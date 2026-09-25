Eni fissa il price cap, sconti su diesel e benzina: Meloni ringrazia, quanto costano dal 28 settembre

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Con una nota sul sito ufficiale, Eni ha fissato un limite massimo (price cap) al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina (circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali). Il limite partirà dal 28 settembre e durerà almeno 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell’anno. In una nota, Giorgia Meloni ha commentato la scelta di Eni: “Il Governo ringrazia Eni per l’importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto di attenzione all’Italia, che va nella auspicata direzione di calmierare il caro carburante che, a causa del difficile contesto internazionale, sta colpendo le famiglie italiane”.

Eni fissa il price cap, la nota

Eni ha annunciato un limite massimo per il prezzo dei carburanti.

Questa la nota: “Eni ha fissato un limite massimo (price cap) al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina (circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali)”.

ANSA

Nello stesso comunicato, la compagnia ha annunciato che il limite massimo sarà in vigore dal 28 settembre e durerà 30 giorni.

Eni spiega che “il price cap è correlato all’agevolazione fiscale sulle accise in vigore” con “possibilità di estensione fino alla fine dell’anno, in funzione dell’andamento del mercato e degli approvvigionamenti”.

Palazzo Chigi ringrazia Eni

Subito dopo l’annuncio del price cap, Palazzo Chigi ha pubblicato una nota per ringraziare Eni.

“Il Governo ringrazia Eni per l’importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto di attenzione all’Italia, che va nella auspicata direzione di calmierare il caro carburante che, a causa del difficile contesto internazionale, sta colpendo le famiglie italiane”.

Le parole di Tajani

Anche Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, ha commentato la scelta di Eni.

“La decisione di Eni di fissare un tetto ai prezzi di benzina e gasolio rappresenta un esempio concreto di come, soprattutto nei momenti difficili, debba funzionare il sistema Paese: istituzioni e grandi imprese nazionali che, ciascuna nel proprio ruolo, si assumono una responsabilità verso famiglie e imprese”, le parole del ministro degli Esteri.

Ha poi aggiunto: “Questa è la strada che preferiamo: responsabilità, collaborazione e mercato, non interventi dirigisti o nuove tassazioni costruite attorno al concetto degli extraprofitti. Non è penalizzando le imprese che investono e producono ricchezza che si difende il potere d’acquisto degli italiani. Occorre invece creare le condizioni perché anche le grandi aziende possano fare la propria parte quando il Paese attraversa una fase eccezionale”.