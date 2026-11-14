Enna, due misure cautelari per presunti maltrattamenti in una struttura per anziani: le accuse ai responsabili
Arrestati i gestori di una casa di riposo ad Enna per maltrattamenti agli anziani ospiti della struttura
La Polizia di Stato ha eseguito il 12 novembre due misure cautelari nei confronti dei responsabili della gestione di una struttura residenziale per anziani a Enna. Per uno degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, per l’altro l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Al centro dell’inchiesta ci sono i presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti, particolarmente vulnerabili per età e condizioni di salute. Secondo gli investigatori, gli anziani avrebbero subito ripetute violenze fisiche, umiliazioni e incuria, oltre a restrizioni negli spostamenti e nelle comunicazioni. Le contestazioni riguardano anche il modo in cui venivano gestiti i pasti, i bisogni fisiologici e il riposo degli ospiti, oltre alla somministrazione dei farmaci.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.