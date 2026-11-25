Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lo sceneggiatore italiano Davide Serino è stato premiato agli Emmy Awards 2026 per la serie drammatica “Careme“, ispirata alla storia del primo chef famoso al mondo, Antonin Careme. Serino è noto in Italia per aver lavorato a progetti come “M. Il figlio del secolo”, “Avetrana: Qui non è Hollywood”, “The Bad Guy” ed “Esterno notte”.

Il premio a Davide Serino per Careme

Davide Serino, creatore di “Careme”, è l’unico italiano ad aver ricevuto un premio alla 54esima edizione degli International Emmy Awards, i riconoscimenti assegnati dall’Academy televisiva ai migliori prodotti tv dell’anno. “Careme” è stata premiata come “Miglior serie drammatica“.

La serie tv francese targata Apple Tv+ e ispirata al libro “Cooking for Kings” narra la storia del primo chef famoso al mondo, Antonin Careme (interpretato da Benjamin Voisin), passato dalle umili origini all’apice della celebrità culinaria nella Francia napoleonica tra spionaggio e intrighi politici.

La reazione di Davide Serino

Davide Serino ha pubblicato un post su Instagram, in cui ha condiviso alcuni scatti della serata, mostrando il premio vinto. Nella didascalia si legge: “Io non lo so come ma è successa questa cosa“.

A La Repubblica, Serino ha descritto la serata come “assolutamente incredibile” e la vittoria del premio “una sorpresa totale“.

Lo sceneggiatore ha raccontato: “Sono arrivato convinto che non avremmo vinto nulla. Contro avevamo ‘A Thousand Blows’ di Steven Knight, la serie argentina molto apprezzata, una serie indiana su delle calciatrici disabili che aveva dei temi potenti. Quando hanno mandato il trailer di ‘Careme’ ho pensato ‘che bella la nostra, ma è certo che non vincerà’. E invece…”.

Le congratulazioni a Davide Serino di Lucia Borgonzoni

Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, ha commentato la notizia in una nota: “Congratulazioni a Davide Serino, co-creatore e autore di “Careme”, premiata come miglior serie drammatica agli International Emmy Awards. L’Italia ha una tradizione straordinaria nella sceneggiatura e il successo di Serino dimostra che quella tradizione continua a rinnovarsi anche nelle grandi produzioni internazionali”.

Nel comunicato della sottosegretaria alla Cultura si legge ancora: “È anche per questo che abbiamo scelto di investire con decisione nella formazione. Scrivere per l’audiovisivo, come per il cinema, è infatti un mestiere che richiede metodo, competenze e strumenti specifici”.

Ancora Lucia Borgonzoni: “Sostenere i giovani autori significa investire nel futuro della nostra cultura e rafforzare il ruolo dell’Italia nella creazione di contenuti capaci di parlare al mondo”.