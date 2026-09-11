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Emma Bonino, quando Papa Francesco le fece visita a casa dopo il ricovero: "L'ho trovata benissimo"

Fu “una visita di cortesia inaspettata e una piacevole sorpresa", commentarono ambienti vicini a Bonino

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Martedì 5 novembre 2024 Papa Francesco si recò a sorpresa nell’abitazione romana di Emma Bonino, da poco dimessa dall’ospedale. “L’ho trovata benissimo, lei è molto cordiale”, disse il Pontefice dopo l’incontro. Fu “una visita di cortesia inaspettata e una piacevole sorpresa”, commentarono ambienti vicini a Bonino. Negli anni sono stati molti gli incontri tra il Pontefice ed Emma Bonino, soprattutto sul tema dei migranti. Nel febbraio del 2016 Papa Francesco incluse Bonino “tra i grandi dell’Italia di oggi”.

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