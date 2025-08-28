Emma Stone crede negli alieni, rivelazione alla Mostra del Cinema di Venezia: "Non siamo soli nell'universo"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Ebbene sì, credo negli alieni. Non posso immaginare che siamo soli nell’universo: sarebbe troppo da narcisi pensarlo”. Con queste parole, Emma Stone ha sorpreso la platea della Mostra del Cinema di Venezia il 28 agosto. L’attrice, classe 1988 e già vincitrice della Coppa Volpi con La La Land, ha affrontato senza esitazioni il tema della vita extraterrestre, spiegando che l’idea di un cosmo abitato solo dagli esseri umani le sembra semplicemente irrealistica.

Emma Stone crede negli alieni: la rivelazione

Come riporta ANSA, Stone ha insistito sul concetto, ribadendo la sua convinzione: “Pensare che l’universo esista solo per noi è una forma di narcisismo”.

Poi ha aggiunto con un sorriso: “Forse io stessa sono aliena“. Una battuta che non ha sminuito la serietà del discorso, anzi lo ha reso più diretto e memorabile.

ANSA

Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Aidan Delbis e Jesse Plemons

Le sue parole hanno catalizzato l’attenzione dei media internazionali, diventando uno dei temi caldi della giornata veneziana.

Bugonia alla Mostra del Cinema di Venezia

La convinzione sugli alieni trova un curioso parallelismo con Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos in concorso a Venezia.

Si tratta del remake del sudcoreano Save the Green Planet!: al centro della trama, due complottisti convinti che il personaggio interpretato da Stone, Michelle, potente CEO di una multinazionale farmaceutica, sia in realtà un’aliena in missione per distruggere la Terra.

Accanto a lei Jesse Plemons e Aidan Delbis, in un racconto che mescola fantascienza e satira sociale.

Stone e Lanthimos formano ormai una coppia artistica consolidata: dopo La Favorita, Povere creature! e Kinds of Kindness, con Bugonia arriva la quarta collaborazione.

“Amo lavorare con Yorgos – ha detto l’attrice – perché mi lascia libera di esprimermi. Con Jesse è la terza volta che recito, ci conosciamo bene e ci capiamo al volo”.

Il rapporto con la popolarità

Oltre agli alieni, Stone ha riflettuto sul tema della popolarità: “Abbiamo tutti un avatar pubblico e una persona privata. Io sono una con gli amici e un’altra quando appaio davanti alle telecamere. Questo mi permette di restare sana”.

Una dichiarazione che unisce autoironia e consapevolezza, e che a Venezia è passata quasi in secondo piano rispetto al messaggio più forte: per Emma Stone, non siamo soli nell’universo.