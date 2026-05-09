Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Venti provvedimenti di DASPOnei confronti di altrettanti tifosi carraresi, a seguito dei fatti avvenuti il 28 settembre 2025 ad Empoli prima della partita di Serie B Empoli-Carrarese. I provvedimenti sono stati emessi per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire la sicurezza pubblica.

Le indagini della Digos e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’adozione dei 20 provvedimenti di DASPO è stata preceduta da un’approfondita attività investigativa. Gli episodi contestati risalgono al 28 settembre 2025, quando un gruppo di 20 ultras carraresi è arrivato nel parcheggio riservato agli ospiti dello stadio Castellani di Empoli. I tifosi, travisati e armati di oggetti atti ad offendere, si sono diretti verso il centro cittadino, allontanandosi dallo stadio e rischiando di provocare scontri con la tifoseria locale.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il tempestivo intervento del personale impiegato nel servizio di ordine pubblico ha permesso di evitare il peggio. Gli agenti hanno respinto il gruppo di tifosi, riuscendo a ricondurli nel settore a loro assegnato e scongiurando così possibili contatti violenti con i sostenitori della squadra di casa. L’azione delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse in episodi di violenza o disordini più gravi.

L’identificazione dei responsabili

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di indagine è stata condotta dal personale della Digos di Firenze e dal Commissariato di P.S. di Empoli. Grazie alla visione delle immagini delle telecamere cittadine e alle riprese effettuate dalla polizia scientifica, è stato possibile identificare con precisione i 20 tifosi coinvolti negli episodi contestati.

IPA