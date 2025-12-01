Emma Bonino ricoverata al Santo Spirito e poi spostata sempre vigile all'ospedale San Filippo Neri

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Emma Bonino è stata spostata all’ospedale San Filippo Neri di Roma nella mattinata di lunedì 1° dicembre. Sempre vigile e in miglioramento, l’ex senatrice era stata ricoverata in codice rosso al Santo Spirito nella serata di domenica 30 novembre dove ha passato la notte in condizioni stabili.

Emma Bonino ricoverata in ospedale: come sta

Novità sulle condizioni di Emma Bonino, ricoverata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito nella serata di domenica 30 novembre e trasferita nella mattinata successiva al San Filippo Neri.

L’ex senatrice è stabile e vigile e il suo trasferimento è dovuto al fatto che nel nuovo ospedale in cui si trova ora è presente un’unità specializzata sul microcitoma, il tumore del polmone meno comune e molto aggressivo.

Le ultime sulle condizioni dell’ex senatrice

Al San Filippo Neri, Bonino verrà sottoposta a nuovi accertamenti medici dopo essere stata ricoverata per insufficienza respiratoria. Le sue condizioni sono vigili e in miglioramento: di lui e di come sta hanno parlato alcuni esponenti di +Europa.

Il segretario Riccardo Magi si è detto “fiducioso di avere in giornata notizie di miglioramenti perché Emma è una grande lottatrice”.

Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, ha scritto di lei che è “un patrimonio della nostra cultura politica, una donna straordinaria”. La vicepresidente dei senatori del Pd, Beatrice Lorenzin, ha commentato, ribadendo che è “certa di rivederla presto in salute, pronta a tornare in prima linea con la forza di sempre”.

Che tumore ha Emma Bonino

Emma Bonino è stata colpita nel 2015 da un microcitoma, un tumore al polmone poco comune e molto aggressivo. Si tratta di un carcinoma chiamato “a piccole cellule”.

Tra i fattori che lo causano c’è il fumo di sigaretta: oltre il 90 per cento dei casi viene diagnosticato in fumatori o ex fumatori. Il microcitoma tende a dare precocemente metastasi, ha un alto rischio di ricaduta e, nei casi in cui viene riscontato, è sconsigliato intervenire con un intervento chirurgico.

Nel 2023 Bonino aveva annunciato di essere guarita. “Io non sono la mia malattia”, aveva dichiarato. A ottobre 2024 era stata ricoverata per una crisi respiratoria.