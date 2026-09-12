Emma Bonino, camera ardente al Campidoglio e veglia civile prima dei funerali di Stato del 15 settembre

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Due giorni di camera ardente a cui fa seguito la veglia civile prima dei funerali di Emma Bonino, la leader di +Europa morta all’età di 78 anni l’11 settembre 2026. Sono stati pubblicati gli orari e le date per dare l’ultimo saluto alla politica italiana che si è distinta per le battaglie per i diritti civili.

La camera ardente e la veglia civile per Emma Bonino

Sui canali social di Emma Bonino è comparso un post che riporta date e orari degli appuntamento per dare l’ultimo saluto alle leader di + Europa.

La camera ardente è allestita nella sala della Protomoteca in piazza del Campidoglio a Roma ed è aperta il 13 settembre dalle 12.00 alle 19.00 e il 14 settembre dalle 10:00 alle 19:00.

ANSA

A seguire, il 14 settembre dalle 19.00 è stata organizzata la veglia civile per commemorare Emma Bonino, sempre in piazza del Campidoglio.

“Con i ricordi delle persone che l’hanno amata, conosciuta, che hanno lavorato e hanno condiviso un pezzo di strada insieme a lei”, si legge nel post.

I funerali di Stato per Emma Bonino

Martedì 15 settembre si tengono invece i funerali di Stato alle 12.30 nella sala della Protomoteca in piazza del Campidoglio a Roma.

Fonti del Campidoglio hanno comunicato che le esequie si svolgono in forma laica, con commemorazione ufficiale.

“Io voglio ringraziare a nome di tutti noi la presidente del Consiglio Meloni alla quale mi ero permesso stamattina di suggerire l’ipotesi di funerali di Stato. Ha avuto una grande sensibilità istituzionale”, aveva detto il segretario di +Europa Riccardo Magi, arrivando alla clinica romana dove era deceduta la politica.

Poco dopo la notizia della morte di Emma Bonino, durante un punto stampa a Vercelli, la premier aveva fatto sapere che si stavano appunto “predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino”.

Il minuto di silenzio e il ricordo di Sergio Mattarella

L’11 settembre, alle undici, Palazzo Madama si è fermato per dedicarle un minuto di silenzio a cui ha fatto seguito un lungo applauso per chi di quel Senato è stata vicepresidente.

“Radicale, liberale, femminista, decisamente europeista”, sono state le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Capo dello Stato ha ricordato le battaglie di una vita di Emma Bonino, spesso capaci di arrivare molto più lontano, fino a farne un punto di riferimento “non soltanto in Italia”.