Emirati Arabi Uniti lasciano l'Opec, le possibili conseguenze della sfida all'Arabia Saudita sul petrolio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Dal primo maggio gli Emirati Arabi Uniti lasceranno l’Opec e l’Opec+, le organizzazioni che riuniscono i Paesi produttori di petrolio. L’annuncio è stato dato oggi dall’agenzia di stampa statale Wam. Con questa mossa gli Emirati avranno più autonomia decisionale sulla produzione. Dopo l’annuncio il prezzo del petrolio, già in tensione per la guerra in Iran, ha fatto registrare un’impennata.

Gli Emirati Arabi Uniti dicono addio all’Opec

La decisione degli Emirati Arabi Uniti non è del tutto inaspettata, visto che in passato c’erano state delle divergenze con i Paesi Opec – a partire dall’Arabia Saudita – sulle strategie di produzione e commercializzazione del petrolio.

Nella giornata odierna, sui mercati, il prezzo del petrolio è cresciuto e il greggio Wti ha superato i 100 dollari al barile. Un segnale di ulteriore tensione per i mercati, già alle prese con lo stallo dei colloqui tra Usa e Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz.

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Petrolio, perché gli Emirati Arabi hanno lasciato l’Opec

A partire dal primo maggio gli Emirati Arabi Uniti saranno fuori sia dall’Opec che dall’Opec+. Una decisione che rappresenta uno scossone per il settore petrolifero, visto che gli Emirati rappresentano uno dei maggiori produttori mondiali.

A febbraio 2026, infatti, gli Emirati Arabi Uniti erano il terzo tra i produttori dell’Opec, subito dopo Arabia Saudita e Iraq. Nella nota si parla di “visione strategica a lungo termine” e di “evoluzione del profilo energetico” in particolare relativa alla “accelerazione degli investimenti nella produzione di energia nazionale”.

Il Paese emiratino era entrato nell’Opec nel 1967, sette anni dopo la fondazione. Secondo gli ultimi dati ufficiali, nel 2022 gli Emirati Arabi hanno prodotto circa 4 milioni di barili di petrolio al giorno, piazzandosi al settimo posto tra le nazioni produttrici con il 4% del totale.

Le conseguenze per il prezzo del petrolio e per i consumatori

La mossa degli Emirati Arabi Uniti provocherà un riequilibrio all’interno dell’Opec e avrà conseguenze sul mercato del petrolio.

Nonostante la prima reazione con un aumento dei prezzi, secondo Jan Von Gerich, analista di Nordea, sul lungo termine la decisione avrà un effetto calmierante sul prezzo del petrolio, perché gli Emirati vogliono poter produrre più petrolio senza il freno dell’Opec.

La pensa così anche Monica Malik, chief economist di ADCB, che vede conseguenze positive per i consumatori dopo la fine del conflitto in Iran. Jorge Leon, analista di Rystad intervistato da Reuters, vede un indebolimento dell’Opec e soprattutto dell’Arabia Saudita, che finora ha indirizzato le politiche dell’organizzazione.

Cos’è l’Opec e quali sono le differenze con l’Opec+

L’Opec (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) è un cartello energetico nato nel 1960 a Baghdad per coordinare le politiche petrolifere dei principali paesi produttori e avere maggiore controllo sui prezzi del greggio.

A fondarla sono stati Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela, ai quali nel tempo si sono aggiunti altri membri, tra cui appunto Emirati Arabi Uniti, Nigeria e Algeria. La sede dell’organizzazione si trova a Vienna, in Austria. Complessivamente l’Opec controlla circa un terzo della produzione mondiale di petrolio e circa il 70% delle riserve globali.

L’Opec+ non è un’organizzazione formale bensì un’alleanza più ampia nata nel 2016 che include i paesi Opec e altri grandi produttori esterni, in primis Russia, insieme ad altri come Kazakhstan e Messico. L’Opec+ controlla circa il 50% della produzione globale di petrolio.