Emma Bonino ricoverata in ospedale in codice rosso a Roma, sarebbe in condizioni critiche: la situazione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Emma Bonino è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito di Roma. a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute. La leader di +Europa, 78 anni, era stata in terapia intensiva l’ultima volta alla fine del 2025, per problemi di natura metabolica, nella stessa struttura sanitaria. Bonino ha già affrontato un tumore al polmone nel 2015, superato senza mai abbandonare l’impegno politico.

Emma Bonino ricoverata, è grave

La storica figura della politica italiana, leader di +Europa, è stata soccorsa nel pomeriggio di lunedì 7 settembre nella sua abitazione romana e trasportata d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito.

Secondo quanto riportato da fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera, le sue condizioni di Emma Bonino al momento del ricovero sarebbero state definite “critiche”.

ANSA

Secondo il Corriere della Sera, Emma Bonino sarebbe cosciente, come filtrato dal suo entourage, presente in ospedale. “Emma Bonino ha avuto un peggioramento della funzionalità respiratoria pur rimanendo sempre vigile e lucida” ha confermato il medico a cui è stata affidata, Claudio Santini.

Il precedente al Santo Spirito di Roma

Non si tratta della prima volta che Bonino, 78 anni, viene ricoverata nella stessa struttura ospedaliera. Alla fine del 2025 era stata portata al Santo Spirito e sottoposta a un periodo di terapia intensiva a causa di uno scompenso legato al metabolismo.

Il suo nome resta inoltre legato alla battaglia contro un tumore al polmone, resa pubblica nel gennaio 2015, che Bonino ha affrontato senza mai allontanarsi dall’attività politica, pronunciano all’epoca una frase divenuta iconica: “Da una passione politica non ci si può dimettere”. La malattia fu poi superata, con l’annuncio della completa guarigione arrivato nel 2021.

Le reazioni

Fra i primi a commentare la notizia il leader di Azione, Carlo Calenda. “La vicinanza mia personale e di tutta la comunità di Azione a Emma Bonino. Tieni duro” ha scritto su X.

La carriera di Emma Bonino

Il percorso pubblico di Emma Bonino affonda le radici negli anni Settanta, quando entra nell’orbita del Partito Radicale al fianco di Marco Pannella, diventando una delle protagoniste delle battaglie per il divorzio, per la legalizzazione dell’aborto e contro il nucleare.

Eletta alla Camera nel 1976, approda poi al Parlamento Europeo nel 1979 e negli anni Novanta ricopre il ruolo di Commissaria europea per gli Aiuti umanitari e per la Salute e la tutela dei consumatori nella Commissione Santer.

Nel 2006 è ministra del Commercio internazionale nel governo Prodi, mentre nel 2013 diventa Ministra degli Esteri nel governo Letta, seconda donna nella storia repubblicana a guidare la Farnesina. Senatrice a più riprese tra il 2008 e il 2022, nel 2017 fonda insieme a Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova il movimento +Europa, di cui resta tra le voci più autorevoli.

Notizia in aggiornamento