È stata disposta la chiusura temporanea di una pasticceria del centro cittadino di Lentini, il cui titolare è stato denunciato per furto di energia elettrica e sanzionato per gravi irregolarità amministrative e igienico-sanitarie. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha riscontrato anche la presenza di un lavoratore senza contratto.

Controlli straordinari nei locali commerciali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. di Lentini hanno effettuato una serie di controlli mirati agli esercizi commerciali situati nel centro cittadino. L’attività si è svolta con il supporto di personale specializzato della società elettrica, al fine di verificare la regolarità degli allacciamenti e il rispetto delle normative vigenti.

Scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica

Durante le verifiche, è stato accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica presso una pasticceria. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato quindi denunciato per il reato di furto di energia elettrica, in quanto avrebbe sottratto indebitamente energia dalla rete pubblica. L’intervento congiunto della Polizia e della società elettrica ha permesso di interrompere immediatamente l’allaccio irregolare.

Irregolarità nella posizione lavorativa dei dipendenti

Nel corso dell’ispezione, i poliziotti hanno controllato la posizione lavorativa di quattro dipendenti della pasticceria. È emerso che uno di essi risultava privo di regolare contratto di lavoro. Per questa violazione, al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa, a conferma della particolare attenzione delle forze dell’ordine al rispetto delle norme sul lavoro.

Carenze igienico-sanitarie e sospensione dell’attività

La situazione della pasticceria si è ulteriormente aggravata a seguito dei controlli effettuati dagli agenti in collaborazione con il personale dell’A.S.P. di Siracusa. Sono state infatti riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, tali da rendere necessario un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività. Oltre alla chiusura, sono state comminate ulteriori sanzioni amministrative per un importo complessivo di diverse migliaia di euro.

Le conseguenze per il titolare e per l’attività

Il titolare della pasticceria dovrà ora rispondere delle accuse di furto di energia elettrica e delle violazioni amministrative riscontrate. La chiusura temporanea dell’esercizio rappresenta una misura necessaria per tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

