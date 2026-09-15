Emmy 2026, domina Widow's Bay ma tra i vincitori c'è pure Rob Reiner di The Bear, ucciso dal figlio a dicembre
Widow's Bay trionfa agli Emmy 2026 con 14 premi. The Pitt vince tra i drama, Rob Reiner premiato postumo per The Bear
La 78^ edizione degli Emmy 2026 premia soprattutto Widow’s Bay, la horror comedy di Apple TV+ che chiude la serata con 14 statuette complessive tra premi principali e categorie tecniche. The Pitt si conferma miglior drama, mentre DTF St. Louis domina tra le miniserie. Tra i vincitori c’è anche Rob Reiner, premiato postumo come guest actor per The Bear: l’attore e regista era stato ucciso dal figlio a dicembre insieme alla moglie nella loro casa di Los Angeles.