Emirates offre casa a Dubai ai suoi assistenti di volo, l'offerta di lavoro in Italia e come candidarsi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Emirates cerca 17.300 nuovi assistenti di volo da aggiungere al proprio team in tutto il mondo. La proposta è aperta anche ai lavoratori italiani, in particolare neolaureati anche con poca esperienza, e prevede uno stipendio base di circa 2.500 euro. La sede di lavoro è a Dubai, dove ai nuovi assunti sarà offerta un’abitazione già arredata, più numerosi altri benefit.

La campagna di assunzione di Emirates

Prosegue la grande campagna di assunzione di Emirates, che punta a incrementare del 25% il numero di assistenti di volo.

Attualmente l’equipaggio della compagnia aerea conta 24.500 membri, di cui 860 italiani. Entro la fine dell’anno in corso, verranno inseriti 17.300 nuovi membri, in 350 posizioni differenti.

IPA Aerobus Emirates

Previsti numerosi career day per il reclutamento, anche in Italia. Ecco il calendario completo:

3 settembre a Venezia presso l’Hilton Garden Inn Venice Mestre

presso l’Hilton Garden Inn Venice Mestre 5 settembre ancora Venezia , presso Palazzo Doglio

, presso Palazzo Doglio 15 settembre a Roma , Grand Hotel Palace

, Grand Hotel Palace 17 settembre a Sorrento , Hilton Sorrento Palace

, Hilton Sorrento Palace 28 settembre a Napoli presso il Grand Hotel Oriente

Si cercano 17.300 assistenti di volo

La ricerca si estende anche ai neolaureati e a chi non possiede più di 1 anno di esperienza nel settore dell’ospitalità e del servizio clienti.

Ai candidati si richiede conoscenza fluente della lingua inglese e i requisiti necessari a ottenere un visto di lavoro degli Emirati Arabi Uniti.

Serve avere almeno 21 anni, un’altezza di almeno 160 cm e un diploma di scuola superiore.

Infine, non sono ammessi tatuaggi in parti del corpo visibili quando si indossa l’uniforme dell’equipaggio di cabina.

I benefit previsti

Lo stipendio offerto dall’aviolinea è di circa 2.600 euro al mese, tra stipendio fisso, retribuzione oraria per i voli operati e indennità per i pasti all’estero.

Ai nuovi assunti offerto anche un alloggio a Dubai, “arredato e fornito gratuitamente, comprese le utenze (acqua ed elettricità)”.

L’appartamento sarà in condivisione con due o tre colleghi dello stesso sesso, ognuno con la propria camera da letto.

Tra gli altri benefit previsti dal contratto: copertura medica, trasporto da e per l’aeroporto, sconti per shopping e attività a Dubai e agevolazioni sui viaggi per i dipendenti e i loro familiari e amici.