Emma Bonino ricoverata a Roma, ma trasferita in clinica privata: il bollettino parla di "situazione delicata"
La leader di +Europa trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma, ora è in una clinica privata
Emma Bonino è stata trasferita in una clinica privata dopo il ricovero in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma. La decisione è stata presa nella giornata di mercoledì 9 settembre dopo un consulto tra il personale sanitario e il suo medico curante, Claudio Santini. Il bollettino medico fa riferimento a una “situazione” che “resta delicata” coi familiari che “chiedono rispetto e massimo riserbo circa la struttura presso la quela è stata trasferita”.
La leader di +Europa era arrivata in pronto soccorso domenica 6 settembre in preda a una crisi respiratoria, venendo portata in Rianimazione poco dopo.
Notizia in aggiornamento…