Emma Bonino morta a 78 anni in una clinica privata dopo aver lasciato la terapia intensiva: "Sempre libera"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Emma Bonino è morta a 78 anni in una clinica privata di Roma. Due giorni prima aveva lasciato la terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata ricoverata in seguito a una crisi respiratoria. Poi la decisione di trasferirla in un’altra struttura, presa dai sanitari e dal suo medico curante, Claudio Santini. Secondo l’ultimo bollettino, la situazione era “delicata”. A comunicare la notizia del decesso è stato il partito +Europa, di cui era leader: “Sempre radicalmente libera”.

L’annuncio di +Europa: “Non ci lascerà mai”

Con un post sui social pubblicato intorno alle 9:40 di venerdì 11 settembre, +Europa ha comunicato la morte della sua storica leader.

“Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai“, l’incipit del messaggio che riportiamo qui di seguito:

La crisi respiratoria e il trasferimento in clinica

La leader di +Europa era arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma lunedì 7 settembre in preda a una crisi respiratoria, venendo portata in Rianimazione poco dopo.

Il giorno successivo è stata definita “lucida” nel bollettino, in cui si era sottolineato come fosse trattenuta in terapia intensiva “a scopo precauzionale”.

Poi, giovedì 10 settembre, il trasferimento in una clinica privata: decisione presa dal medico curante dell’ex ministra, Claudio Santini, insieme al personale sanitario del Santo Spirito.

Emma Bonino, nell’ultimo aggiornamento, era stata descritta come “lucida“. La situazione, invece, ancora “delicata“.

Il precedente del 2025

Nello stesso ospedale, a novembre 2025, era stata ricoverata prima di essere trasferita alla Stroke Unit del San Filippo Neri, venendo dimessa dopo circa una settimana.

In quell’occasione i medici avevano escluso la recidiva del tumore al polmone diagnosticatole dieci anni prima, riconducendo il malore a un problema di natura metabolica.

Il polmone colpito dal cancro era stato il sinistro: l’ex ministra è stata costretta a sottoporsi a lunghi anni di chemioterapia, dato che il microcitoma è una delle forme più aggressive.

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