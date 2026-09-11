Emma Bonino, quando alle urne per le Europee nel 2024 esortò agli italiani: "Sbrigatevi, andate a votare"
L’8 giugno 2024, nonostante i problemi di salute, si presentò nel suo seggio per votare
L’8 giugno 2024 Emma Bonino, nonostante i problemi di salute, si presentò nel suo seggio di Roma in via dell’Arco del Monte, per votare alle Europee. Accompagnata dal segretario di Più Europa, Riccardo Magi, non perse l’occasione per rivolgersi agli italiani e lanciare un appello al voto: “Se siete a casa sbrigatevi, se non lo avete ancora fatto, fatelo presto, ma andate a votare. Andate tutti a votare”.