorre modelli estetici imposti, non gioca a piacere. Non si giustifica. Non si nasconde. Italo-turca, cresciuta tra Istanbul, Roma, Bruxelles e Parigi, attrice teatrale di lungo corso, premiata al cinema d’autore, Emine Meyrem arriva a questo ruolo senza scorciatoie, e forse proprio per questo spiazza. Perché non corrisponde al volto standardizzato della protagonista di una serie sentimentale. Perché non è “rifinita”. Perché ha un corpo, un’età, un tono che non chiede permesso. E perché porta in scena un altro modo di essere donna. “Non voglio essere la lolita degli uomini. Non ho paura di invecchiare”, dice. E lo dice senza posa. Con lucidità, e con quella sorta di pudore attivo che hanno solo le persone che hanno fatto i conti con sé stesse. In questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie, Emine Meyrem si racconta per la prima volta: le radici famigliari, l’infanzia nomade, l’amore come unica ragione per andare avanti, lo scontro come via d’accesso alla verità, il bisogno di raccontare storie come vocazione profonda. Emerge il ritratto di una donna che ha fatto della coerenza il suo modo di abitare la complessità, e della recitazione uno strumento per toccare ciò che negli altri – e in sé – resta invisibile.

Dove vive attualmente? In Italia?

“No, purtroppo no. Vivo a Parigi. Dico ‘purtroppo’, anche se Parigi è una città splendida, perché Roma mi manca tantissimo. Non ci abito da anni, ma ci torno spesso: a Natale, a Pasqua, nei weekend, appena posso. A volte per lavoro, per fare dei provini. Roma, per me, resta speciale. La preferisco a Parigi, anche se ormai vivo lì”.

Nella serie Amare e perdere interpreta Afife. Cosa significa, per un’attrice, ritrovarsi improvvisamente sotto i riflettori e sapere di essere giudicata per un personaggio?

“È la parte più difficile, secondo me. La bellezza di questo lavoro sta nel creare il personaggio, entrarci dentro, dargli vita. È lì che sta il divertimento, il senso: nel recitare. Ma poi arriva la fase in cui ti guardi da fuori e ascolti come viene percepito il tuo lavoro. E quella è la parte complicata”.

Si riferisce al giudizio sul personaggio o sull’interpretazione?

“Sull’interpretazione. È la prima volta che prendo parte a una produzione così grande e visibile. Stiamo parlando di Netflix, quindi di una diffusione globale. E sì, è anche la prima volta che mi ritrovo così tanto sotto i riflettori. Senza contare che Amare e perdere è una serie turca, inserita in un’industria che negli ultimi anni è cresciuta enormemente. Il cinema e le serie turche stanno vivendo un momento fortissimo. Hanno un’estetica precisa, un linguaggio riconoscibile, e io, come attrice, non rientro affatto in quei canoni: né per aspetto, né per età, né per stile di recitazione”.

Eppure, ha accettato questo ruolo. Perché?

“Perché dietro c’era un autore con una visione: Yavuz Turgul. Forse fuori dalla Turchia non è molto conosciuto, ma da noi è un’istituzione. Negli anni ’80 ha rivoluzionato il cinema turco, creando un linguaggio che fosse insieme popolare e d’autore. In passato ho rifiutato molte proposte: sono dieci anni che faccio provini in Turchia, ma non volevo far parte di storie che non mi rappresentavano. Qui, invece, ho trovato un progetto forte, scritto con coraggio. Affiancare a un attore amatissimo come İbrahim Çelikkol una donna della sua stessa età è una scelta per nulla scontata. Non una ventenne rifatta, come spesso succede. Io ho 45 anni, non sono ricorsa alla chirurgia estetica, recito in modo realistico, e sono tutto tranne che conforme ai canoni estetici delle serie turche”.

Come ha vissuto l’esposizione mediatica improvvisa?

“Non è stato semplice. Viviamo in una cultura in cui i social spesso non commentano, ma aggrediscono. Cerco di non leggere i commenti, ma so che il pubblico è diviso. C’è chi dice: ‘finalmente un volto vero, una recitazione autentica, una donna naturale’. E c’è chi scrive: ‘ma chi è questa?’, ‘non c’entra niente con il nostro İbrahim!’. È una sfida. Ma sono felice di far parte di un progetto così bello, con un personaggio come Afife”.

Afife è una donna forte, idealista, ironica. Le somiglia?

“Moltissimo. Quando io e la mia agente turca abbiamo letto la descrizione del personaggio, ci siamo dette: ‘ma questa sei tu!’. È Ariete, come me. A casa sono quella che prova sempre ad aggiustare le cose, anche quando non ne è capace. Mi faccio male, sono imbranata, dico sempre quello che penso, anche quando dovrei stare zitta. Faccio un sacco di gaffe. Sono fedele in amicizia, mi carico tutto sulle spalle: in famiglia, nel lavoro, nella società. Sì, Afife mi assomiglia molto”.

Il suo percorso è molto cosmopolita: Turchia, Italia, Belgio, Francia. Come nasce questa vita così “nomade”?

“Non è stata una scelta. Ci sono nata. Mia madre si è innamorata di un italiano a Smirne, e da lì è iniziato tutto. Ho frequentato la scuola italiana in Turchia, poi le elementari turche a Istanbul. Dopo ci siamo trasferiti in Belgio, dove ho vissuto due anni e ho iniziato a parlare francese. Ho fatto le medie e il liceo a Roma, al Chateaubriand, una scuola francese, quindi il francese è rimasto. Più tardi ho scelto Bruxelles per l’università, anche perché avevo bei ricordi e alcuni contatti di famiglia. Per noi le lingue sono sempre state naturali: a casa iniziamo una frase in turco, la finiamo in italiano, ci infiliamo il francese, ridiamo per una battuta in inglese. È un miscuglio continuo”.

Già il suo nome riflette una pluralità di culture.

“Mi chiamo Emine Meyrem: Emine, come la madre del profeta Maometto, e Meyrem è Maria, la madre di Gesù. Già solo questo dice molto: più culture possono convivere in una sola persona”.

Dove si sente a casa?

“Un po’ ovunque. Ma soprattutto nei luoghi in movimento: su un treno, in metropolitana, in viaggio. Il movimento mi rassicura, mi rappresenta. Oggi vivo a Parigi, sto bene, ho costruito una vita sociale, ma non so se ci sarò ancora l’anno prossimo. Potrei tornare in Italia o andare altrove. Non escludo nulla”.

Ha studiato letteratura anglosassone prima di dedicarsi alla recitazione. Come è entrata nella sua vita?

“È sempre stata presente. Solo che per anni non ho avuto il coraggio di farne un mestiere. Al liceo e all’università scrivevo testi teatrali, facevo stand-up, teatro delle ombre, che è una tradizione turca ma che ho reinterpretato con storie mie. La recitazione era parte di me, ma c’era anche una pressione familiare. Mio padre lavorava nel cinema, e in Turchia, negli anni ’80, dopo il colpo di stato, gli artisti vivevano in un clima pesante. I miei mi dicevano: ‘prima un mestiere sicuro, poi potrai fare quello che vuoi’”.

Quindi ha scelto un percorso più solido, almeno all’inizio.

“Ho perfino iniziato medicina, ma dopo due anni ho capito che non era la mia strada. Ho scelto letteratura: era il mio rifugio, insieme al cinema. Studiavo letteratura anglosassone, ho fatto un Erasmus in Inghilterra, ma vivevo a Bruxelles, vicino alla cineteca. Andavo a vedere tre o quattro film classici a settimana. Il mio professore lo sapeva, e quando gli ho proposto una tesi su un regista invece che su uno scrittore, mi ha sostenuta. Ho scritto su Terrence Malick”.

Malick non è certo un autore semplice…

“La mia tesi era sui quattro film che aveva realizzato fino a quel momento”.

La recitazione le ha insegnato qualcosa su di sé?

“Sì, la recitazione è qualcosa di misterioso. Tutti, in fondo, sappiamo recitare: basta guardare i bambini. Non imitano, vivono davvero quello che fingono. Recitare è usare l’immaginazione in modo radicale: creare un mondo e viverci dentro. All’inizio c’è un lavoro razionale – chi è il personaggio, da dove viene – ma poi qualcosa cambia. Lo senti nella pelle, inizi a vedere come lui, a pensare come lui, a sognarlo. Lì entra in gioco l’empatia. Per diventare davvero un personaggio, devi provare empatia. Anche se è lontano da te, devi trovare un punto di contatto. È questo che ho scoperto: ho una forte capacità di osservare e di entrare in sintonia con gli altri”.

All’inizio diceva di essere stata criticata perché non corrisponde all’immaginario femminile tipico delle serie turche. Questo ci porta a chiederle: cosa significa, per lei, essere donna?

“Per me ci sono due livelli distinti: quello dell’essere umano e quello dell’essere donna. Non dobbiamo avere paura di essere donne, né di non rientrare nei cliché, negli stereotipi, nei desideri degli uomini. Ho una certa età e non mi interessa essere la lolita di nessuno. Non voglio restare giovane a tutti i costi. Trovo bellissimo invecchiare. E sono felice di non essere più quella che ero a diciott’anni: dicevo e facevo un sacco di sciocchezze, com’è giusto che sia a quell’età. Ma questa paura di invecchiare ci è stata imposta. È una forma di controllo. Essere donna, per me, significa essere fiere di esserlo. Non avere paura del tempo che passa, né di mostrare la propria vulnerabilità. Anche perché c’è ancora l’idea, profondamente sbagliata, della donna isterica o nevrotica”.

Un’etichetta che viene usata spesso anche in Italia: il termine “isterica” viene da qualcosa di esclusivamente femminile.

“Sì, ma non solo in italiano. In tutte le lingue quella parola deriva dall’utero. Viene dalla storia della medicina e della psichiatria: per secoli si è pensato che l’utero fosse la causa dell’isteria. Dice tutto, no? È un po’ come quando qualcuno guida male: se è una donna, si sottolinea subito. ‘Lo sapevo che era una donna’. Ma la verità è che la maggior parte delle persone guida male, uomini e donne. Solo che lo notiamo di più quando succede a una donna. Quando lo fa un uomo, spesso passa inosservato. C’è un doppio standard: gli uomini vengono perdonati più facilmente. Le donne no. Ogni parola o gesto fuori posto diventa motivo di critica. Sembra che dobbiamo essere perfette per avere diritto di esistere”.

Questa pressione ha influito in passato sul suo rapporto con il corpo o con l’immagine?

“No, questa è la prima volta. Anche perché prima non ero così esposta. Ora sì, e quindi alcune persone si sentono autorizzate a commentare le mie rughe”.

Ricorda cosa diceva Anna Magnani sulle sue rughe?

“Quella frase famosa: ‘Non me le toccate, ci ho messo una vita a farmele venire’. È esattamente questo. È il tipo di attrice che cerca la verità. Perché per me recitare è la ricerca della verità. Se il tuo obiettivo non è arrivare alla verità, allora secondo me non dovresti nemmeno fare questo mestiere”.

La serie si intitola Amare e perdere. Che rapporto ha lei con l’amore, inteso come sentimento?

“Secondo me l’amore è l’unica cosa che ci fa rimanere in vita. È la ragione per cui continuiamo ad andare avanti”.

Finora le ha dato più gioia o più dolore?

“Gioia. Sostegno. Speranza. Mi definisco un’amante dell’amore, dell’idea stessa del sentimento. Poi che ci sia o non ci sia in un determinato momento non è così importante. Il bello è rimanerne innamorate”.

Nella serie i due protagonisti vivono una relazione fatta anche di scontro. Secondo lei lo scontro può aiutare a capire l’altro?

“Penso che lo scontro sia inevitabile se si vuole davvero approfondire un rapporto e capire chi si ha di fronte. Però lo scontro deve servire a costruire, non a distruggere. Bisogna attraversarlo, sopravvivergli, farne qualcosa che permetta di andare più a fondo”.

Nella sua vita quotidiana le capita che lo scontro costruisca?

“Appartengo alla schiera di chi non molla finché le cose non si risolvono. Lo scontro, per me, non è né vendetta né sfogo. È ancora una volta una ricerca della verità”.

Dal punto di vista professionale, cosa sogna oggi l’artista che è in lei?

“Sogno personaggi complessi, con autori che ammiro. Non ho mai fatto questo lavoro per la fama o per i soldi. Io voglio raccontare storie. L’ho sempre fatto. Questo bisogno di raccontare nasce da lontano. Prima ancora di scrivere, raccontavo storie. Quando ho imparato a scrivere, ho iniziato a metterle su carta. Mio padre mi aveva comprato un quaderno dicendomi: ‘Questo è per le tue storie’. Io pensavo di diventare una scrittrice, infatti ho studiato letteratura. Poi ho capito che tra lo scrittore e l’attore c’è una grande somiglianza. Lo scrittore, quando scrive, entra nella mente dei personaggi, pensa come loro, immagina come reagiscono alle situazioni. L’attore fa la stessa cosa, ma lo fa attraverso il corpo. Per questo mi piace la parola ‘incarnare’: diventi carne, anima e corpo di quel personaggio. Alla fine, facciamo la stessa cosa: raccontiamo storie. E per me è questo l’obiettivo principale. Anche quando facevo teatro delle ombre dietro a uno schermo, dove non si vedeva nemmeno il mio volto, ero soddisfatta. Perché raccontare storie è un bisogno vitale dell’essere umano. Io voglio continuare a raccontarle, possibilmente raccontando storie di qualità”.

C’è una storia che non ha ancora raccontato di sé?

“Tantissime. Ho avuto mille vite. Sarò sempre un mistero, anche dopo mille interviste”.