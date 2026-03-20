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È di centinaia di denunce e un danno stimato di centinaia di migliaia di euro il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato contro il furto di energia elettrica. L’intervento è stato condotto nei quartieri di San Cristoforo, Librino e San Giovanni Galermo e ha portato alla scoperta di numerosi allacci abusivi e manomissioni dei contatori, con rischi concreti per la sicurezza pubblica.

Operazione coordinata dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata pianificata per contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica che da tempo affligge alcune aree della città. Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, insieme al Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, hanno fornito supporto e sicurezza durante le verifiche tecniche effettuate dalle squadre specializzate della società di distribuzione dell’energia elettrica.

Controlli a tappeto in abitazioni e negozi

L’attenzione degli operatori si è concentrata su numerose abitazioni private e piccoli esercizi commerciali, dove sono stati riscontrati diversi casi di anomalo prelievo di energia. Gli operai incaricati hanno potuto accertare, in più occasioni, la presenza di contatori manomessi, utilizzati per ottenere elettricità senza alcun costo.

Allacci abusivi e rischi per la sicurezza

Durante i controlli sono stati scoperti anche diversi allacci abusivi alla rete elettrica, realizzati con cavi e fili non idonei. Questa pratica, oltre a configurare un illecito consumo di energia, ha rappresentato un grave pericolo per i residenti, aumentando il rischio di corto-circuiti e incendi. Per prevenire ulteriori danni, i tecnici della società di distribuzione hanno immediatamente interrotto le forniture irregolari e ripristinato le condizioni di sicurezza.

Danni economici ingenti e indagini approfondite

Gli operai hanno ricostruito il periodo in cui sono iniziati i prelievi irregolari, scoprendo che in alcune abitazioni l’uso illecito di energia proseguiva da oltre quattro anni senza il pagamento di alcuna bolletta. Il danno economico complessivo è stato stimato in centinaia di migliaia di euro, a carico della società di distribuzione e, indirettamente, della collettività.

Un centinaio di utenti denunciati

Al termine degli accertamenti, la Polizia ha effettuato i necessari riscontri e ha individuato circa un centinaio di utenti responsabili dei contatori irregolari. Tutti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato di energia elettrica.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, ulteriori azioni di controllo sono già state pianificate per i prossimi giorni in altre zone della città di Catania, al fine di contrastare il fenomeno e garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

IPA