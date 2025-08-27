Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un giovane cittadino marocchino per rapina aggravata nel centro di Empoli: la vittima, un uomo di 32 anni, è stata aggredita e derubata di 120 euro nel pomeriggio del 22 agosto. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che hanno identificato il sospettato grazie alle telecamere di sorveglianza e lo hanno trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 17.10 del 22 agosto, quando un giovane marocchino si è avvicinato a un cittadino albanese appena uscito da un negozio di compro oro nel centro urbano di Empoli. L’aggressore avrebbe colpito la vittima con calci e pugni, riuscendo a sottrarle una somma di 120 euro. L’azione violenta e repentina ha lasciato il malcapitato a terra, costringendo i passanti a chiamare i soccorsi.

Le condizioni della vittima e l’intervento dei soccorsi

La persona aggredita è stata prontamente soccorsa dal personale della Polizia di Stato e dagli operatori del 118, che hanno provveduto al trasporto presso l’Ospedale di Empoli. Gli accertamenti medici hanno evidenziato una frattura del naso, lesioni alla spalla sinistra e un trauma, conseguenze dirette dell’aggressione subita. Le condizioni della vittima hanno richiesto cure immediate e un periodo di osservazione presso il nosocomio cittadino.

L’identificazione dell’aggressore e la fuga verso la stazione

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli hanno avviato subito le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza del centro cittadino. Grazie a queste riprese, è stato possibile identificare il presunto autore della rapina e avviare le ricerche. Nel tardo pomeriggio, il giovane è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Empoli, dove probabilmente stava tentando di allontanarsi dalla zona del reato.

La perquisizione e il ritrovamento di sostanze stupefacenti

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato addosso al sospettato un panetto di hashish dal peso di 11,65 gr. Questo elemento ha aggravato ulteriormente la posizione del giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Oltre alla rapina aggravata e alle lesioni personali, il cittadino marocchino è stato quindi indagato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il fermo e il trasferimento in carcere

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto presso la Casa Circondariale di Sollicciano Firenze. Le autorità hanno sottolineato che la responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse dovranno essere valutate nel corso del processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.

IPA