Endorsement a sorpresa di Heather Parisi per Francesco Toscano per le elezioni Regionali in Calabria

Domenica 5 e lunedì 6 ottobre si vota per le Regionali in Calabria. Inaspettatamente, a commentare le elezioni c’è anche Heather Parisi. Di origini calabresi, la showgirl ha manifestato sui social il proprio appoggio a Francesco Toscano, giornalista candidato alla Presidenza con Democrazia Sovrana Popolare.

Heather Parisi sulle elezioni Regionali in Calabria

Heather Parisi è una delle showgirl più popolari della televisione italiana, volto noto del mondo dello spettacolo.

Negli ultimi tempi, tuttavia, Parisi si è più volte espressa anche su temi di attualità e politica.

Recentemente ha manifestato il proprio parere sulle prossime elezioni Regionali in Calabria, regione di cui è originaria.

“Non ho dubbi su chi voterei” ha scritto su X, spiegando che ha sempre “preferito le idee ai partiti”.

Parisi ha espresso il proprio sostegno a Francesco Toscano, spiegando: “Apprezzo le sue idee, la sua estraneità alla politica tradizionale, ma soprattutto il suo coraggio di essere uomo libero”.

Le origini calabresi della showgirl

Heather Parisi è nata a Hollywood, in California, il 27 gennaio 1960 da genitori statunitensi.

I nonni, però, erano emigrati italiani, arrivati negli Usa proprio dalla Calabria. Originari di Terravecchia, borgo montano in provincia di Cosenza.

Era il 1921 quando nonno Francesco – in seguito divenuto Frank – lasciò la Calabria per tentare la fortuna oltreoceano.

Heather Parisi e la sorella Tiffany sono cresciute ascoltando il suo strano mix di calabrese e americano e ascoltando i racconti di paese delle zie.

Grazie alle sue origini, a Parisi è stato concesso il titolo di cittadina onoraria di Torrevecchia.

Chi è Francesco Toscano

Sono tre i candidati in lizza per diventare il Presidente della Regione Calabria alle elezioni del 5 e 6 ottobre.

Accanto al presidente uscente, esponente del centrodestra, Roberto Occhiuto e al candidato del campo largo Pasquale Tridico, spunta il nome di Francesco Toscano.

Toscano è l’outsider di queste elezioni, avvocato e giornalista fino ad oggi estraneo al mondo della politica tradizionale.

Originario di Gioia Tauro, vive tra Gioia e Crotone ed è presidente nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, movimento fondato assieme all’ex leader comunista Marco Rizzo.

Esponente di punta del cosiddetto giornalismo alternativo con il suo canale Visione Tv, Francesco Toscano si è fatto conoscere grazie ad opinioni divisive specie sui temi di politica estera.

Nei sondaggi il nome di Toscano è dato per ultimo, ma il giornalista ha avviato una campagna che si farà ricordare.