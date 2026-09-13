Emma Bonino, rivelazione dell'assistente Carla Taibi sulla morte e lite con Hallisey: "Non ne aveva stima"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In un’intervista, la storica assistente e portavoce di Emma Bonino, Carla Taibi, ha ripercorso la vita privata e gli ultimi momenti della leader radicale scomparsa all’età di 78 anni. Taibi ha rivelato dettagli significativi sul deterioramento delle sue condizioni di salute e ha espresso critiche verso la presenza di Matteo Hallisey alla clinica, spiegando che tra i due non vi era stima.

La scomparsa della leader Emma Bonino

La storica leader dei Radicali e di Più Europa, Emma Bonino, si è spenta a Roma all’età di 78 anni a seguito di un ricovero ospedaliero dovuto a gravi complicanze respiratorie.

Con l’allestimento della camera ardente nella Protomoteca del Campidoglio, la cittadinanza rende omaggio a una figura centrale nelle battaglie per i diritti civili e l’europeismo, la cui morte ha generato un’ondata di cordoglio corale da parte delle istituzioni e delle forze politiche

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A tracciare un quadro della sua figura è stata la sua storica assistente Carla Taibi, che per anni ha gestito l’agenda e la comunicazione della politica, lavorando al suo fianco in un rapporto intenso e di stretta fiducia.

Lo scontro su Hallisey

Nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, Taibi ha fatto luce sugli equilibri personali e sulle recenti dinamiche politiche che hanno coinvolto Bonino, soffermandosi sulla figura di Matteo Hallisey, attuale presidente di Più Europa.

L’assistente ha rivelato di aver fermato il giovane politico all’esterno della clinica mentre, a suo dire, cercava visibilità mediatica dopo il decesso: “È giovane, aveva avuto pochi contatti con Emma, e lei era stata contraria alla sua candidatura a presidente, i rapporti si erano interrotti e non ne aveva grande stima, eppure lui adesso era lì, a favor di telecamera, a ricordarla: ‘Anche no, per favore’, gli ho detto”.

Un episodio che conferma la severità e la trasparenza tipiche di Bonino, che “odiava le cerimonie, era tutta presa dal suo lavoro” ed era solita congedare rapidamente le visite di circostanza.

Le condizioni di salute finali

Il racconto della collaboratrice affronta anche gli ultimi mesi e il quadro clinico che ha preceduto la scomparsa di Bonino, che in passato aveva sconfitto un tumore polmonare.

“Io non la vedevo da fine luglio. L’ho ritrovata un mese dopo che non fumava più, anche il suo sguardo era cambiato”, ha spiegato Taibi, ricordando come per anni la leader avesse mantenuto l’abitudine alle sigarette: “Se glielo dicevi ti rispondeva: ‘Mi vuoi togliere il mio unico vizio?’“.

In merito agli ultimi momenti di vita della parlamentare, l’assistente ha aggiunto: “Penso che fino alla fine abbia fatto di testa sua, e abbia pure deciso lei quando morire”. Tratteggiandone l’eredità morale, Taibi ha concluso: “Mi mancherà la sua visione. Lucida, lucidissima. Mi mancherà anche il suo brutto carattere e il senso di libertà esercitato su di sé e per gli altri”.