Emma Bonino ricoverata al San Filippo Neri, come sta e aggiornamento di Magi: "Negli scorsi giorni stava bene"

“Il quadro è stabile, Emma è vigile come è sempre stata”, è quanto riferito dal segretario di +Europa Riccardo Magi alla stampa a proposito del ricovero di Emma Bonino. Nelle ultime ore la senatrice è stata trasferita al San Filippo Neri per “garantire un setting appropriato”, ha spiegato l’Asl 1. Bonino è stata ricoverata per un’insufficienza respiratoria, ma “c’è un leggero miglioramento”, dice ancora Magi.

Gli ultimi aggiornamenti da Riccardo Magi

Come anticipato, lunedì 1° dicembre Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha parlato con la stampa a proposito delle ricovero di Emma Bonino, che da domenica 30 novembre si trova in ospedale per un’insufficienza respiratoria.

Magi dichiara che la senatrice “è stabile e vigile come è sempre stata”, e da questo momento si rivela importante seguire “come il quadro si definisce nelle prossime ore”.

ANSA Riccardo Magi rivela gli aggiornamenti sul ricovero di Emma Bonino: “È stabile e vigile”

“C’è un leggero miglioramento che abbiamo notato e che è stato visto”, continua Magi, che precisa che “è necessario aspettare anche una maggiore chiarezza nella diagnosi, che in questo momento non c’è stata fornita”.

Nel contempo Emma Bonino “è provata dalla situazione ma è vigile”, inoltre “ci è sembrata stanca e affaticata in questa fase. Però vigile, e questo è molto importante in questo momento”.

Il ricovero di Emma Bonino

Nella tarda serata di domenica 30 novembre Emma Bonino è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale San Filippo Neri per un’insufficienza respiratoria. A darne notizia era stato il suo partito, +Europa, che dal momento del ricovero ha portato gli aggiornamenti al pubblico.

Secondo le prime indiscrezioni la senatrice era stata ricoverata presso il reparto di terapia intensiva, con grande apprensione per i suoi sostenitori e il mondo della politica.

Il trasferimento alla Stroke Unit del San Filippo Neri

La mattina di lunedì 1° dicembre – scrive RaiNews – Emma Bonino è stata trasferita presso la Stroke Unit dell’ospedale San Filippo Neri, sempre a Roma. Le Stroke Unit dei nosocomi vengono in genere utilizzate nei casi di ictus, ma al loro interno possono essere trattati i pazienti per i quali è necessario monitorare i parametri vitali, anche grazie alla presenza di personale multiprofessionale, da medici specialisti a infermieri.

Come dichiarato dall’Asl 1, il trasferimento di Emma Bonino presso la Stroke Unit si è reso necessario per “garantire un setting appropriato” per le cure da somministrare alla senatrice. “Non abbiamo altre informazioni”, dichiara Magi, che si trova di fronte all’ospedale per portare “un po’ di affetto e di energia” alla collega.