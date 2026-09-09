Emma Bonino pronta a lasciare la terapia intensiva per essere trasferita in una struttura privata, come sta

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Emma Bonino resta ricoverata a Roma, ma le sue condizioni risultano in miglioramento rispetto alle ore successive al ricovero d’urgenza. La leader di +Europa, 78 anni, era stata trasportata all’ospedale Santo Spirito dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. Secondo il bollettino medico diffuso da +Europa, la situazione resta “stabile ma delicata”. Dopo un consulto tra il medico curante Claudio Santini e i sanitari del Santo Spirito, è stato deciso che Bonino uscirà dalla terapia intensiva per essere trasferita in una struttura privata.

Emma Bonino, il ricovero d’urgenza a Roma

Emma Bonino era stata soccorsa nel pomeriggio di lunedì 7 settembre nella sua casa a Roma

L’intervento dei sanitari era stato disposto per una crisi respiratoria e per un peggioramento dei parametri legati alla funzionalità respiratoria.

La leader di +Europa era arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito intorno alle 18.

Dopo i primi accertamenti, i medici hanno deciso di monitorarla con particolare attenzione.

Attorno alle 20 è stato disposto il trasferimento in terapia intensiva in via precauzionale, per controllare l’evoluzione del quadro clinico durante la notte.

Come sta Emma Bonino

Come riporta LaPresse, il medico curante Claudio Santini ha spiegato che Bonino è rimasta “vigile e lucida” durante gli accertamenti.

Il bollettino successivo ha indicato un quadro stabile, anche se ancora delicato.

Proprio alla luce del confronto tra i medici, è stato deciso il trasferimento fuori dalla terapia intensiva.

La decisione prevede il passaggio in una struttura privata, dove la senatrice potrà continuare le cure e il monitoraggio.

I precedenti problemi respiratori

Non è il primo ricovero di Emma Bonino per problemi respiratori.

SkyTg24 ricorda che all’inizio del 2025 era stata già ricoverata dopo un malore.

Anche in quell’occasione era stata necessaria la terapia intensiva, dopo la diagnosi di insufficienza respiratoria.

Una volta stabilizzata, era stata trasferita al San Filippo Neri.

Il ricovero era durato circa una settimana, prima del rientro a casa.

Un altro episodio risale all’ottobre 2024, quando Bonino era stata presa in carico sempre dall’ospedale del centro storico di Roma per problemi respiratori, anche allora con il ricorso a cure intensive.