Emmanuele Tardino, l’intervista all’attore: “Ero al sicuro ma infelice, ho lasciato tutto per la recitazione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A guardarlo, Emmanuele Tardino sembra uno di quelli che hanno imparato presto a occupare lo spazio. La presenza fisica, lo sguardo sicuro, una certa ostinazione nel modo in cui parla del futuro: tutto sembra raccontare un uomo che sa esattamente dove vuole arrivare. E forse è proprio questa la prima impressione da mettere da parte. Perché, quando si comincia a scavare, dietro quella sicurezza affiora una storia meno lineare. C’è un ragazzo cresciuto ad Adrano che per molto tempo ha vissuto una vita già scritta, persino rassicurante. C’erano il lavoro, un’attività di famiglia, gli amici, le abitudini di sempre. C’era, insomma, tutto quello che normalmente dovrebbe convincere una persona a restare. Mancava però qualcosa di più difficile da nominare: la sensazione di trovarsi nel posto giusto della propria vita. A trent’anni, quando generalmente si comincia a difendere ciò che si è costruito, Emmanuele Tardino ha fatto il contrario. Ha lasciato la Sicilia, una relazione, la famiglia e soprattutto una sicurezza economica per trasferirsi a Roma con poche certezze e un mestiere ancora tutto da imparare. Prima ancora del cinema sono arrivati i lavori per mantenersi, le rinunce, le giornate piene e le sere in cui tornare a casa significava fare i conti con una solitudine che, per uno abituato ad avere sempre qualcuno intorno, aveva un peso particolare. Poi è arrivato un set. E qualcosa si è spostato. Le gambe tremavano, la bocca era asciutta e lui, come racconta senza cercare di rendere più elegante il ricordo, aveva «la stessa elasticità di un pezzo di legno». Eppure proprio dentro quella paura ha riconosciuto qualcosa che non aveva trovato nella vita precedente: se stesso. Da allora sono arrivati Mascaria, Maria Corleone 2, nuovi progetti e una formazione che continua. Ma sarebbe troppo semplice raccontare Emmanuele Tardino attraverso i titoli che ha aggiunto al curriculum. Perché questa è soprattutto la storia di un uomo che, prima di imparare a interpretare altri, ha dovuto cominciare a interrogare il personaggio che aveva costruito per sé. Quello forte. Quello che non deve mostrare crepe. Quello che da ragazzo, dopo essere stato deriso perché diverso, aveva deciso che non avrebbe più cercato l’approvazione degli altri: avrebbe fatto in modo che fossero gli altri a cercare la sua. Oggi Emmanuele Tardino dice in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie di avere ridimensionato l’ego. Parla apertamente di sensibilità, di paura, delle ferite dell’adolescenza, dei nonni che avrebbe voluto accanto per mostrare loro fin dove è arrivato. E racconta persino la solitudine come qualcosa che, dopo averlo messo alla prova, gli ha insegnato a stare con se stesso. Forse è proprio qui che comincia davvero questa conversazione. Non dall’attore che vuole arrivare in cima al suo «grattacielo», come definisce la carriera che sta costruendo, ma dall’uomo che sta imparando che crescere non significa necessariamente diventare più forte. A volte significa concedersi finalmente il lusso di non doverlo sembrare sempre.

Se immagina il suo percorso, in questo momento, come un grande palazzo, una sorta di condominio, a che piano pensa di essere arrivato?

“Parto da una premessa: il palazzo che voglio scalare è molto alto. Quello che sto costruendo, in realtà, è un grattacielo e sicuramente mi trovo ancora ai primi piani. Posso garantirle, però, che ho intenzione di arrivare fino in cima. Penso che alla base di tutto ci sia la determinazione. Non bisogna fermarsi ai primi no né davanti ai primi ostacoli: bisogna insistere. Ho sempre creduto che volere sia potere e, in effetti, la vita continua a dimostrarmelo: alla fine i risultati arrivano. Ho affrontato molte difficoltà per arrivare fin qui e raggiungere questi primi traguardi. Chi viene dalla Sicilia spesso parte svantaggiato quando ambisce a determinate condizioni, a certi obiettivi o a uno stile di vita diverso, anche dal punto di vista professionale. Bisogna rimboccarsi le maniche e impegnarsi il doppio rispetto a chi è nato in città che offrono maggiori opportunità, come Roma. Spesso, quindi, occorre affrontare difficoltà che altri neppure conoscono. Più che dire che non riescano ad affrontarle, direi proprio che non hanno mai avuto occasione di sperimentarle. Il trasferimento, infatti, è stato una delle scelte più difficili della mia vita”.

Lei è reduce dai successi di Mascaria e Maria Corleone. Ci sono altri progetti in arrivo?

“Sì, in realtà ci sono altri due lavori in uscita. Il primo è una miniserie diretta da Michele Placido, che andrà in onda su Rai 1, Il giudice e i suoi assassini, dedicata alla figura di Rosario Livatino. Avrò una piccola partecipazione e una scena con Francesco Benigno, un grande professionista e una persona davvero simpatica. Poi c’è un film destinato alle sale cinematografiche, Perfetta. Si tratta di una commedia con Geppi Cucciari come protagonista, che uscirà prossimamente in tutta Italia. Anche in questo caso avrò alcune scene”.

E allora che momento sta vivendo? Sente di cominciare a raccogliere i frutti del suo lavoro oppure considera questa ancora una fase di semina?

“Credo che la semina non finisca mai. È vero, adesso sto raccogliendo i primi frutti e sono profondamente orgoglioso dei risultati ottenuti. Cerco, però, di rimanere con i piedi per terra e di mantenere ben saldo il mio equilibrio. Voglio proseguire gli studi, continuare a perfezionarmi e cercare di diventare ogni giorno una versione migliore di me stesso perché, come le dicevo prima, nel mio grattacielo c’è ancora moltissimo da costruire. Allo stesso tempo cerco di godermi i piccoli successi, senza smettere di porre le basi per raggiungere nuovi obiettivi in futuro”.

Ma perché vuole fare l’attore? Quando è nato in lei questo desiderio? Quale esigenza interiore sentiva di dover soddisfare?

“È una bella domanda e, prima ancora che me la rivolgesse lei, me la sono posta molte volte. Mi sono interrogato a lungo sulle ragioni di questa scelta. All’inizio, e lo dico con assoluta sincerità, pensavo che dipendesse esclusivamente dall’egocentrismo. Sono del segno del Leone, mi piace stare al centro dell’attenzione, essere un punto di riferimento per gli altri e condurre uno stile di vita fuori dall’ordinario. Mi ha sempre affascinato l’idea di arrivare dove altri non riescono ad arrivare, o dove incontrano maggiori difficoltà. Oggi, però, la mia risposta è cambiata. Quando ho cominciato a lavorare sui primi set, mi sono reso conto che non era semplicemente una questione di ego. Ho capito di amare profondamente questo mestiere. Mi piace interpretare personaggi sempre nuovi, complessi e stratificati, ciascuno con una personalità differente. Forse una vita non basta. Almeno, a volte sento che una sola non sia sufficiente per me. Attraverso la recitazione posso viverne molte all’interno della stessa esistenza. Ogni volta che arrivo sul set mi sento vivo, divento qualcun altro e questa sensazione mi appassiona. Non si tratta più, quindi, di una questione di ego. Voglio svegliarmi ogni mattina sapendo di poter fare il lavoro che amo. E il lavoro che amo è quello dell’attore”.

E nel frattempo, l’ego dove l’ha messo?

“L’ho ridimensionato. Ho imparato a conviverci, ma anche a non renderlo più il fulcro della mia vita”.

Anche quando tutto sembra ruotare proprio intorno all’immagine? Lei ha una presenza molto forte e la sua fisicità è uno degli aspetti che colpiscono immediatamente. Come riesce a tenere a bada l’ego quando l’aspetto esteriore ha un peso così evidente?

“La fisicità è ciò che si percepisce per primo. Quello che c’è oltre l’apparenza, invece, emerge soprattutto agli occhi di chi mi frequenta e mi conosce davvero. L’impressione che posso suscitare in chi mi osserva soltanto dall’esterno è spesso molto diversa da ciò che sono interiormente. Ho una personalità molto sensibile e, a volte, anche fragile. È un aspetto sul quale, tra l’altro, sto lavorando da qualche tempo. Attraverso il confronto con altre persone e alcuni percorsi personali, ho capito che non è necessario mostrare sempre e soltanto il proprio lato forte, quello del macho o del cosiddetto maschio alfa. Anzi, credo sia importante permettere agli altri di vedere anche le proprie fragilità. Sto lavorando proprio su questo: imparare a mostrare con maggiore naturalezza anche le parti più intime e nascoste di me”.

Cerchiamo allora di scoprirle, queste parti nascoste. “Bisogna avere un caos dentro di sé per far fiorire una stella che danza”. Che tipo di caos aveva dentro? E, soprattutto, la recitazione è riuscita in qualche modo a placarlo o a colmarlo?

“Credo che tutti abbiamo un caos dentro di noi, sebbene nasca da ragioni diverse. Sta poi a ciascuno decidere se imparare a gestirlo oppure lasciarsene travolgere. Il mondo dell’arte, del resto, flirta inevitabilmente con il caos, perché l’arte porta con sé una componente di instabilità e di incertezza. Non direi neppure ‘chi sceglie di fare l’artista’, perché penso che, in qualche modo, sia l’arte a scegliere noi. Chi nasce con questa vocazione deve quindi imparare a convivere con il proprio caos, a governarlo e a farselo amico, anziché considerarlo un avversario. Nella recitazione cerco di attingere proprio da quel disordine interiore, traendone emozioni che poi posso portare sul set. Provo a conservare ciò che sperimento nei momenti più caotici per riuscire, in seguito, a trasformarlo in arte”.

Però, scavando così profondamente nelle proprie emozioni, non ha mai avuto paura di ferirsi? E, quando accade, come si protegge?

“Sì, ho avuto paura di ferirmi. Ho avuto molte paure, ma non ho mai permesso che mi fermassero. Avere paura non è sbagliato. Lasciarsi frenare dalla paura, invece, secondo me lo è. Nel mio caso, il desiderio di agire è sempre più forte del timore che potrebbe impedirmelo”.

Quanti anni aveva quando ha messo piede per la prima volta su un set o, comunque, su un palco?

“Ho girato il mio primo film nel 2024, quindi due anni fa. Avevo circa trent’anni, trentuno, e tutto è nato per caso. È stata una storia piuttosto curiosa. Quando ho intrapreso il mio percorso artistico, ho cominciato come fotomodello e inizialmente pensavo soprattutto alla possibilità di diventare un personaggio televisivo. Guardavo a programmi come il Grande Fratello o Uomini e Donne, per intenderci. Mi sono trasferito a Roma proprio perché si erano presentate alcune opportunità, in particolare legate al Grande Fratello. Poi, per caso, un giorno ho trovato l’annuncio di uno YouTuber che cercava interpreti per una miniserie destinata a YouTube. Sono una persona molto curiosa: mi piace conoscere, sperimentare e lanciarmi in nuove avventure. Così mi sono detto: ‘Perché no? Proviamo anche questa esperienza, magari scopro che mi piace’. Mi sono presentato al provino e ricordo che c’era una folla enorme. Non avevo molta voglia di aspettare, così ho superato tutti e sono entrato come se in quella fila non ci fosse nessun altro. Ho sostenuto il provino e mi hanno preso. L’aspetto interessante, però, è che in quell’occasione ho conosciuto uno dei ragazzi che stava aspettando. Parlando, mi ha detto: ‘Posso aggiungerla a un gruppo in cui condividiamo i casting che troviamo online’. Gli ho risposto: ‘Perché no? Mi aggiunga’. Proprio in quel gruppo ho trovato l’annuncio per il mio primo film, Mascaria, per il quale sono stato poi scelto. Da quel momento non mi sono più fermato: nel cinema, un lavoro ha cominciato a seguire l’altro”.

La domanda su quanti anni avesse non serviva tanto a ricostruire la sua biografia, quanto a chiederle che tipo di emozione ha provato la prima volta che ha recitato. Che cosa ha sentito?

“Mi tremavano le gambe, avevo la bocca asciutta ed ero tesissimo. Avevo la stessa elasticità di un pezzo di legno. Ricordo un’emozione fortissima, tanto intensa da bloccarmi durante la mia prima scena in assoluto. Poi, poco alla volta, sono riuscito a sciogliermi. Con il tempo si prende confidenza con il set e, soprattutto, con se stessi. Si impara a misurarsi, a comprendere ciò che si è in grado di fare e dove, invece, occorre ancora lavorare. Quando si acquisisce una maggiore padronanza di sé, gradualmente ci si libera anche da quella tensione. Il primo impatto con il set, però, è stato davvero molto intenso”.

Quando è stata, allora, la prima volta in cui si è detto: ‘Sai che c’è, Emmanuele? Da oggi in poi sei un attore”?

“In realtà l’ho capito proprio quel giorno, la prima volta che ho messo piede su un set. Quell’emozione era talmente forte da bloccarmi e, allo stesso tempo, da entusiasmarmi. Mi sono detto: ‘Questa è la vita che voglio fare’. È stata la prova del nove, la conferma che quella fosse davvero la mia vocazione. Ha presente quando ci si sente nel posto giusto al momento giusto, come se non si avesse bisogno di nient’altro? Tutto ciò che serve è lì, in quell’istante. È esattamente ciò che ho provato sul set. Da quel momento ho capito che avrei dedicato la mia vita alla recitazione”.

Come hanno reagito le persone intorno a lei alla scelta di dedicarsi prima a un’eventuale carriera da fotomodello e poi a quella di attore? L’hanno sostenuta?

“No, inizialmente non mi ha sostenuto nessuno. Anzi, erano quasi tutti contrari, compresa la mia famiglia. Li capisco, però, perché prima di partire avevo raggiunto una buona stabilità economica. Avevo delle macellerie in provincia di Catania, un’attività avviata da decenni e costruita con grandi sacrifici dai miei genitori. Decidere di partire significava cambiare completamente vita e rinunciare a quella sicurezza. Soprattutto a trent’anni, quando molti ragazzi cercano proprio una stabilità del genere. Poi sono arrivato io, pazzo, folle o forse visionario, non saprei, e ho deciso di lasciare tutto per inseguire una possibilità. Inizialmente, quindi, i miei genitori e il resto della famiglia erano contrari alla mia decisione, perché comprensibilmente preferivano la stabilità al rischio”.

Lei non aveva paura del rischio? O, perlomeno, che peso gli attribuiva?

“Con il rischio, in un certo senso, ho flirtato. Lui ha giocato con me e io con lui. Devo ammettere che trovavo persino eccitante l’idea di cambiare vita, abitudini, ambiente: cambiare tutto. Sinceramente non avevo la sensazione di perdere molto. Dal punto di vista economico ero tranquillo. Non ero ricco, naturalmente, ma stavo bene. Il punto è che non percepivo quella scelta come una perdita perché ogni mattina mi svegliavo senza sentirmi felice. Ero al sicuro, nella mia zona di comfort, ma non ero felice. Così mi sono chiesto: ‘Voglio sentirmi al sicuro oppure voglio essere felice?’. La risposta ha determinato tutto il resto. Ho preso la mia decisione e sono partito. Alla fine, i risultati sembrano avermi dato ragione: probabilmente ho fatto la scelta giusta”.

E i suoi coetanei? Gli amici o le eventuali fidanzate come hanno reagito? Hanno sempre compreso le sue aspirazioni oppure sono state anche motivo di attrito?

“È stato quasi tutto un attrito. Gli amici non erano propriamente contrari, ma non mi sentivo davvero compreso. Quando raccontavo loro di voler partire per inseguire questo sogno, questo progetto, reagivano in maniera apparentemente positiva e mi dicevano: ‘Fai quello che senti’. Due minuti dopo, però, si tornava a parlare di dove saremmo andati quella sera, tanto per fare un esempio. Non avvertivo, quindi, una reale partecipazione. Quando ci si trova davanti a situazioni simili, a un certo punto si smette anche di parlarne, perché ci si rende conto che dall’altra parte non c’è un coinvolgimento autentico. All’epoca, inoltre, ero fidanzato con una ragazza che mi disse: ‘Se parti, ti lascio, perché non riesco a sostenere una relazione a distanza’. Ho deciso comunque di partire e di intraprendere il mio percorso, lasciandomi alle spalle tutto e tutti. Rifarei quella scelta altre centomila volte”.

Crescere in una realtà, mi permetta il termine, ‘paesana’, oggi che fa l’attore e sta seguendo questo percorso, lo considera un punto di forza oppure un limite?

“Per quanto mi riguarda, è stato un punto di forza. Provenire da una realtà piccola, da un contesto con possibilità più limitate, aiuta a capire quanto si desideri davvero cambiare la propria vita. Se fossi nato e cresciuto altrove, probabilmente non avrei percepito con la stessa intensità il bisogno di cercare qualcosa di diverso e forse mi sarei adattato più facilmente a ciò che avevo intorno. Naturalmente è una valutazione soggettiva, ma nel mio caso credo sia stata un’esperienza positiva. Sentire i confini di un piccolo paese mi ha aiutato a capire che quel luogo non era sbagliato e che non desideravo fuggirne. In fin dei conti ci stavo bene e amo ancora profondamente il mio paese. Semplicemente, ho capito che quella vita non era adatta a me”.

Com’era questa vita di paese? In quale realtà è cresciuto il piccolo Emmanuele?

“Finché ho vissuto lì, conducevo una vita piuttosto frenetica, perché svolgevo diversi lavori. Di giorno facevo il macellaio, di notte anche lo spogliarellista e, in più, insegnavo ballo. Mi dedicavo molto al lavoro, ma altrettanto al divertimento. Ero sempre in giro con gli amici, tra discoteche, feste e serate di ogni genere. Non posso lamentarmi: ho fatto moltissime esperienze. Quando sono arrivato a Roma, naturalmente, ho dovuto ridimensionare un po’ quello stile di vita, tra responsabilità, studio e impegni professionali. Nonostante sia cresciuto in un piccolo paese, però, ho avuto modo di vivere molte esperienze”.

Paradossalmente, mentre la sua vita era, tra virgolette, così spensierata, una volta arrivato sul set si è ritrovato a interpretare quasi sempre personaggi ombrosi. Non si è mai chiesto: ‘Perché mi vedono così? Perché mi immaginano cupo, terribile o nei panni del cattivo della situazione?’.

“Partiamo dal presupposto che non mi dispiace affatto. Nella vita sono piuttosto solare e amichevole, amo stare con gli altri e, soprattutto, mi considero una persona buona. La possibilità di far emergere sul set anche una parte più oscura di me, mi passi il termine, mi affascina. Credo che ciascuno abbia dentro di sé una parte luminosa e una più buia e che, quotidianamente, siamo noi a scegliere quale far prevalere. Sul set mi piace esplorare proprio il mio lato più oscuro. Non mi dispiace, quindi, interpretare questo genere di personaggi, anche se sento di poter affrontare ruoli molto diversi. Prima o poi avrò modo di dimostrarlo”.

Le faccio allora una domanda da avvocato del diavolo. Lei compare nell’ultimo episodio di Maria Corleone 2 e in tanti chiedono a gran voce Maria Corleone 3 per dare seguito alla storia. Per un attore che magari nutriva grandi aspettative nei confronti di quella produzione, che effetto fa non sapere ancora se il racconto proseguirà?

“Naturalmente mi auguro che ci sia un seguito perché, al di là della mia partecipazione, credo sia stato un progetto valido. Penso inoltre che abbia riscosso un notevole apprezzamento. Sui social ho letto molti commenti di spettatori desiderosi di vedere proseguire la storia, anche perché diverse vicende parallele sono rimaste in sospeso, probabilmente proprio in previsione di un eventuale terzo capitolo. Nel mio caso c’è anche un elemento ulteriore: dal momento che nella quinta puntata sono stato presentato come un nuovo membro della famiglia Corleone, è naturale immaginare per il mio personaggio una presenza importante in un’eventuale terza stagione. Credo, comunque, che non sia ancora detta l’ultima parola. Mediaset non si è espressa al riguardo, ma non è escluso che in futuro possa essere proposta una terza stagione. Incrocio le dita e spero che accada”.

Torniamo a lei. C’è stato un momento in cui, anche grazie ad alcuni articoli di giornale, è stato definito quasi il ‘Can Yaman di Catania’. Questo paragone la lusinga oppure comincia a pesarle? Sente l’esigenza di affermare una propria identità o accetterebbe, tra virgolette, di vivere di luce riflessa?

“Le dico la verità: all’inizio ho trovato il paragone simpatico. Mi ha fatto sorridere e l’ho preso con molta leggerezza, anche perché inizialmente non sapevo neppure chi fosse Can Yaman. Già prima di quell’intervista diverse amiche mi dicevano: ‘Sai che somigli molto a Can Yaman, l’attore turco?’. Non conoscendolo, non davo particolare peso al paragone. Dopo averlo sentito ripetere così tante volte, però, a un certo punto mi sono detto: ‘Vediamo chi è’. Da lì è nata l’intervista e si è innescata una serie di situazioni che, almeno inizialmente, ho trovato molto divertenti. Poi il paragone ha cominciato ad assumere una dimensione diversa. Sono stato presentato in questo modo persino su Rai 1, da Gianni Ippoliti a UnoMattina, e a quel punto ho pensato che fosse opportuno chiarire la mia posizione. In un’intervista successiva ho voluto precisare che sono Emmanuele Tardino e Can Yaman è Can Yaman. Ognuno ha il proprio percorso: lui ha costruito il suo e io sto costruendo il mio. È naturale che, a un certo punto, ciascuno debba trovare la propria strada. Non voglio essere l’ombra di nessuno. Quando mi sono reso conto che il paragone stava diventando ricorrente, ho sentito l’esigenza di mettere i puntini sulle ‘i’. Non perché ritenga che uno sia migliore dell’altro, ma semplicemente perché siamo persone diverse, con esperienze, percorsi e forse anche obiettivi differenti. Non sento il bisogno di invidiare nessuno, né per la bravura né per la bellezza. Sono orgoglioso di ciò che sono e non cambierei una virgola di me stesso”.

Che rapporto ha oggi con il suo corpo? E con la sua immagine riflessa nello specchio?

“Sto bene con me stesso e mi piaccio. Ho un buon rapporto con il mio corpo e anche con la mia personalità. Non credo che cambierei nulla, neppure i miei difetti o i miei errori. Penso, anzi, che siano proprio le imperfezioni a renderci unici. Non inseguo la perfezione. Cerco, piuttosto, il benessere personale. Da qualche anno ho imparato ad accettare anche i lati più bui o particolari del mio carattere, così come i piccoli difetti estetici. Non cerco di raggiungere una perfezione irrealistica. Sono semplicemente orgoglioso di essere quello che sono”.

Questo è sacrosanto: bisogna accettarsi in tutto e per tutto. È altrettanto vero, però, che mantenere determinati standard fisici ed estetici richiede impegno e sacrificio. Quanto tempo dedica all’attività fisica?

“A dire il vero, non mi alleno da un anno. Quando lo racconto, spesso le persone non ci credono, ma è così. Nell’ultimo anno ho preferito concentrarmi maggiormente sullo studio e sulla crescita professionale, mettendo in secondo piano l’aspetto fisico. Ogni tanto mi sono allenato a casa, ma ho dedicato molto più tempo al Conservatorio, allo studio della recitazione e anche all’inglese. Sto frequentando un corso perché ho ricevuto alcune proposte per produzioni destinate al mercato internazionale, comprese quelle americane. Quando arriverà il momento, voglio essere preparato per propormi anche all’estero, perché è quella la direzione verso cui vorrei portare la mia carriera. Quest’anno, quindi, ho accantonato parzialmente l’allenamento. Spero di riprendere tra settembre e ottobre, ma in questo momento la preparazione tecnica viene prima di quella fisica. Devo riconoscere, comunque, di essere fortunato: ho una costituzione che, anche quando mangio male e non mi alleno, mi permette di mantenere gli addominali e le spalle larghe. È un dono di natura, il merito da parte mia è davvero poco”.

Conservatorio. Perché ha scelto proprio quel percorso?

“Quest’anno frequenterò l’ultimo anno del Conservatorio teatrale ‘Diotaiuti’, dove conseguirò il diploma. Me l’ha consigliato una persona di cui mi fido, un produttore che è anche un mio amico e che conosce personalmente l’insegnante. Mi ha suggerito questo Conservatorio e ho deciso di valutarlo. Dopo una settimana di prova ho potuto constatare personalmente la qualità della formazione e, a quel punto, ho scelto di intraprendere il percorso”.

Che cosa pensa di avere imparato e assimilato attraverso questa esperienza formativa?

“Ho imparato moltissimo. Ma l’insegnamento più importante non riguarda ciò che ho trovato fuori, bensì quello che ho scoperto dentro di me. Ho conosciuto aspetti della mia personalità che prima ignoravo e sono riuscito a farne emergere altri che, dal punto di vista attoriale, possono diventare risorse molto preziose. Anche la sicurezza sul set di cui le parlavo prima nasce da questo percorso. Quando ho girato il mio primo film non studiavo ancora recitazione e non avevo intrapreso una vera formazione, quindi conoscevo molto meno le mie potenzialità. Adesso, invece, sto imparando a conoscermi anche dal punto di vista artistico e questo mi rende molto più consapevole e sicuro sul set”.

Che cosa l’ha sorpresa scoprire di sé, per esempio?

“Uno degli aspetti che mi ha sorpreso di più è stata la mia versatilità. Sapevo di possederla in parte perché, essendo molto sensibile ed empatico, riesco a percepire e a trattenere anche le emozioni degli altri. Nella mia vita, inoltre, ho vissuto esperienze intense che ho imparato a custodire e poi a riportare sul set. Quello che non immaginavo era di riuscire a farlo con una simile intensità. Ho scoperto di saper interpretare molto bene il personaggio forte, perché quella forza mi appartiene: sono una persona trascinante, con una personalità dominante. Allo stesso tempo, però, riesco a far emergere con la stessa efficacia anche la fragilità, la paura, la sofferenza o l’indecisione. Sono tutte sfumature emotive che, attraverso un percorso di ricerca personale, ho imparato a riconoscere e a utilizzare nella recitazione. Sentivo di poterlo fare, ma non immaginavo di riuscirci con questa intensità. È per questo che oggi mi considero un attore molto versatile”.

Quale pensa sia oggi, soprattutto dal punto di vista umano, la sua più grande fragilità?

“Al momento, a dire il vero, non mi sento particolarmente fragile. Posso attraversare qualche fase di disequilibrio. Ci sono periodi, per esempio, in cui aspetto una risposta per un casting o per un film e, se non arriva, naturalmente posso rimanerci male. Oggi, però, non avverto fragilità profonde. In passato ne ho avute sul piano sentimentale, nelle amicizie, a causa di alcune delusioni, oppure in ambito familiare, per determinati problemi. Adesso, invece, mi sento molto più sereno e in equilibrio con me stesso”.

Eppure forse c’è ancora qualcosa da metabolizzare: il fatto che i “no” non siano rivolti alla persona Emmanuele, ma all’eventuale personaggio che Emmanuele avrebbe potuto interpretare.

“Ha perfettamente ragione. Molto spesso si tende a vivere un rifiuto sul piano personale. Bisogna invece capire che, come dice lei, il ‘no’ non riguarda necessariamente la persona, ma la sua aderenza a uno specifico personaggio o a un determinato ruolo. Ed è giusto che sia così. Se un altro attore viene ritenuto più adatto, è corretto che quella parte venga affidata a lui. Come si dice dalle mie parti, il cavallo buono si vede sulla lunga distanza. Non ho fretta”.

E per lei, oggi, che cosa significa avere successo? Nella prima parte del suo percorso lo inseguiva: quale valore attribuisce adesso a questa parola?

“Per me il successo appartiene a chi è disposto a fare sacrifici per raggiungere i propri obiettivi, indipendentemente dal fatto che alla fine riesca oppure no a conquistarli. Quando vedo una persona impegnarsi fino in fondo per realizzare un sogno o un progetto, in qualsiasi ambito, considero già quella persona una persona di successo. Non associo necessariamente il successo alla vittoria o al risultato finale. Lo lego piuttosto alla dedizione, alla costanza e ai sacrifici che si è disposti ad affrontare per arrivare dove si desidera.”

Visto che abbiamo parlato più volte di sacrifici, al di là del trasferimento dalla Sicilia a Roma, quale pensa sia stato finora il più grande che ha affrontato per inseguire il suo sogno?

“Sicuramente stare lontano dalla mia famiglia. Sono cresciuto in un nucleo molto unito e presente, quindi separarmene non è stato semplice. Come le dicevo prima, inoltre, sono una persona molto socievole. Mi piace uscire, stare con gli amici, divertirmi. Ho un carattere allegro, vivace ed espansivo. Per questo, uno degli aspetti più difficili del trasferimento a Roma è stato proprio confrontarmi con la solitudine. All’inizio ho avuto anche difficoltà lavorative. Sono arrivato con poche centinaia di euro in tasca e una situazione molto precaria. Ho cominciato a lavorare nel settore della sicurezza e, contemporaneamente, la sera facevo il buttafuori nelle discoteche. Nonostante il doppio lavoro, faticavo ad arrivare alla fine del mese. Tra affitto, ufficio stampa, accademia e tutte le altre spese, il margine economico era davvero ridotto. Di conseguenza uscivo pochissimo. Non uscendo, facevo fatica a conoscere persone nuove e a costruirmi una rete sociale. Credo quindi che, soprattutto all’inizio, l’avversario più difficile sia stato proprio la solitudine. Per una persona con il mio carattere non è stato semplice affrontarla. Con il tempo, però, ho imparato a conviverci e, soprattutto, a stare bene anche da solo. Poi, gradualmente, la situazione è migliorata. Ho iniziato a lavorare con maggiore continuità anche nel cinema e molti aspetti della mia vita hanno trovato un nuovo equilibrio. Oggi esco, ho degli amici, una vita sociale e sto molto bene. Ma il cambiamento più duro dei primi tempi, quello che ho dovuto imparare davvero ad affrontare, è stato senza dubbio la solitudine”.

Se il piccolo Emmanuele che cresceva ad Adrano incontrasse l’Emmanuele di oggi, quello che sta cercando di affermarsi come attore, di che cosa rimarrebbe più stupito?

“Del suo coraggio e della sua determinazione. E credo che mi abbraccerebbe. In realtà quella determinazione c’era già allora, ma con il tempo ho imparato a farla emergere ancora di più. Anche da bambino ero piuttosto birichino e, in qualche modo, già artista. Sono sempre stato diverso rispetto agli altri e questa caratteristica, soprattutto negli anni della scuola, mi ha creato anche qualche difficoltà. Proprio perché non rientravo pienamente negli schemi, a volte sono stato vittima di bullismo. Soprattutto a quell’età si tende a scherzare sulla diversità senza rendersi conto che dall’altra parte c’è una persona che può soffrirne e sentirsi ferita”.

È anche una dinamica che può emergere nelle piccole realtà: a prescindere dalla natura della diversità, una persona può diventare facilmente oggetto di derisione.

“Tutto sommato, però, oggi riesco a guardare a quel periodo con una certa serenità. Eravamo piccoli e anche attraverso esperienze difficili si cresce. Anzi, probabilmente parte del carattere che ho sviluppato è nata proprio da alcuni episodi e da determinate situazioni vissute allora. Credo che quando si subiscono prese in giro, derisioni o forme di bullismo si possano imboccare strade molto diverse. C’è chi riesce a reagire e, col tempo, a trasformare quelle ferite in forza, e chi invece ne rimane profondamente segnato. Purtroppo sappiamo che molti ragazzi non sono riusciti a reggere il peso di certe esperienze e, in alcuni casi, sono arrivati a compiere gesti estremi”.

Che cosa significa, per lei, ‘reagire’?

“Posso raccontarle ciò che è accaduto a me. Soprattutto alle superiori, che sono state il periodo più difficile da questo punto di vista, ricordo un giorno preciso in cui mi sono detto: ‘Le possibilità sono due: o continuo a subire questa situazione oppure reagisco e divento più forte’. Ho scelto la seconda strada. Mi sono detto che avrei dovuto cambiare gradualmente alcuni aspetti di me. Non per essere accettato dagli altri, però. Volevo ribaltare completamente la dinamica: desideravo arrivare al punto in cui fossero loro a cercare la mia approvazione. Così è cominciata, poco alla volta, una trasformazione. Sono partito dall’abbigliamento e poi ho modificato anche alcuni aspetti del mio carattere, apparentemente piccoli. Proprio quei cambiamenti, accumulandosi nel tempo, hanno contribuito a rendermi la persona che sono oggi”.

E oggi, in qualche modo, ha potuto mostrare loro chi è diventato?

“Sì. Oggi molti mi ammirano e alcuni, probabilmente, vorrebbero trovarsi al mio posto. Posso dire di essermi preso le mie rivincite. Pensi che alle superiori alcune ragazze mi prendevano in giro per il mio aspetto fisico, perché allora ero piuttosto impacciato. Anni dopo, alcune di quelle stesse ragazze, nel periodo in cui lavoravo come spogliarellista, hanno pagato il biglietto per assistere alle serate in cui mi esibivo. Le assicuro che sono soddisfazioni. Oggi, ci rido sopra… Mi affascina ciò che è diverso, particolare, fuori dagli schemi. Altrimenti sarebbe una noia: tutti uguali, tutti identici, tutti costruiti con lo stesso stampo. La vita perderebbe la propria varietà e finirebbe per somigliare a una catena di montaggio. E le catene di montaggio non fanno per me”.

Abbiamo parlato di ambizione, determinazione, impegno e sacrifici. E i compromessi dove si collocano? Immagino che ne abbia incontrati e che qualcuno gliene abbia proposti.

“Quando frequentavo il mondo della moda e quello che, mi passi il termine, potremmo definire della cosiddetta trash TV, sì, mi è capitato di trovarmi davanti a situazioni di questo tipo. Nel cinema, invece, assolutamente no. Per tutto ciò che ho fatto in ambito cinematografico nessuno mi ha mai chiesto nulla in cambio. Era un timore che diverse persone mi avevano prospettato: ‘Stai attento, perché se non fai questo…’. Ma, nella mia esperienza, non ho mai ricevuto proposte ambigue. Quando sono piaciuto a un provino, mi hanno scelto. Tutto qui. Ho sempre avuto rapporti professionali molto seri, senza alcun tipo di compromesso”.

Senza sapere che cosa le sia stato proposto, mi interessa capire come si è sentito. Non ha avuto la sensazione di essere trattato come un oggetto?

“Certo. Le poche volte in cui mi è capitato, nel mondo della moda e della televisione, ho detto di no perché non me la sentivo. Voglio raggiungere i miei obiettivi con le mie forze, con la mia determinazione e grazie al merito. Non mi interessano le scorciatoie. Potrei impiegare qualche anno in più rispetto ad altri, ma non è un problema. Non ho fretta. Quando arriverò dove desidero, voglio poter guardarmi allo specchio e sentirmi sereno, pulito e orgoglioso del percorso che ho fatto”.

Qual è il ricordo più caro che conserva? Quello al quale torna con la mente quando vuole stare bene o ritrovare un sorriso?

“Forse i momenti dell’infanzia trascorsi con i miei nonni. Non ci sono più e penso che sarebbero stati molto felici di vedermi arrivare fin qui. Ero profondamente legato a loro e loro lo erano a me. Credo che, per due persone di un’altra generazione, vedere il proprio nipote diventare attore e apparire in televisione sarebbe stata una grande soddisfazione. Mi sarebbe piaciuto poter condividere con loro tutto questo quando erano ancora qui. Quando ho bisogno di ritrovare serenità, penso spesso ai momenti trascorsi insieme”.

E oggi che cosa le manca per essere felice?

“Credo nulla. Penso di avere già tutte le ragioni per esserlo e, infatti, mi sento felice e sereno. Sono però convinto che felicità e serenità siano due condizioni diverse: la prima può dipendere maggiormente da ciò che accade all’esterno, mentre la seconda nasce da un equilibrio interiore. Mi sento sereno perché, fortunatamente, ho tutto ciò che considero davvero essenziale. Ogni giorno posso mangiare, uscire, fare una passeggiata. Ho un corpo che funziona, una mente lucida, degli amici e una famiglia splendida. Anche se vive lontano, so che c’è e che posso contare su di lei. Che cosa dovrebbe mancarmi? In fondo, non mi manca nulla. Sul piano della felicità più immediata, naturalmente, ogni volta che squilla il telefono per un nuovo lavoro provo un entusiasmo enorme, perché sento di aver aggiunto un altro gradino alla mia scalata. In questo momento, quindi, una delle soddisfazioni che può rendermi più felice è senza dubbio quella professionale. Ma riesco a stare bene anche quando il lavoro, per un periodo, non arriva”.