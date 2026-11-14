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Enna, due misure cautelari per presunti maltrattamenti in una struttura per anziani: le accuse ai responsabili

Arrestati i gestori di una casa di riposo ad Enna per maltrattamenti agli anziani ospiti della struttura

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luca mastinu

Luca Mastinu

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La Polizia di Stato ha eseguito il 12 novembre due misure cautelari nei confronti dei responsabili della gestione di una struttura residenziale per anziani a Enna. Per uno degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, per l’altro l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Al centro dell’inchiesta ci sono i presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti, particolarmente vulnerabili per età e condizioni di salute. Secondo gli investigatori, gli anziani avrebbero subito ripetute violenze fisiche, umiliazioni e incuria, oltre a restrizioni negli spostamenti e nelle comunicazioni. Le contestazioni riguardano anche il modo in cui venivano gestiti i pasti, i bisogni fisiologici e il riposo degli ospiti, oltre alla somministrazione dei farmaci.

maltrattamenti-anziani-enna ANSA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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