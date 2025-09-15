Emmy Awards 2025, dominano The Pitt, Adolescence e The Studio: premio record al 15enne Owen Cooper

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Trionfo di Adolescence agli Emmy Awards 2025: la miniserie di Netflix ha fatto incetta di riconoscimenti ai più importanti premi statunitensi dedicati alla tv. Owen Cooper, il 15enne che interpreta il ragazzino omicida al centro della serie, ha vinto come miglior attor non protagonista di una miniserie, diventando l’attore più giovane mai premiato. I riconoscimenti principali sono andati a The Pitt e The Studio, premiati rispettivamente come miglior serie drammatica e miglior serie comedy.

Emmy Awards 2025: vincono The Pitt e The Studio

Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre c’è stata a Los Angeles la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards 2025, i più importanti premi americani dedicati alla tv.

Il premio più prestigioso, quello di miglior serie tv drammatica, è andata a The Pitt, serie che segue le vicende di un pronto soccorso di Pittsburgh e che segna il ritorno di Noah Wyle, premiato come miglior attor protagonista.

ANSA Owen Cooper, 15 anni, premiato come miglior attore non protagonista per Adolescence

The Studio, serie satirica sul mondo di Hollywood di Apple Tv, ha vinto come miglior serie comica. L’autore Seth Rogen ha vinto come miglior attore, sceneggiatore e regista.

Premi anche per la serie distopica Severance, con Britt Lower premiata come migliore attrice protagonista in una serie drammatica.

Sei premi per Adolescence

Il maggior numero di riconoscimenti, ben 6, è stato ottenuto da Adolescence, serie Netflix che racconta l’omicidio compiuto da un ragazzino.

La serie, che è diventata la seconda più vista di sempre sulla piattaforma Netflix, ha ottenuto i premi per miglior miniserie, miglior regia e sceneggiatura e tre riconoscimenti per gli attori.

Stephen Graham, premiato anche per la miglior sceneggiatura, ha vinto l’Emmy come miglior attore protagonista di una miniserie.

Record per il 15enne Owen Cooper

Gli altri due riconoscimenti sono andati a Erin Doherty e Owen Cooper, premiati come miglior attrice a attore non protagonisti in una miniserie.

Quest’ultimo ha fatto registrare un record: a 15 anni Owen Cooper è diventato l’attore maschio più giovane mai premiato dall’Academy of Television Arts & Sciences.

Tutti i premi

Di seguito l’elenco di tutti i premi degli Emmy Awards 2025:

Miglior serie drammatica: The Pitt

Miglior attore protagonista in una serie drammatica: Noah Wyle , The Pitt

, The Pitt Miglior attrice protagonista in una serie drammatica: Britt Lower , Severance

, Severance Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Tramell Tillman, Severance

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Katherine LaNasa, The Pitt

Miglior serie comedy: The Studio

Miglior attore protagonista in una serie comedy: Seth Rogen , The Studio

, The Studio Miglior attrice protagonista in una serie comedy: Jean Smart , Hacks

, Hacks Miglior attore non protagonista in una serie comedy: Jeff Hiller, Somebody Somewhere

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy: Hannah Einbinder, Hacks

Miglior sceneggiatura in una serie drammatica: Dan Gilroy, Andor

Miglior regia in una serie drammatica: Adam Randall , Slow Horses

Miglior sceneggiatura in una serie comedy: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, e Frida Perez, The Studio

Miglior regia in una serie comedy: Seth Rogen, The Studio

Miglior miniserie: Adolescence

Miglior attore protagonista in una miniserie: Stephen Graham , Adolescence

, Adolescence Miglior attrice protagonista in una miniserie o film: Cristin Milioti , The Penguin

, The Penguin Miglior attore non protagonista in una miniserie o film: Owen Cooper, Adolescence

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film: Erin Doherty, Adolescence

Miglior sceneggiatura in una miniserie o film: Jack Thorne e Stephen Graham, Adolescence

Miglior regia in una miniserie o film: Philip Barantini, Adolescence

Miglior reality competitivo: The Traitors

Miglior varietà sketch show: Last Week Tonight with John Oliver

Miglior varietà talk show: The Late Show with Stephen Colbert