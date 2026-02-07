Endi, l’intervista al rapper: “Scrivere d’amore è l’unico modo che conosco per restare vivo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una linea sottile che attraversa tutta la storia di Endi, rapper d’autore: il bisogno di restare fedele a ciò che sente, anche quando farlo significa esporsi, rallentare, andare controcorrente. Nato artisticamente in un contesto in cui mostrarsi fragili non era la scelta più semplice, ha trovato nella scrittura e nella musica uno spazio sicuro per dare voce a ciò che, fuori, faceva fatica a dire. La timidezza, vissuta fin da bambino, è stata il primo ostacolo ma anche il primo motore: da lì nasce un percorso che lo ha portato a usare il rap non come maschera, ma come strumento di verità. Con Desideri, il nuovo singolo uscito il 16 gennaio, Endi è tornato a parlare d’amore nel modo che gli è più naturale: raccontandone i silenzi, le mancanze, la trasformazione nel tempo. Il brano anticipa l’EP Canzoni d’amore, un progetto che attraversa le diverse fasi di questo sentimento, dalla fine dolorosa di un rapporto alla possibilità di ricominciare, passando per la consapevolezza e il coraggio di lasciare andare. Ma la musica di Endi è sempre intrecciata alla vita. A ventisei anni una diagnosi improvvisa lo costringe a fermarsi e a guardare tutto da un’altra prospettiva. Un’esperienza che segna profondamente il suo modo di stare al mondo, di amare e di raccontarsi, senza mai diventare un’etichetta. Oggi, da padre di tre figli, Endi parla di stabilità, responsabilità e serenità come conquiste quotidiane, lontane dalle narrazioni facili e dalle scorciatoie emotive. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Endi si racconta con misura e lucidità, senza retorica e senza difese. Ne emerge il ritratto di un artista che non scrive per inseguire risultati, ma per necessità: perché la musica, oggi, non è solo espressione, ma un modo concreto di restare vivo.

Desideri è il suo ultimo singolo. Lo ha definito un brano molto intimo. Che momento personale e artistico stava attraversando quando ha iniziato a scriverlo?

“Quando ho iniziato a lavorarci sentivo il bisogno di tirare fuori qualcosa di profondo, che avevo dentro. Ho cercato di ascoltare il cuore, di capire cosa stessi provando. Già dalla prima stesura, l’obiettivo era proprio questo: raccontare qualcosa di personale, di intimo, far emergere la parte romantica. Sembra facile dirlo, ma nel genere che faccio non lo è affatto. C’è sempre la spinta a mostrarsi forti, quasi invincibili. Invece, mentre scrivevo, ho provato un benessere diverso, perché stavo raccontando qualcosa di vero, che mi apparteneva davvero”.

Da uomo, prima ancora che da artista, cosa significa per Lei la parola “desiderio”?

“Avere uno scopo, un sogno. È ciò che ti motiva, che ti spinge a lottare e ad andare avanti. In fondo è quello che ti tiene vivo”.

L’etimologia della parola “desiderio” rimanda alle stelle. Qual è, metaforicamente, la stella intorno a cui ruota Endi?

“La famiglia. È sempre stata importante, anche quando ero più giovane. È un desiderio che ho realizzato e che oggi cerco di proteggere, come una stella da custodire”.

Nei suoi testi ricorrono spesso silenzi, mancanze, emozioni trattenute. È più difficile raccontare ciò che manca o ciò che si ha?

“Dipende molto da ciò che si ha. A volte è proprio difficile raccontarlo, perché siamo sempre alla ricerca di altro e non ci accorgiamo di quello che abbiamo davanti. Non è così scontato”.

Quando ha capito di avere un talento?

“Non c’è stato un momento spartiacque. Ma, quando ho iniziato a vedere risultati, quando alcuni brani venivano trasmessi da media importanti, ho capito che forse quello che facevo arrivava a qualcuno. Ho pensato che avesse un valore anche per gli altri e non solo per me”.

Una sua caratteristica è la timidezza. Come la si affronta facendo un lavoro che la mette costantemente al centro della scena?

“Da ragazzo la vivevo molto male. Avevo paura di stare in mezzo agli altri. A un certo punto ho capito, però, che dovevo trovare un modo per affrontarla, perché mi limitava. Ho scoperto la scrittura e la musica, che mi hanno dato la forza di espormi, di mettermi in gioco. È stato il mio modo per affrontare quel ‘mostro’ che è la timidezza”.

Ricorda la prima canzone che ha scritto?

“Sì, si chiamava Il canto del diavolo. In quel brano il diavolo rappresentava la musica. Qualcosa che mi faceva stare bene, ma allo stesso tempo mi spaventava, perché significava espormi. L’ho vista come una figura che attrae e seduce, ma che resta nascosta. Ho giocato su questa similitudine”.

Lei a quella tentazioni ha ceduto, visto che ha continuato a fare musica. Che cosa le ha dato in tutti questi anni?

“All’inizio ho sofferto molto. I primi brani non erano all’altezza, ho fatto tanti errori. In un paese piccolo, dove ci si conosce tutti, ho anche subito prese in giro. Mi sono anche chiesto se avesse senso continuare, perché sembrava non ascoltarmi nessuno. Ma, qualsiasi fosse la sofferenza, tornavo sempre alla musica, perché mi faceva stare bene. Mi sono allora concentrato, ho cercato di migliorare, e piano piano le cose sono cambiate. Se qualcosa ti fa stare bene, va fatta prima di tutto per quello. Poi col tempo arriveranno anche i risultati”.

È stato più difficile non essere riconosciuto o sopportare il giudizio di chi la conosceva?

“Il giudizio, senza dubbio. Con i social è ancora più difficile, c’è molta cattiveria. Sminuire e insultare è diventato facile. Un complimento, che dovrebbe essere la cosa più semplice, è diventata la più rara”.

Ricorda il commento più feroce che ha ricevuto?

“Sì, c’è stato qualche insulto pesante. Se riguarda la musica, posso anche passarci sopra: è questione di gusti. Ma quando si va sul personale, quando qualcuno scrive ‘spero ti venga questo o quell’altro’, si supera ogni limite”.

Questi attacchi personali sono arrivati prima o dopo che Lei ha raccontato pubblicamente la sua storia personale e la malattia che l’ha colpita?

“Prima. Per fortuna, non dopo. In ogni caso bisogna lasciar perdere, perché non si può sistemare la testa degli altri. Ma con questo non voglio sminuire il peso delle parole, ne hanno uno e spesso è anche specifico. Quando si lascia un commento pubblico bisogna ricordarsi che dietro c’è una persona, una famiglia: se mi attacchi sul personale, non fai male solo a me ma anche a chi mi sta vicino. È una responsabilità”.

Desideri anticipa l’EP Canzoni d’amore. Che progetto sarà?

“È vita. Mi tiene vivo. In questo EP affronto varie fasi dell’amore, perché oggi, da adulto, riesco a capirlo meglio. Parto dalla fine di un rapporto e arrivo a proprio Desideri, che rappresenta l’innamoramento. Finisce una storia, ma ne comincia un’altra: il cerchio si riapre”.

Compreso il lasciare andare?

“Sì, è un passaggio fondamentale. Quando una persona non vuole più restare, bisogna lasciarla andare, anche se fa male. Credere nell’amore significa anche questo. Se non si crede in questo presupposto, si degenera in altro. Lo vediamo ogni giorno al telegiornale le derive che prendono certe storie malate”.

Lei è sempre riuscito a lasciare andare?

“Crescendo, sì. Ho imparato che se qualcosa fa male, bisogna lasciarla andare. Non ho mai trattenuto nessuno, anche se è stato doloroso. Da giovani è più difficile, ma con il tempo si impara”.

Oggi vive con la madre dei suoi figli. Che tipo di amore è?

“Una relazione lunga, stabile, in cui è subentrata l’abitudine tipica dei rapporti stabili: con i figli tutto accelera e si perde anche un po’ di vista la coppia. L’euforia iniziale cambia, ma arriva la stabilità. Se non interiorizzi il cambiamento, diventa una guerra. a far la differenza è la comunicazione: parlarsi evita che ciò che c’è stato e c’è ancora finisca”.

Qual è l’evento che ha cambiato di più il suo modo di amare?

“Sono stati due. La diagnosi del tumore a un testicolo anni fa e la successiva nascita dei miei figli. Quando è nata la prima figlia ho visto arrivare nella mia vita una luce particolare, come un dono dopo il buio”.

Lei crede?

“Sì, in qualcosa credo. Non sono praticante, ma penso sia importante avere un credo, un appiglio in cui credere”.

Si sente più salvato o più artefice della propria salvezza?

“Entrambe le cose. A 26 anni vivevo una fase di divertimento continuo. Forse avrei continuato su quella strada. Poi è arrivato quel momento, al momento giusto. Ringrazio i medici, ma è stato anche un regalo. Può sembrare una retorica tossica ma la diagnosi mi ha restituito tantissimo. Quindi sì, in parte mi sono salvato e in parte sono stato salvato”.

In quel momento ha avuto paura?

“Tantissima. Il giorno prima ero in giro a divertirmi, il giorno dopo era tutto diverso. Una paura fisica, di vita. All’inizio non accettavo nulla. Durante il primo ciclo di chemioterapia stavo malissimo, soprattutto mentalmente. Durante la cura, però, affrontando quella realtà e vedendo la vita da un’altra prospettiva, nel rinunciare a molto ho cominciato a capire cosa ha davvero la priorità e cosa no. Ho provato una serenità interiore che non ho mai più avuto. Paradossalmente stavo psicologicamente bene. Ricordo che andavo in ospedale ed ero sereno”.

Lei ha raccontato la sua storia anche nel libro Qualcosa è cambiato: è stato più difficile farlo senza musica o scrivendo canzoni?

“Sono due modalità di scrittura diverse che richiedono impegni e forme differenti. Con la musica devi stare nei limiti di un ritmo, di una base. La scrittura narrativa, invece, ti permette di approfondire di più, di romanzare, di dare volume ai personaggi, anche se sono parte della tua storia”.

C’è qualcosa che ha pensato di non poter raccontare?

“No, non mi sono posto limiti. Anche perché ciò che ho avuto colpisce oggi molti giovani. Raccontarlo può dare forza. È una storia di vittoria e tocca temi delicati, come la sessualità, la possibilità di avere figli. Tutti pensieri che inevitabilmente arrivano con quel tipo di diagnosi”

Si è chiesto se avrebbe mai potuto diventare padre?

“Sì. C’erano dubbi e domande importanti, anche sul sentirsi fisicamente uomo, sul sesso e sulla fecondità. Fortunatamente è andato tutto bene: oggi ho tre figli ma, durante la chemioterapia, ho dovuto confrontarmi anche con la paura della sterilità. Quel tipo di cura a cui mi sono sottoposto mi ha reso sterile per un periodo. Per più di un anno, ho dovuto fare esami approfonditi prima che tutto rientrasse nella norma”.

Tornando all’infanzia, ha parlato spesso della solitudine vissuta da bambino. Le collaborazioni artistiche nel suo nuovo EP con Davide De Marinis e Jessica Morlacchi nascono anche dal desiderio di non essere più solo?

“Le collaborazioni sono quasi sempre con persone che mi hanno accompagnato in momenti importanti del percorso artistico. Non sono mai scelte casuali dettate dalla moda del momento, hanno semmai risposto a un bisogno. Quelle con Davide e Jessica sono nate da rapporti veri. Ci siamo conosciuti, abbiamo condiviso tempo. Se una collaborazione ti arricchisce anche umanamente, ha senso. Le collaborazioni solo virtuali non mi interessano”.

È riuscito a scrivere tutto nelle sue canzoni o c’è qualcosa che non è ancora riuscito a mettere in musica?

“Sicuramente c’è qualcosa che ancora non so, e forse verrà fuori più avanti. Oggi vivo la musica con più serenità. In passato soffrivo perché non ottenevo risultati, mi sentivo quasi costretto a scrivere. Ora scrivo quando ne ho voglia. Sto vivendo un momento sereno, e spero continui. La serenità è più importante della felicità: la felicità è un attimo, la serenità è qualcosa che hai dentro e che si riflette nel modo in cui vivi e ti relazioni agli altri”.

C’è una frase detta da uno dei suoi figli che l’ha resa particolarmente orgoglioso di essere padre?

“Una frase semplice, forse scontata: ‘Per me, sei importante’. Ma quando a dirtelo è tuo figlio, fa un effetto enorme”.