Emma Quartullo, l’intervista all’attrice e regista: “La mia paura più grande è perdere il divertimento”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che, mentre parlano, sembrano costruire lentamente una stanza attorno a sé. Una stanza fatta di parole, immagini, esitazioni, ricordi. Non alzano mai la voce, non cercano di impressionare, non hanno bisogno di occupare lo spazio. Eppure, alla fine della conversazione, ti accorgi di essere entrato molto più in profondità di quanto immaginassi. Emma Quartullo appartiene a questa categoria rara di persone. L’impressione iniziale potrebbe essere quella di trovarsi davanti a una giovane attrice cresciuta dentro un ambiente artistico, abituata al palcoscenico, ai riflettori, alla narrazione. Ma basta poco perché quell’immagine inizi a incrinarsi. Perché dietro la dimensione pubblica emerge subito qualcosa di molto più fragile, contraddittorio e umano: una donna che riflette continuamente su se stessa, che si osserva con severità e ironia insieme, che convive con l’insicurezza pur avendo imparato a riconoscere il proprio valore. Durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Emma Quartullo non si parla soltanto di teatro, regia o arte. Si parla soprattutto di identità. Di quella distanza sottilissima che esiste tra la persona che siamo e quella che sentiamo di poter diventare. Si parla del peso del confronto, della paura del fallimento, della sindrome dell’impostore, del bisogno quasi disperato di sentirsi all’altezza del proprio desiderio. Ma si parla anche di amore, amicizia, memoria, psicoterapia, ombre interiori e ricerca di equilibrio. Emma Quartullo racconta tutto questo senza costruire personaggi. Anzi, la sensazione costante è che provi continuamente a liberarsene. Perfino dall’immagine inevitabile di “figlia di”, che nel suo caso non viene negata né rivendicata, ma attraversata con lucidità, talvolta persino con fatica. È come se avesse scelto di non combattere contro quella somiglianza esterna, concentrandosi invece sulla necessità di diventare interiormente qualcosa di autonomo, personale, riconoscibile. Colpisce il modo in cui alterna leggerezza e profondità. Può passare dal parlare di Rita Levi Montalcini al ricordo della nonna che le spiegava le ombre al tramonto; dalla riflessione sulla spiritualità del teatro alla confessione di sentirsi improvvisamente “caruccia” davanti allo specchio prima di uscire a una festa. Ed è proprio lì che emerge forse la parte più autentica dell’intervista: nella capacità di non separare mai il pensiero complesso dalla quotidianità, la fragilità dalla vitalità, la paura dalla gioia. Il teatro, per Emma Quartullo, non sembra essere soltanto un mestiere. Assomiglia piuttosto a uno spazio mentale ed emotivo in cui riesce finalmente a percepirsi intera. Una zona di connessione profonda con gli altri e con se stessa. Quasi una forma di spiritualità laica, un luogo in cui l’essere umano può ancora fermarsi, guardarsi davvero e riconoscersi. E forse è proprio questo il cuore nascosto di questa conversazione: il tentativo di capire come si diventa adulti senza smarrire la leggerezza. Come si convive con le proprie ombre senza farsene divorare. Come si continua a creare, amare e stare insieme in un’epoca che ci spinge continuamente al confronto, alla performance, all’inadeguatezza. Emma Quartullo non offre risposte definitive. Però prova, con grande onestà, a restare dentro le domande. Ed è probabilmente questo che rende la sua voce così contemporanea, così vicina, così profondamente umana.

Che cos’è Un altro passo, lo spettacolo che da regista porterà in scena il 25 maggio allo Spazio Rossellini di Roma?

“Un altro passo nasce da un incontro con la Fondazione Incontra Donna, che si occupa di sostenere e accompagnare pazienti oncologici ed ex pazienti oncologici. La fondazione organizza laboratori, corsi, attività di supporto e iniziative dedicate sia a chi ha affrontato il cancro sia alle persone che vivono accanto a loro. L’idea era realizzare uno spettacolo in collaborazione con Stefano Dominella e Guillermo Mariotto per la maison Gattinoni, con cui esiste un rapporto molto stretto. Mi hanno quindi contattata per ideare un progetto capace di mettere in dialogo scienza e moda. Adriana Bonifacino, presidente della fondazione, mi conosce da molti anni come artista. Ho sempre lavorato come attrice e, da diverso tempo, anche come curatrice; questa, però, è la mia prima vera esperienza di regia. Il progetto nasce dunque dal desiderio di raccontare, da un lato, l’evoluzione dell’oncologia e, dall’altro, quella della moda, cercando di far dialogare due universi apparentemente lontani ma continuamente intrecciati nello spettacolo”.

Essendo la sua prima regia, immagino sia una sfida enorme.

“È una sfida molto complessa. Per questo ho sentito subito la necessità di costruire attorno a me una squadra solida. Ho lavorato con Giovanni Carrada, autore televisivo che ha firmato numerosi programmi di divulgazione scientifica. Insieme alla fondazione abbiamo raccolto materiali, testimonianze, temi e informazioni utili a costruire una base di lavoro solida. Successivamente ho coinvolto Filippo Maria Macchiusi, drammaturgo dello spettacolo. Filippo è anche laureato in medicina, quindi rappresentava davvero la persona ideale per questo progetto. È riuscito a scrivere un testo molto intenso, capace di coniugare perfettamente la dimensione scientifica con quella emotiva e narrativa. Mi considero molto fortunata, perché sto lavorando su un testo che funziona davvero. Quando si ha una struttura così forte, si riesce ad affrontare anche le difficoltà più grandi, sapendo di poter contare su basi solide”.

Qual è il nucleo narrativo dello spettacolo?

“Lo spettacolo racconta la vicenda di Petra (Michela De Rossi), una modella che si ammala di linfoma di Hodgkin. Petra è una donna estremamente stacanovista, rigorosa e severa nel lavoro, oltre che piuttosto distante sul piano emotivo. Nel momento in cui affronta la malattia, intraprende un profondo percorso di trasformazione. Inizia a entrare in contatto con il mondo della cura, della ricerca e della medicina, accompagnata da una presenza mentale che assume le sembianze di Rita Levi Montalcini. Nello spettacolo, Rita Levi Montalcini incarna la scienza, mentre Petra rappresenta la moda. Progressivamente queste due figure, inizialmente molto distanti, imparano a dialogare fino a costruire un legame profondo. Accanto a questa vicenda si sviluppa un’altra linea narrativa molto importante: quella di una piccola cellula del corpo di Petra, un linfocita T, quindi un globulo bianco del sistema immunitario. Anche questa figura affronta una battaglia, cercando di contrastare il tumore pur senza possedere, almeno all’inizio, gli strumenti necessari. In fondo, lo spettacolo porta in scena tre figure femminili molto diverse tra loro, accomunate da una stessa lotta. Petra e il linfocita combattono contro il tumore; Rita Levi Montalcini, invece, affronta i pregiudizi che hanno segnato la sua vita: essere donna, ebrea e desiderare di diventare scienziata in un’epoca che non era pronta ad accettarlo. Per questo mi piace definire Un altro passo uno spettacolo che parla di progresso, crescita e conquista. Ogni trasformazione avviene gradualmente, un passo alla volta”.

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Ha parlato di tre donne che combattono per conquistare qualcosa. In che modo ha combattuto lei, Emma, per ottenere ciò che desiderava?

“La prima cosa che sento di dover dire è che sono una persona molto fortunata. Per me è una premessa fondamentale. Rispetto a molte altre persone parto da una condizione privilegiata ed è giusto riconoscerlo. La mia battaglia, però, è stata soprattutto interiore. Sono una persona molto insicura e, negli ultimi anni, ho dovuto lavorare molto per conquistare fiducia in me stessa e nel futuro. È anche per questo che oggi sento questo spettacolo così vicino alla mia esperienza personale. Ho appena compiuto trent’anni e sto vivendo questa fase della vita come un momento di profonda trasformazione”.

I trent’anni hanno rappresentato l’inizio della maturità?

“Sì, senza dubbio. Naturalmente non è accaduto all’improvviso, come se allo scoccare della mezzanotte mi fossi sentita diversa. Piuttosto, per la prima volta, ho avuto la percezione di essere una donna e non più una bambina. Credo che la mia generazione faccia molta fatica a diventare davvero adulta. Viviamo in un contesto precario e instabile. I social network ci espongono continuamente al confronto con gli altri, alimentando la sensazione di essere sempre inadeguati o inferiori a qualcuno. Per me crescere significa imparare ad assumersi le proprie responsabilità. Vuol dire acquisire consapevolezza di sé, capire che si può migliorare, cambiare e trovare il coraggio di farlo. L’infantilità, invece, coincide con il rifiuto del cambiamento e delle responsabilità. A un certo punto bisogna smettere di attribuire ogni colpa al contesto o alle circostanze esterne e iniziare a mettersi davvero in gioco”.

Scegliere di dirigere questo spettacolo è stata una grande assunzione di responsabilità.

“Sicuramente sì. È stato un atto di coraggio, ma anche una grande opportunità. Tendo sempre a provare una sorta di senso di colpa quando raggiungo un risultato, come se non lo meritassi fino in fondo. Convivo con una forte sindrome dell’impostore”.

Però bisogna imparare a liberarsene. Le occasioni possono anche arrivare, ma senza talento o capacità durano poco.

“Ed è proprio questo il lavoro che sto cercando di fare su me stessa: smettere di alimentare paure e insicurezze inutili. Tra l’altro, lo spettacolo è prodotto anche dall’associazione Bei Ricordi, della quale sono curatrice da tre anni. In questo periodo abbiamo lavorato moltissimo, affrontando sacrifici importanti. Ora stiamo iniziando a raccogliere i risultati di quanto abbiamo costruito nel tempo. È particolarmente bello perché questo progetto non appartiene a una sola persona. Coordino il gruppo, ma il lavoro è davvero condiviso: coinvolge il cast, le attrici e tutto lo staff artistico. È un percorso profondamente collettivo”.

C’è un aspetto che mi sembra centrale: il valore del lavoro collettivo.

“È un tema a cui tengo moltissimo. Il sostegno delle persone con cui lavoro e condivido la vita è fondamentale. Per me stare insieme è essenziale. L’isolamento può diventare molto pericoloso”.

Perché avete sentito l’esigenza di fondare Bei Ricordi?

“Per creare uno spazio in cui poter lavorare insieme. Non è un momento semplice per la cultura in Italia e sentivamo il bisogno di costruire un luogo di condivisione e sperimentazione. Siamo tre curatori, ma anche tre artisti: Marcello Caporiccio è regista, Silvia Ignoto è attrice. Tutti avevamo il desiderio di creare un contenitore capace di accogliere persone diverse e permettere loro di esprimersi liberamente”.

Quindi, uno spazio libero?

“Esattamente. Non siamo una compagnia teatrale chiusa, ma un contenitore aperto ad altre compagnie e ad altri artisti. Bei Ricordi è uno spazio in cui si può provare, sperimentare, mettere alla prova un monologo, capire se un’idea funziona davanti al pubblico. Cerchiamo soprattutto di ridurre il più possibile il peso del giudizio. Deve essere un luogo in cui ci si senta liberi di tentare”.

Perché avete scelto il nome Bei Ricordi?

“Il nome lo ha scelto Marcello. All’inizio, il progetto ruotava intorno al tema della memoria: gli artisti raccontavano un ricordo personale. Con il tempo quell’idea si è trasformata e dell’impostazione originaria è rimasto soprattutto il nome”.

Ha due genitori attori. Avrebbe potuto scegliere una strada più semplice. Invece ha deciso di mettersi realmente in discussione.

“Sì, ma sottolineo sempre un aspetto: non voglio mai assumere il ruolo della vittima. Per affrontare certi sacrifici bisogna anche avere la concreta possibilità di sostenerli. Nel mio caso, ad esempio, posso permettermi di lavorare per due anni senza percepire uno stipendio. Non tutti hanno questa opportunità. Per questo credo sia importante mantenere sempre consapevolezza della propria condizione”.

Questo, però, non cancella il fatto che ha lavorato, studiato e corso dei rischi. Immagino che il suo obiettivo non fosse essere identificata come “la figlia di”, ma essere riconosciuta per ciò che costruisce personalmente.

“Certamente. Anche se domande come questa mi portano sempre a riflettere molto. Le interviste sono preziose proprio per questo motivo: obbligano a fermarsi e a interrogarsi su aspetti ai quali, spesso, non si dedica mai davvero una risposta precisa”.

Che significato ha per lei l’ambizione?

“La prima parola che mi viene in mente è ‘divertimento’. Per me la più grande ambizione consiste nel riuscire a trovare un’autentica gioia in ciò che si fa. Non nell’essere ossessionati dal risultato finale, ma nel vivere pienamente il percorso. Il vero successo, secondo me, sta proprio in questo: attraversare il proprio cammino con gratitudine, leggerezza e serenità”.

È sempre stato semplice vivere il lavoro con questo approccio?

“No, tutt’altro. In realtà è una conquista molto recente. Per moltissimo tempo il lavoro è stato quasi un’ossessione. Lavorare significava raggiungere risultati, ottenere riconoscimenti esterni, avere successo. Con il tempo, però, ho capito che la felicità si trova altrove. Mi considero molto fortunata perché amo profondamente una persona, ho accanto affetti importanti e posso svolgere un lavoro che mi appassiona davvero. Quando si riesce a ristabilire un contatto con questi aspetti essenziali, il lavoro smette di diventare un’ossessione. Si comprende che ciò che conta davvero non si trova all’esterno, ma dentro di sé”.

Recentemente ho chiesto a diversi attori e attrici che cosa li abbia spinti verso questo mestiere: se sia nata da un’epifania oppure da una lenta presa di coscienza. Nel suo caso, al di là del fatto che è cresciuta in questo ambiente, quale impulso L’ha portata davvero a scegliere questa professione?

“Ho lavorato molto come attrice, è un mestiere che amo e probabilmente continuerò a svolgerlo. In questo momento, però, faccio fatica a definirmi principalmente un’attrice. Mi sento molto più una curatrice e una regista. Recitare mi piace molto, ma in fondo anche i registi interpretano continuamente un ruolo, perché lavorando con gli attori entrano inevitabilmente nel loro processo creativo e vivono le scene insieme a loro. Ciò che mi ha davvero avvicinata a questo mondo è il senso di connessione che il teatro riesce a generare. Amo profondamente il teatro come luogo d’incontro. Anche nel lavoro di curatrice, l’aspetto che mi gratifica di più è vedere il palcoscenico trasformarsi in uno spazio in cui le persone si ritrovano insieme. Mi torna spesso in mente un’immagine di Hamnet, quella in cui tutti si tendono la mano. È una scena che mi ha colpita profondamente perché rappresenta perfettamente ciò che provo nei confronti di questo mestiere: un momento in cui ci si unisce e ci si riconosce reciprocamente. Per me il teatro possiede quasi una dimensione spirituale, simile a quella che la fede rappresenta per alcune persone”.

Non ha mai avuto la sensazione di essere nata attrice? O comunque di possedere una naturale predisposizione artistica?

“No, assolutamente. Credo molto nell’influenza esercitata dal contesto in cui si cresce. Probabilmente, se fossi nata in una situazione diversa, avrei intrapreso tutt’altra strada. Mi interessano profondamente tutti gli ambiti legati alle relazioni umane. Per esempio, trovo che l’insegnamento e la psicoterapia condividano molti aspetti. Se non avessi una memoria così discontinua, probabilmente avrei insegnato. Mi sarebbe piaciuto molto fare l’insegnante: lo considero un mestiere meraviglioso. Non credo quindi che sarei diventata inevitabilmente un’artista. Penso piuttosto che questa passione mi sia stata trasmessa dall’ambiente in cui sono cresciuta. Da bambina seguivo spesso i miei genitori al lavoro. Anche quando andavo nei villaggi turistici in vacanza, trascorrevo le giornate a organizzare spettacoli con gli altri bambini invece di stare in spiaggia. Credo però che all’inizio fosse soprattutto imitazione: riproducevo ciò che vedevo intorno a me. Con il tempo, naturalmente, quella esperienza si è trasformata in una passione autentica, anche perché è un mondo straordinariamente coinvolgente. Ma resta una passione che mi è stata trasmessa”.

Si è mai chiesta quanto questo lavoro, soprattutto il teatro, abbia avuto per lei una funzione terapeutica? Che cosa le ha fatto comprendere di Emma che forse non avrebbe scoperto altrove?

“Credo che questo lavoro non mi abbia semplicemente aiutata a scoprire alcuni aspetti di me stessa: mi ha fatto incontrare una versione diversa di me. Nella vita quotidiana mi percepisco in un certo modo. Poi, quando lavoro, emerge un’altra persona. Ed è molto bello, perché quella versione di me mi piace di più. Non si tratta soltanto di migliorare un singolo aspetto del proprio carattere. È qualcosa di più profondo e complessivo. Questo lavoro mi permette di diventare una versione migliore di me stessa. Anche come spettatrice vivo una sensazione simile. Quando vado a teatro mi sento connessa a parti molto profonde, quasi spirituali, della mia interiorità. Mi percepisco diversa: più sicura, più presente, più centrata. Il teatro mi restituisce una forza interiore che nella vita quotidiana faccio più fatica ad avvertire”.

Perché tende a essere così severa con se stessa?

“In realtà non credo di esserlo così tanto. Non ho una bassa autostima, anzi: sono piuttosto orgogliosa della persona che sono. Mi piaccio e penso di essere una bella persona. Semplicemente, il lavoro mi fa sentire una versione ancora più sicura di me stessa. È come se mi donasse un equilibrio diverso”.

Se la stanza in cui dorme potesse parlare, che ritratto farebbe di Emma?

“La stanza in cui vivo oggi è nuova, perché ho appena cambiato casa e convivo con il mio compagno. Quindi parlerebbe soprattutto di noi due, della nostra vita insieme. Se invece penso alla cameretta che considero davvero ‘mia’, racconterebbe molto disordine, tanti colori e una quantità infinita di oggetti sparsi ovunque. Soprattutto, parlerebbe di una continua alternanza di stati d’animo: momenti molto luminosi, allegri, pieni di musica ed energia, e altri decisamente più oscuri. Direi che quella stanza racconterebbe la convivenza tra ombra e luce, tra notte e giorno”.

Da dove nascono queste zone d’ombra? Da fattori esterni o interiori?

“Principalmente da fattori interiori. Naturalmente anche il contesto esterno esercita un’influenza, ma credo molto nella responsabilità individuale. La verità è che spesso è la nostra mente a condurci verso determinati stati emotivi o determinate situazioni. Quando si impara davvero a conoscere il proprio funzionamento interiore, si riesce anche a gestire meglio sia la notte sia il giorno”.

Ha imparato a gestire tutto questo grazie alla psicoterapia o attraverso il lavoro?

“Direi soprattutto grazie alla psicoterapia. Anzi, credo di aver imparato a vivere meglio anche il lavoro proprio attraverso quel percorso. Esistono certamente altri strumenti, ma il punto fondamentale è comprendere il funzionamento della propria mente. Quando lo si comprende, si inizia anche a capire come non lasciarsi dominare completamente dai pensieri. Credo molto nell’idea che noi non coincidiamo con i nostri pensieri. I pensieri sono qualcosa che ci attraversa, ma non definiscono la nostra identità. Quando si impara a regolarli, diventa più semplice gestire anche tutto il resto”.

Riusciva a condividere questi pensieri con le persone che aveva accanto?

“Sì, assolutamente. Sono sempre stata una persona molto comunicativa. Anzi, tendo a chiedere spesso aiuto. Credo sia fondamentale riuscire a verbalizzare ciò che si prova. Quando si tiene tutto dentro, i pensieri finiscono per avvitarsi su se stessi e assumono dimensioni enormi, fino a diventare ingestibili. Nel momento in cui li si esprime ad alta voce, invece, ci si accorge che spesso perdono consistenza, quasi fino a sembrare irrazionali rispetto a come apparivano nella propria mente. Alla fine, esiste ben poco al di fuori delle costruzioni mentali che elaboriamo”.

In quella stanza che considera ‘sua’ ci sono fotografie?

“Moltissime. Ci sono fotografie con i miei amici, le mie amiche e il mio compagno. Inoltre, ci sono molti quadri e poster. Amo profondamente l’arte del Novecento: Matisse, Toulouse-Lautrec, Rothko. Mi attraggono molto i colori intensi. Ho anche numerosi poster cinematografici, come A qualcuno piace caldo e Manhattan di Woody Allen. Mi chiedo che cosa potrebbe dedurre qualcuno deciso ad analizzare davvero tutti questi elementi (ride, ndr)”.

E specchi? Ce ne sono?

“Tantissimi. La casa nuova è piena di specchi. Abbiamo armadi completamente specchiati e si crea quasi un effetto tunnel, con le superfici che si riflettono una nell’altra. In realtà è una coincidenza pratica, perché gli armadi erano già così. Però sì, siamo continuamente circondati da immagini riflesse”.

Chi è la persona che vede riflessa nello specchio?

“Una giovane donna sorridente. Una persona che trasmette il desiderio di uscire, vivere, divertirsi. Naturalmente c’è anche qualche zona d’ombra, ma resta molto sullo sfondo. È un’ombra quieta, ormai pacificata, che non disturba più come un tempo”.

Guardandosi allo specchio, ha mai la sensazione che la sua immagine stia somigliando sempre di più a quella di qualcun altro?

“No, anzi, provo esattamente il contrario. Interiormente mi sento molto diversa. Dal punto di vista estetico, invece, la somiglianza è evidente: il patrimonio genetico è quello. Sul piano interiore, invece, mi percepisco molto distante. Profondamente diversa”.

Bei Ricordi. Se dovesse indicare i ricordi che Emma Quartullo custodisce più gelosamente, quali sceglierebbe?

“I ricordi più belli che conservo sono tutti legati a mia nonna, la madre di mia madre. Era una donna meravigliosa. Quando penso al concetto stesso di memoria, il pensiero corre immediatamente a lei. Ed è curioso perché anche il mio primo ricordo in assoluto è legato alla sua figura. Non ricordo esattamente dove ci trovassimo, ma ho impressa nella mente l’immagine di noi due che osserviamo le nostre ombre al tramonto. Ero piccolissima e non riuscivo a capire perché la mia ombra apparisse deformata. Mia nonna mi spiegò allora il gioco della luce del sole e il significato dell’ombra. Ripensarci oggi è sorprendente, soprattutto perché durante questa conversazione abbiamo parlato così tanto proprio di ombre”.

È gelosa dei suoi ricordi oppure sente che appartengano anche alla memoria condivisa delle persone che ama?

“No, credo appartengano a una memoria condivisa. Sono una persona molto aperta e tendo a raccontarmi con facilità”.

Qual è oggi la paura più grande di Emma Quartullo, dal punto di vista artistico e professionale?

“La mia paura più grande è tornare a vivere il lavoro come lo vivevo in passato. Temo di ricadere nell’ansia del risultato, invece di restare immersa nel processo creativo. Ho paura di perdere il piacere di ciò che faccio. È questa, davvero, la mia paura più profonda”.

E il fallimento? È stato un timore presente nella sua vita?

“Il fallimento è stato un incubo costante. Ho sempre avuto paura di fallire. Anzi, più che di paura parlerei quasi di una sensazione permanente di fallimento, come di una presenza che mi accompagna continuamente. Il timore più grande è che quella sensazione possa prendere il sopravvento”.

Crede che sia una paura generazionale, alimentata anche dal confronto continuo imposto dal presente?

“Sì, assolutamente. E non credo neppure di essere diversa dagli altri. Penso semplicemente che, nel mio caso, questa condizione sia più evidente o più accentuata. La mia generazione vive in uno stato di confronto permanente. Siamo costantemente esposti a ciò che fanno gli altri e a ciò che possiedono più di noi. Questo porta inevitabilmente a sentirsi insufficienti. È una dinamica collettiva, non individuale. Lo vedo nei miei amici e nei miei colleghi: quasi tutti convivono, in forme diverse, con questa stessa sensazione”.

I social network hanno amplificato tutto questo?

“Sicuramente. Ma alla base esiste anche un enorme meccanismo consumistico. La società dei consumi alimenta il desiderio attraverso il confronto. Più si osserva qualcun altro possedere qualcosa, più nasce il desiderio di ottenerla a propria volta. E quel desiderio genera consumo, acquisto e frustrazione. Siamo completamente immersi in questo sistema”.

E, quando arriva il senso di smarrimento, verso che cosa torna?

“Alle persone che amo. Sempre agli affetti più vicini. Sono loro a restituirmi serenità. Credo si percepisca chiaramente quanto innamorata io sia. E considero tutto questo una grande fortuna. L’amore, in molti casi, riesce davvero a salvarti. Inoltre, nel periodo storico che stiamo vivendo, non è nemmeno semplice riuscire a costruire e mantenere un rapporto sano. Da questo punto di vista mi sento molto fortunata”.

Soprattutto, considerando l’invidia sociale che questi tempi hanno generato.

“Sì, e non ho difficoltà ad ammetterlo. Anch’io sono stata molto condizionata dall’invidia. Ma anche questo sentimento nasce dallo stesso meccanismo: il confronto continuo. Sentirsi costantemente inferiori a qualcun altro porta inevitabilmente a provare invidia. Credo sia una condizione molto più diffusa di quanto si immagini”.

Si è mai sentita discriminata dagli altri a causa della sua situazione familiare?

“Discriminata no, sinceramente no. Però sicuramente mi sono sentita oggetto di invidia. Anche perché, paradossalmente, da adolescente ero tutt’altro che ‘cool’. In un periodo in cui mia madre viveva una fase di enorme popolarità, io ero una ragazza completamente fuori dagli schemi. Le persone forse si aspettavano un certo tipo di immagine e si trovavano invece davanti una persona molto diversa da quella che immaginavano”.

Ha mai pensato di raccontare tutto questo attraverso un monologo o una stand-up comedy?

“Sì, ci ho pensato molte volte. Però è un materiale estremamente delicato da affrontare. Il rischio di scivolare nel vittimismo è molto alto. Ed è proprio questo che rende difficile parlarne, anche se molte delle problematiche vissute dai figli di persone famose esistono realmente. Allo stesso tempo, però, bisogna essere onesti: spesso disponiamo di strumenti importanti per affrontare le difficoltà. Possiamo intraprendere percorsi di psicoterapia, chiedere aiuto e, in molti casi, proveniamo da contesti familiari emotivamente presenti. Nel mio caso, ad esempio, ho genitori molto sensibili e di grande sostegno. Per questo credo che, a un certo punto, sia necessario assumersi anche la responsabilità del proprio benessere e lavorare su se stessi”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Emma Quartullo ha dedicato a se stessa?

“Qualche giorno fa mi sono preparata per andare a una festa, mi sono guardata allo specchio e ho pensato che, tutto sommato, quel giorno mi trovavo davvero carina. Credo che quello sia stato il mio ultimo gesto di tenerezza verso me stessa. E, poi, il valore del gruppo, delle persone con cui lavoro e della possibilità di crescere insieme. Ognuno affronta il proprio percorso e le proprie difficoltà, ma restare uniti è fondamentale. Per me è un aspetto importantissimo”.