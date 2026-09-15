Emmy 2026, standing ovation per Michael J. Fox prima e dopo il discorso sul Parkinson: "Nascosi la diagnosi"

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Standing ovation per Michael J. Fox agli Emmy Awards 2026, la consegna del “Bob Hope Humanitarian Award” all’attore è stato uno dei momenti più emozionanti della cerimonia. Il riconoscimento è stato dato all’interprete per il suo impegno pluriennale nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi per la ricerca sul morbo di Parkinson, patologia di cui soffre da oltre trent’anni.

Il discorso di Michael J. Fox agli Emmy

Michel J. Fox ha ricevuto una standing ovation già quando è salito sul palco e nuovamente dopo il suo discorso in cui ha raccontato cosa accadde quando ricevette la diagnosi di Parkinson.

La malattia gli è stata diagnosticata a esordio precoce nel 1991, all’età di 29 anni, ma lui la rese pubblica solo nel 1998.

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“All’inizio ho tenuto segreta la mia diagnosi di Parkinson. Temevo che avrebbe influito sul mio lavoro e sul mio rapporto con il pubblico”, ha detto sul palco degli Emmy.

L’attore ha rivelato che temeva si “sarebbero messi a ridere se avessero saputo che ero malato”. Invece, in seguito, rimase “sbalordito dal sostegno che ho ricevuto. Il sostegno di tutti voi. È stato davvero incoraggiante. Mi ha fatto sentire come se potessi continuare a fare quello che faccio, come se non avessi perso la mia attività e nessuno potesse portarmela via”.

Per questo motivo l’interprete di Ritorno al Futuro ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati accanto: “Ve ne sono davvero grato”.

La reazione del pubblico al discorso di Michael J. Fox

Durante il discorso, Fox ha parlato della sua fondazione e ha affermato che sono “vicini” a trovare una cura per la malattia di Parkinson.

Le sue parole hanno suscitato una lunga ovazione in sala e numerosi momenti di commozione tra il pubblico di Los Angeles presente alla 78esima edizione della cerimonia organizzata dalla Television Academy.

A consegnare il prestigioso riconoscimento a Fox è stata Julianna Margulies, sua ex collega nella serie “The Good Wife”.

L’intervento dell’attore è stato elogiato anche sui social con diversi utenti che hanno scritto: “Possiamo tutti imparare molto da lui”.

Su X un account ha riflettuto sul fatto che “sottovalutiamo quanto Michael J. Fox abbia contribuito a far conoscere il Parkinson. Ne ero a conoscenza fin da bambino proprio grazie a lui e al suo impegno alla sensibilizzazione”.

Cos’è il Parkinson e quali sono le cure

Dopo la malattia di Alzheimer, quella di Parkinson è la malattia neurodegenerativa più diffusa. Descritta per la prima volta da James Parkinson nel 1817, l’Iss spiega che è una sindrome extrapiramidale caratterizzata da rigidità muscolare che si manifesta con resistenza ai movimenti passivi, tremore che insorge durante lo stato di riposo e può aumentare in caso di stato di ansia e bradicinesia che provoca difficoltà a iniziare e terminare i movimenti.

Durante il decorso della malattia i sintomi peggiorano, anche se il trattamento con i nuovi farmaci e le terapie non farmacologiche hanno notevolmente migliorato la qualità di vita dei pazienti.

I sintomi del Parkinson si risolvono poi in disturbi dell’equilibrio, andatura impacciata e postura curva. Altri sintomi possono essere depressione e lentezza nel parlare.

La causa della malattia non è ancora del tutto chiara, l’ipotesi è di un’origine multifattoriale, in cui interagiscono componenti ambientali e genetiche.

Gli studi si concentrano sulla ricerca appunto delle cause della malattia, sulla prevenzione, sul miglioramento delle terapie, ma anche sullo sviluppo di tecniche di neurotrapianto di sostanza grigia fetale.