Energia elettrica gratis per 6 ore il 1° maggio, perché gli italiani non pagheranno luce ed elettrodomestici

Il 1° maggio 2025, in concomitanza con la Festa dei Lavoratori, in Italia si registra un avvenimento più unico che raro. A partire dalle ore 11:00 e fino alle 17:00 il costo dell’energia elettrica è pari a zero. Per gli italiani, insomma, la luce sarà gratis per 6 ore intere. I motivi dietro questo incredibile fenomeno.

Energia elettrica gratis per 6 ore

Sul sito ufficiale del Gme – Gestore dei Mercati Energetici è possibile osservare l’andamento dei costi dell’energia elettrica.

E, soffermandosi sulla giornata di giovedì 1° maggio 2025, è possibile osservare un crollo dei costi tra le ore 11 e le 17.

Fonte foto: iStock Anche fare la lavatrice sarà gratis

Per 6 ore intere, per gli italiani l’elettricità sarà completamente gratis, con il Prezzo Unico Nazionale (Pun) a zero.

I prezzi torneranno a salire attorno alle ore 18:00, con un picco giornaliero attorno alle 21:00.

Prima di allora, però, utilizzare qualsiasi elettrodomestico, persino le dispendiose lavatrici, sarà a costo zero.

Perché i prezzi della luce sono a zero

Lo stesso fenomeno, molto raro, si era verificato soltanto un’altra volta in Italia: in piena pandemia, a metà aprile 2020.

Non si tratta di un fenomeno misterioso ma di una conseguenza nel rapporto tra domanda e offerta.

I prezzi, in parole povere, scendono quando l’offerta è più alta della domanda, cosa che accadrà oggi.

In questo giorno di Festa, con gli italiani fuori a celebrare la Festa dei Lavoratori, la domanda di energia elettrica sarà la metà del solito.

E per soddisfare la richiesta di 22 gigawatt di picco, ha spiegato il professore Giuseppe Zollino al Corriere della Sera, saranno sufficienti gli impianti eolici e fotovoltaici.

Non servirà dunque necessario ricorrere ai servizi delle centrali a gas, l’Italia per 6 ore sarà autosufficiente grazie agli impianti incentivati (e per questo gratuiti).

Gli effetti negativi

Queste sei ore di gratuità energetica sono un vantaggio per i consumatori, ma c’è anche un altro lato della medaglia.

Le fonti rinnovabili presentano dei rischi, così come dimostrato dal recente blackout che ha colpito Spagna e Portogallo.

Gionata Picchio, vicedirettore di Staffetta Quotidiana spiega: “Il moltiplicarsi di situazioni di sovrapproduzione rende più complesso gestire in sicurezza la rete e richiede interventi impiantistici e gestionali”.

E se l’energia prodotta dagli impianti solari ed eolici non finisce in bolletta, quella richiesta per utilizzare gli impianti stessi sì.