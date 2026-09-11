Emma Bonino, il ricordo di Vasco Rossi con la "vita politica spericolata": "Battaglie hanno cambiato l'Italia"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Grazie Emma!!”, inizia così la dedica di Vasco Rossi per Emma Bonino pubblicata sui social del rocker di Zocca. L’artista ha voluto ricordare la leader di Più Europa sottolineando quanto abbia “cambiato l’Italia” grazie alle sue battaglie e grazie per la tua vita politica spericolata”. Emma Bonino è morta l’11 settembre all’età di 78 anni dopo anni di lotta contro una lunga malattia.

Morte Emma Bonino, le parole di Vasco Rossi

Queste le parole di Vasco Rossi dedicate a Emma Bonino.

“Grazie Emma!! Grazie per le tue battaglie che hanno cambiato l’Italia, per le tue idee “radicali” al servizio di una civiltà libera e per il tuo approccio coraggioso alla vita sociale”.

Poi ha proseguito ricordando Marco Pannella: “Grazie per la tua vita politica spericolata, proprio come lo è stata quella di Marco Pannella. Siamo abituati a dare tutto per scontato. Ma dobbiamo stare molto attenti a difendere i diritti sociali conquistati grazie a voi!”

“Viva Emma Bonino!”, ha concluso Vasco Rossi.

Vasco Rossi e il partito Radicale

Come riporta Open, il rapporto tra Vasco Rossi e il partito Radicale è di lunga durata.

Il 30 giugno 1989 il cantautore raccontò della sua iscrizione al partito ai microfoni di Radio Radicale.

Nel 2006 confermò al Dopo Tg1 di avere la tessera del Partito Radicale da vent’anni e poi specificò: “In casa siamo tutti Radicali”.

Tra le battaglia dell’area radicali sostenute anche da Vasco Rossi c’è la campagna sull’eutanasia legale con il cantautore che concesse la canzone Vivere all’Associazione Luca Coscioni.

Il ricordo di Jovanotti

Nel mondo della musica, anche Lorenzo Cherubini Jovanotti ha voluto ricordare Emma Bonino nel giorno della sua scomparsa avvenuta l’11 settembre.

A SkyTg24, il cantautore ha dichiarato: “Era combattiva, una forza enorme che scaturiva da questa donna, dal modo in cui, anche semplicemente poneva le parole, in cui si proponeva. L’apertura e allo stesso tempo la risolutezza e allo stesso tempo la tenerezza”.

Per Jovanotti “c’era qualcosa in lei di molto autorevole ma anche amorevole. L’ho sempre ammirata moltissimo, così come la libertà che lei raccontava con il corpo. Siccome per me la libertà il grande valore in movimento, lei lo ha rappresentato molto bene”.