Emma Cerretelli morta a Cordoba durante l'Erasmus, la studentessa 24enne era stata ricoverata in Cardiologia

Emma Cerretelli, 24 anni originaria di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, è morta a Cordoba, in Spagna. La studentessa era iscritta al quarto anno del corso di Medicina Veterinaria presso l’università Federico II di Napoli. La giovane si trovava all’estero per un programma Erasmus e sarebbe morta a causa di un infarto. Prima del decesso era ricoverata nell’ospedale della città spagnola, nel reparto di cardiologia.

Il messaggio del Dipartimento di Medicina Veterinaria

A diffondere la notizia della morte di Emma Cerretelli, studentessa in Erasmus, è stata la pagina Facebook del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’università Federico II di Napoli

Un messaggio in cui gli studenti e il personale esprimono “profondo dolore e immensa tristezza”.

“Il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell’Ovud”, le parole scelte per ricordare Emma Cerretelli.

“La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori”, il ricordo della pagina Facebook del Dipartimento che la studentessa frequentava.

Come è morta Emma Cerretelli

Tra le ipotesi sulla causa della morte di Emma Cerretelli, secondo primissime indiscrezioni riportate dall’ANSA, quella più accreditata sarebbe quella di un infarto.

Il decesso della studentessa di veterinaria della Federico II di Napoli sarebbe arrivato dopo un malore.

La studentessa sarebbe stata ricoverata presso il reparto di cardiologia della città di Cordoba.

Sempre secondo primissime indiscrezioni, la giovane non avrebbe manifestato problemi di salute.

Secondo Gazzetta di Siena, il corpo di Emma Cerretelli è stato cremato in Spagna.

Il cordoglio della Federico II

Anche sul sito ufficiale dell’Università Federico II di Napoli è stata ricordata Emma Cerretelli.

Questo il messaggio pubblicato: “Il rettore e tutta la comunità federiciana esprimono profondo dolore per l’improvvisa prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa al IV anno di Medicina Veterinaria, in Erasmus presso l’Università di Cordoba, e si stringono alla famiglia e agli amici in un sincero e commosso abbraccio”