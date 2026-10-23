Eni conferma il tetto ai prezzi di benzina e diesel fino a fine 2026, l'annuncio sul price cap prolungato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Eni conferma il tetto ai prezzi dei carburanti nella rete Enilive fino a fine 2026: il price cap è al momento 1,99 euro al litro per la benzina e 2,25 per il gasolio. L’ad Claudio Descalzi avverte però che le soglie potranno essere riviste in base a mercato e forniture: la misura, partita il 28 settembre, ha un costo non irrilevante per il gruppo.

Eni proroga il price cap a benzina e diesel

Gli automobilisti che si riforniscono nelle stazioni di Eni non dovrebbero avere ulteriori sussulti, almeno fino a fine anno. A ufficializzare la proroga del price cap è stato l’amministratore delegato, Claudio Descalzi, che ne ha parlato direttamente con alcuni quotidiani nazionali.

“Confermiamo che manterremo il concetto di price cap fino a fine anno” ha spiegato il manager. Ma la parola usata, ‘concetto’, apre a specifiche significative: la durata è garantita, ma non l’entità. I valori attuali potrebbero infatti essere ritoccati strada facendo.

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“Per quanto riguarda il suo livello, attualmente a 2,25 euro per il gasolio e a 1,99 euro per la benzina, monitoreremo le dinamiche di mercato e di prezzo, nonché le forniture effettivamente disponibili in rapporto alla nostra struttura logistica, per valutarlo nel corso del periodo” ha spiegato l’ad.

“Sicuramente avremo un tetto fino a fine anno” ha ribadito “dobbiamo solo ragionare sui livelli di prezzo. È uno sforzo che ci è costato tantissimo”.

Come è nato il tetto ai prezzi

L’iniziativa era partita il 28 settembre, dopo l’annuncio di qualche giorno prima, con una durata iniziale di trenta giorni e la possibilità di estenderla fino a dicembre.

In origine le soglie erano di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto alle medie di mercato di quel momento. Dal 6 ottobre, con la fine dello sconto fiscale di 6 centesimi sul diesel deciso dal governo, il limite sul gasolio è salito a 2,25 euro.

La rete del gruppo conta in Italia circa 4mila distributori, pari a un quinto del totale. Secondo le stime degli analisti di Banca Akros, il primo mese di tetto poteva tradursi per Eni in un mancato incasso lordo vicino ai 100 milioni di euro.

La misura ha aperto anche ad altre criticità potenziali: alcuni operatori della distribuzione hanno chiesto garanzie sui rimborsi delle perdite legate alle scorte acquistate prima del blocco, mentre il canale extra rete, quello utilizzato da molti autotrasportatori, resta escluso dal beneficio.

Nei primi giorni, inoltre, non sono mancati i disagi, con numerose testimonianze riguardo le code ai distributori e gli impianti andati rapidamente a secco per la corsa al rifornimento.