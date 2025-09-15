Emmy Awards 2025, dominano The Pitt, Adolescence e The Studio: premio record al 15enne Owen Cooper
Trionfo di Adolescence agli Emmy Awards 2025: la miniserie di Netflix ha fatto incetta di riconoscimenti ai più importanti premi statunitensi dedicati alla tv. Owen Cooper, il 15enne che interpreta il ragazzino omicida al centro della serie, ha vinto come miglior attor non protagonista di una miniserie, diventando l’attore più giovane mai premiato. I riconoscimenti principali sono andati a The Pitt e The Studio, premiati rispettivamente come miglior serie drammatica e miglior serie comedy.
Emmy Awards 2025: vincono The Pitt e The Studio
Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre c’è stata a Los Angeles la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards 2025, i più importanti premi americani dedicati alla tv.
Il premio più prestigioso, quello di miglior serie tv drammatica, è andata a The Pitt, serie che segue le vicende di un pronto soccorso di Pittsburgh e che segna il ritorno di Noah Wyle, premiato come miglior attor protagonista.
Owen Cooper, 15 anni, premiato come miglior attore non protagonista per Adolescence
The Studio, serie satirica sul mondo di Hollywood di Apple Tv, ha vinto come miglior serie comica. L’autore Seth Rogen ha vinto come miglior attore, sceneggiatore e regista.
Premi anche per la serie distopica Severance, con Britt Lower premiata come migliore attrice protagonista in una serie drammatica.
Sei premi per Adolescence
Il maggior numero di riconoscimenti, ben 6, è stato ottenuto da Adolescence, serie Netflix che racconta l’omicidio compiuto da un ragazzino.
La serie, che è diventata la seconda più vista di sempre sulla piattaforma Netflix, ha ottenuto i premi per miglior miniserie, miglior regia e sceneggiatura e tre riconoscimenti per gli attori.
Stephen Graham, premiato anche per la miglior sceneggiatura, ha vinto l’Emmy come miglior attore protagonista di una miniserie.
Record per il 15enne Owen Cooper
Gli altri due riconoscimenti sono andati a Erin Doherty e Owen Cooper, premiati come miglior attrice a attore non protagonisti in una miniserie.
Quest’ultimo ha fatto registrare un record: a 15 anni Owen Cooper è diventato l’attore maschio più giovane mai premiato dall’Academy of Television Arts & Sciences.
Tutti i premi
Di seguito l’elenco di tutti i premi degli Emmy Awards 2025:
- Miglior serie drammatica: The Pitt
- Miglior attore protagonista in una serie drammatica: Noah Wyle, The Pitt
- Miglior attrice protagonista in una serie drammatica: Britt Lower, Severance
- Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Tramell Tillman, Severance
- Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Katherine LaNasa, The Pitt
- Miglior serie comedy: The Studio
- Miglior attore protagonista in una serie comedy: Seth Rogen, The Studio
- Miglior attrice protagonista in una serie comedy: Jean Smart, Hacks
- Miglior attore non protagonista in una serie comedy: Jeff Hiller, Somebody Somewhere
- Miglior attrice non protagonista in una serie comedy: Hannah Einbinder, Hacks
- Miglior sceneggiatura in una serie drammatica: Dan Gilroy, Andor
- Miglior regia in una serie drammatica: Adam Randall , Slow Horses
- Miglior sceneggiatura in una serie comedy: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, e Frida Perez, The Studio
- Miglior regia in una serie comedy: Seth Rogen, The Studio
- Miglior miniserie: Adolescence
- Miglior attore protagonista in una miniserie: Stephen Graham, Adolescence
- Miglior attrice protagonista in una miniserie o film: Cristin Milioti, The Penguin
- Miglior attore non protagonista in una miniserie o film: Owen Cooper, Adolescence
- Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film: Erin Doherty, Adolescence
- Miglior sceneggiatura in una miniserie o film: Jack Thorne e Stephen Graham, Adolescence
- Miglior regia in una miniserie o film: Philip Barantini, Adolescence
- Miglior reality competitivo: The Traitors
- Miglior varietà sketch show: Last Week Tonight with John Oliver
- Miglior varietà talk show: The Late Show with Stephen Colbert