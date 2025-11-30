Emma Bonino in gravi condizioni all'ospedale, è ricoverata in terapia intensiva: cosa sappiamo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nella serata di domenica 30 novembre Emma Bonino è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo le prime indiscrezioni la senatrice di +Europa sarebbe stata trasportata nel reparto di terapia intensiva in quanto verserebbe in gravi condizioni.

Emma Bonino in gravi condizioni

Le informazioni sono ancora frammentarie. Secondo un articolo pubblicato da Repubblica nella tarda serata di domenica 30 novembre Emma Bonino è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale Santo Spirito di Roma, dove è arrivata in gravi condizioni.

Le indiscrezioni riportano che la senatrice di +Europa sarebbe stata trasferita nel reparto di terapia intensiva. Il Corriere della Sera, tuttavia, apprende da fonti vicine al partito che la senatrice sarebbe vigile e che la sua situazione sarebbe sotto controllo.

ANSA Emma Bonino è stata trasportata all’ospedale in gravi condizioni

Ancora, sempre il Corriere della Sera riporta, sempre da fonti interne al partito, che la storica leader radicale avrebbe accusato un malore.

Per lunedì 1° dicembre dovrebbe essere diramato il bollettino medico con informazioni più chiare sulle sue condizioni di salute e la causa del ricovero.

La malattia e il ricovero del 2024

Nel 2023 l’ex portavoce del Partito Radicale era riuscita a guarire da un tumore al polmone sinistro, ma nel 2024 si era reso necessario un ricovero per problemi respiratori.

Il 17 ottobre, infatti, l’ex ministra degli Esteri aveva fatto ingresso nel reparto di terapia intensiva. Dopo le prime preoccupazioni per Emma Bonino, da Europa+ avevano rassicurato rivelando che la senatrice stava rispondendo positivamente alle terapie somministrate dai medici.

La visita del Papa dopo le dimissioni

Dopo due settimane di degenza, una volta rientrata a casa Emma Bonino aveva ricevuto l’inaspettata visita di Papa Francesco. La leader di +Europa aveva affidato il suo commento ai social, dove aveva descritto il Pontefice con queste parole: “Di Papa Francesco emerge sempre l’aspetto umano straordinario”. Ancora, Bonino aveva colto l’occasione per annunciare che avrebbe preso una lunga pausa dalla politica per recuperare le forze.

Per il momento +Europa, sul nuovo ricovero di Emma Bonino, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Si rimanda, dunque, al bollettino medico che potrebbe fare chiarezza e scongiurare eventuali e inadeguate fughe di notizie.