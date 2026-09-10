Emma Bonino ricoverata a Roma, ma trasferita in clinica privata: il bollettino parla di "situazione delicata"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Emma Bonino è stata trasferita in una clinica privata dopo il ricovero in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma. La decisione è stata presa nella giornata di mercoledì 9 settembre dopo un consulto tra il personale sanitario e il suo medico curante, Claudio Santini. Il bollettino medico fa riferimento a una “situazione” che “resta delicata” coi familiari che “chiedono rispetto e massimo riserbo circa la struttura presso la quela è stata trasferita”.

La leader di +Europa era arrivata in pronto soccorso domenica 6 settembre in preda a una crisi respiratoria, venendo portata in Rianimazione poco dopo.

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